ЗСУ захопили супертрофей - новітню командно-штабну машину армії РФ з усіма даними

Машина Р-149МА1 забезпечує передачу оперативної інформації в режимі онлайн між підрозділами / Фото t.me/Pravda_Gerashchenko

Днями українські захисники захопили в Миколаївській області супертрофей - нову командно-штабну машину Р-149МА1 армії РФ. Вона є елементом автоматизованої системи управління військами РФ відомої як "Созвездие".

Разом з машиною українські воїни отримали і доступ до повної інформації про позиції та сили ворога. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"Одразу слід зазначити, що захоплення Р-149МА1 з максимальною ймовірністю свідчить про ліквідацію штабу підрозділу ворога рівня не менше батальйону", – зазначив Геращенко.

Р-149МА1 - це новітня серійна КШМ ворога, яка забезпечує передачу оперативної інформації в режимі онлайн між підрозділами на рівні бригада-полк в цифровому вигляді.

Інформація, що знаходиться на комп'ютерах в цій машині, має величезне значення, оскільки містить повні дані про позиції та сили ворога. Саме тому така КШМ є супертрофеєм для ЗСУ.

Як повідомляв Главред, в Чернігівській області українські бійці захопили самохідну артилерійську установку новітньої моделі "Мста-С". І, за традицією, трофей відбуксирували трактором.

Також ЗСУ знищили танк Т-80УМ2 "Чорний орел", який у путінської армії був лише один. Успішного удару було завдано 93-ю окремою механізованою бригадою "Холодний Яр".

Крім того, ЗСУ ліквідували командира роти окупантів з "ДНР" з позивним "Людожер".

Пропагандисти розповідали, що капітан Сергій Машкін з позивним "Людожер" нібито власноруч "точковим вогнем" розбив цілу батарею української САУ. Як з'ясувалося, цей орк з "оригінальним" прізвиськом був знищений українською армією.

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