Філіп Кіркоров вирішив побитися на концерті запроданки.

Філіп Кіркоров дебоширив на концерті Ані Лорак

Охоронець концерту Ані Лорак, яка зрадила Україну і будує свою кар'єру в терористичній РФ, подав до суду на співака Філіпа Кіркорова, повідомляють росЗМІ. Чоловік на ім'я Олександр Короткий вимагає від артиста два мільйони рублів компенсації та публічні вибачення за те, що путініст вирішив силоміць пробитися за лаштунки до запроданки Лорак.

Інцидент стався під час одного з шоу співачки. За словами Короткого, Кіркоров намагався провести своїх знайомих за лаштунки, проте охоронець ввічливо попросив зачекати. Це, як стверджує чоловік, вивело Філіпа з себе - він різко відштовхнув його. Працівник заявив, що путініст заподіяв йому фізичного болю та моральних страждань.

Філіп Кіркоров влаштував скандал біля Лорак

Після конфлікту охоронець звернувся в поліцію, але справа довго не отримувала ходу. У підсумку Короткий вирішив домагатися справедливості через суд.

За інформацією ЗМІ, Кіркоров нібито пропонував залагодити інцидент мирним шляхом і виплатити мільйон рублів, проте охоронець відмовився, вимагаючи подвоєну суму і офіційні вибачення від співака.

Ані Лорак не відреагувала на поведінку Кіркорова

Сама ж Лорак не захистила свого працівника від буйного російського колеги, тому традиційно відмовчується.

Раніше Главред повідомляв, що популярна українська співачка Angela розповіла про фінансові реалії музичного ринку в Україні та порівняла їх із зарубіжними практиками. Співачка заявила, що Лорак досі може заробляти на українцях.

Також запроданку Ані Лорак висміяли після виходу її нового кліпу. На кадрах Лорак постала у світлих джинсах, чорному об'ємному худі, шапці та сонцезахисних окулярах, стоячи біля стіни. Одна з прихильниць пожартувала, що вона знімала такі кліпи в п'ятому класі.

Про персону: Ані Лорак Ані Лорак - співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, встала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

