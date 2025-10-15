Помер популярний соул-виконавець D'Angelo

Музикант хворів на невиліковне захворювання, але за словами своїх рідних, мужньо боровся.

Помер співак D'Angelo / Колаж Главред, фото Вікіпедія

Лауреат премії "Греммі" R&B-соул-виконавець Д'Анджело помер від раку підшлункової залози.

Як стало відомо TMZ, автор і виконавець хіта "Brown Sugar" помер у вівторок вранці в Нью-Йорку, повідомляють джерела, близькі до його сім'ї та колишнього менеджера Кедара Массенбурга. Хоча D'Angelo не говорив публічно про свою боротьбу з раком, повідомляється, що він проходив лікування вже кілька місяців.

Співак Ді Енджело був зіркою соул музики / Фото Вікіпедії

Сім'я D'Angelo опублікувала заяву після його смерті: "Сяюча зірка нашої сім'ї потьмяніла для нас у цьому житті. Після тривалої та мужньої боротьби з раком ми з розбитим серцем повідомляємо, що Майкл Д'Анджело Арчер, відомий своїм шанувальникам у всьому світі як D'Angelo, був відкликаний додому і покинув цей світ сьогодні, 14 жовтня 2025 року. Ми засмучені тим, що він залишить родині лише дорогі спогади, але ми безмежно вдячні йому за спадщину надзвичайно зворушливої музики. Ми просимо вас поважати наше приватне життя в цей важкий час, але запрошуємо всіх вас приєднатися до нас у жалобі з приводу його смерті та у вшануванні дару пісень, який він залишив світові".

D'Angelo був унікальним талантом, який співпрацював із такими артистами, як Jay-Z, Snoop Dogg і Q-Tip... після того, як він увірвався на сцену 1995 року зі своїм дебютним сольним альбомом "Brown Sugar".

Він виграв чотири премії "Греммі", включно з "Найкращим R&B-альбомом" за "Voodoo" 2001 року і "Black Messiah" 2016 року. Він також отримав нагороду за найкращу R&B-пісню 2016 року за "Really Love" і за найкраще чоловіче вокальне R&B-виконання за "Untitled (How Does It Feel)".

Ще до перемоги на "Греммі" пісня "How Does It Feel" залишила незабутній слід у музиці та умах школярок у всьому світі завдяки своєму культовому відеокліпу, в якому співак позує один на порожньому чорному тлі, при цьому повністю оголений.

Про персону: D'Angelo D'Angelo (Майкл Юджин Арчер) - американський R&B і нео-соул виконавець, автор, мультиінструменталіст і продюсер. Відомий своїм музичним талантом і незвичайними вокальними даними. Зіграв одну з головних ролей у формуванні стилю neo-soul у середині 90-х років минулого століття.

