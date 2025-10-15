План Путіна розкрито: РФ може напасти на країну НАТО і влаштувати там "республіку"

Країна-окупант Росія може відкрити фронт війни в Європі, щоб показати певні успіхи, яких немає в Україні, вважає Олександр Коваленко.

https://glavred.net/war/plan-putina-raskryt-rf-mozhet-napast-na-stranu-nato-i-ustroit-tam-respubliku-10706588.html Посилання скопійоване

Росія здатна піти війною проти Естонії і влаштувати там "Нарвську народну республіку" - експерт / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Коротко:

Росія може відкрити фронт війни в Європі

Під загрозою удару - Естонія

Росія здатна розв'язати війну і проти Фінляндії

Російські окупанти можуть відкрити фронт війни в Європі. Вони здатні швидко добитися потрібних для себе результатів в Естонії та створити там "Нарвську народну республіку". Така війна - один із планів очільника Кремля Володимира Путіна, і питання лише в тому, якій із європейських країн потенційно загрожує удар. Про це заявив військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

"Зможуть відволіктися на певні успіхи"

Під час чату на Главреді він сказав, що росіяни шляхом військової агресії проти Європи зможуть відволіктися від невдач у війні з Україною "на певні успіхи".

відео дня

За його словами, таких "успіхів" ворог може досягти в Естонії.

"Досягненнями в Україні росіяни не можуть похизуватися, а от в Естонії вони можуть досить швидко досягти результатів і, наприклад, створити умовну "Нарвську народну республіку". Безумовно, це викличе підйом у росіян. І тоді вони тішитимуться з того, що показали НАТО свою "силушку молодецьку", незалежно від того, чи є блекаут у Москві", - припустив Коваленко.

Росія може атакувати Фінляндію

За його словами, війна проти Європи - основний план Путіна в обставинах, що склалися. Не виключається і військова агресія проти Фінляндії.

"Загалом наразі це основний план Путіна. Питання тільки в тому, яка країна потрапить під удар: чи буде в неї певний проблемний регіон, як Нарва в Естонії, чи це буде країна зовсім іншого типу, наприклад, Фінляндія, яка має пам'ять про болючу поразку в минулій війні, і РФ спробує повторити Гельсінкі 2.0", - наголосив Олександр Коваленко.

Дивіться відео, в якому Коваленко розповів про плани Путіна щодо війни проти Європи:

У Путіна проблеми з набором у війська - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, аналітики американського Інституту вивчення війни дійшли висновку, згідно з яким кількість "добровольців", готових їхати воювати проти України, знизилася. Вони не хочуть підписувати контракт навіть за великі гроші. Тепер у Путіна лише два варіанти: або мобілізація резерву, або початок реальних мирних перемовин.

Путін має намір відправити в Україну 2 мільйони нових окупантів, написали журналісти The Telegraph. У Росії вже погодили законодавство, яке дасть змогу призивати резервістів для участі в бойових діях за кордоном у мирний час. Таким чином, Путін може уникнути оголошення мобілізації.

Путін потрапив у глухий кут, і щоб приховати крах Росії, може почати нову війну, припустили в The Telegraph. Москва шукає варіанти агресії, під удар можуть потрапити естонська Нарва або Сувалкський коридор.

Інші новини:

Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред