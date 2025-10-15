Рус
Балеруна Полуніна позбавили українського громадянства за зраду України

Олена Кюпелі
15 жовтня 2025, 09:56
78
Полунін не раз зізнавався в коханні російському диктатору і навіть набив його обличчя на своє тіло.
Скандальний Полунін знайшов нову батьківщину
Скандального Полуніна позбавили українського громадянства / Колаж Главред, фото Instagram/poluninink

Коротко:

  • За що позбавили громадянства Полуніна
  • Що він говорив про Путіна

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про позбавлення українського громадянства.

Серед політичних фігур, український паспорт втратив і танцівник із татуюваннями терориста Путіна, який підтримав напад Росії на Україну - танцюрист балету Сергій Полунін.

відео дня

Про це повідомляє Суспільне і телемарафон "Єдині новини" з посиланням на джерала в Офісі президента.

"Позбавити українського громадянства Геннадія Труханова, міського голову Одеси, Олега Царьова, колишнього народного депутата від ОПЗЖ і танцівника балету Сергія Полуніна. Відповідні укази, підписані президентом Зеленським, про це повідомило наше джерело в державній владі. Отримано підтвердження щодо російського громадянства у них, тому логічно таке рішення додало наше джерело", - повідомили в ефірі телемарафону.

Балерун Полунін і його тату
Балерун Полунін і його тату / Фото Instagram/poluninink

Раніше жалюгідний танцюрист плакався в ефірі, що його не запросили виступати на черговому "патріотичному" святі з приводу окупації українських земель.

Пізніше він набив собі на лобі татуювання. Цього разу не Путіна, а зірку Давида. У такий спосіб нікому не потрібний танцюрист вирішив повідомити, що тікає з Росії і тепер любитиме нову батьківщину - Ізраїль.

Про персону: Сергій Полунін

Сергій Полунін народився в Херсоні, вважається російським артистом балету. Працював у Московському музичному театрі та в театрі Новоссибірська. З 5 грудня 2019 року до грудня 2024 року - директор поки що не існуючого Театру опери та балету окупованого Севастополя. У серпні 2018 року виступив на фестивалі "Опера в Херсонесі", який проходив у Криму. Наприкінці листопада 2018 року його занесли в українську базу сайту "Миротворець" поряд з іншими "пособниками сепаратистів і агентами Кремля".

30 листопада 2018 року оголосив про прийняття російського громадянства і свою підтримку діяльності терориста Володимира Путіна.

