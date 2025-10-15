Балеруна Полуніна позбавили українського громадянства за зраду України

Полунін не раз зізнавався в коханні російському диктатору і навіть набив його обличчя на своє тіло.

Скандального Полуніна позбавили українського громадянства / Колаж Главред, фото Instagram/poluninink

За що позбавили громадянства Полуніна

Що він говорив про Путіна

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про позбавлення українського громадянства.

Серед політичних фігур, український паспорт втратив і танцівник із татуюваннями терориста Путіна, який підтримав напад Росії на Україну - танцюрист балету Сергій Полунін.

Про це повідомляє Суспільне і телемарафон "Єдині новини" з посиланням на джерала в Офісі президента.

"Позбавити українського громадянства Геннадія Труханова, міського голову Одеси, Олега Царьова, колишнього народного депутата від ОПЗЖ і танцівника балету Сергія Полуніна. Відповідні укази, підписані президентом Зеленським, про це повідомило наше джерело в державній владі. Отримано підтвердження щодо російського громадянства у них, тому логічно таке рішення додало наше джерело", - повідомили в ефірі телемарафону.

Балерун Полунін і його тату / Фото Instagram/poluninink

Раніше жалюгідний танцюрист плакався в ефірі, що його не запросили виступати на черговому "патріотичному" святі з приводу окупації українських земель.

Пізніше він набив собі на лобі татуювання. Цього разу не Путіна, а зірку Давида. У такий спосіб нікому не потрібний танцюрист вирішив повідомити, що тікає з Росії і тепер любитиме нову батьківщину - Ізраїль.

Нагадаємо, раніше Главред писав про те, що танцюрист Сергій Полунін записав відео, в якому розридався через те, що його "родина" (Росія - авт.) вставила йому "ніж у спину" і скасувала його виступ на святі-вакханалії, присвяченому незаконній анексії Херсонської та Запорізької областей України.

Раніше також стало відомо про те, що любитель Путіна збирається покинути терористичну Росію і шукає нову батьківщину.

Про персону: Сергій Полунін Сергій Полунін народився в Херсоні, вважається російським артистом балету. Працював у Московському музичному театрі та в театрі Новоссибірська. З 5 грудня 2019 року до грудня 2024 року - директор поки що не існуючого Театру опери та балету окупованого Севастополя. У серпні 2018 року виступив на фестивалі "Опера в Херсонесі", який проходив у Криму. Наприкінці листопада 2018 року його занесли в українську базу сайту "Миротворець" поряд з іншими "пособниками сепаратистів і агентами Кремля". 30 листопада 2018 року оголосив про прийняття російського громадянства і свою підтримку діяльності терориста Володимира Путіна.

