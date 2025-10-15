Дженніфер Еністон розповіла, чому відмовилася від усиновлення

Голлівудська актриса вперше розкрила секрети свого здоров'я і бажання стати матір'ю.

Дженніфер Еністон відверто заговорила/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Американська акторка Дженніфер Еністон, незважаючи на проблеми з фертильністю, так і не всиновила дитину, тому що хоче "свою ДНК у маленькій людині".

В одному з випусків подкасту "Armchair Expert" співведуча Моніка Падман розповіла про свій досвід заморожування яйцеклітин і поділилася ним з актрисою, пише Page Six.

Після того, як Падман заявила, що не впевнена, чи хоче дітей, вона запитала актрису, чи примирилася Еністон з тим, що не стала матір'ю.

"Це так спокійно", - сказала їй 56-річна актриса. "Але, мушу сказати, є момент, коли це виходить з-під мого контролю. Я буквально нічого не можу з цим вдіяти.

"Коли люди кажуть: "Але ви можете усиновити", я не хочу усиновлювати", - додала вона. "Я хочу свою ДНК у маленькій людині. Це єдиний вихід, егоїстичний чи ні, яким би він не був, я цього хотіла", - розповідає Еністон.

Дженніфер Еністон про дітей/ ua.depositphotos.com

Роками Еністон піддавалася критиці за те, що не створила сім'ю.

В інтерв'ю Harper's Bazaar UK минулого тижня вона спростувала звинувачення в тому, що у неї немає дітей через щільну голлівудську кар'єру.

"Вони не знали моєї історії або того, через що я пройшла за останні 20 років, намагаючись створити сім'ю, тому що я не розповідаю їм про свої проблеми зі здоров'ям", - сказала вона виданню, зазначивши, що її проблеми зі здоров'ям "нікого не стосуються".

"Але настає момент, коли ти не можеш не чути цього - історії про те, що у мене не буде дитини, не буде сім'ї, тому що я егоїстка, трудоголік", - продовжила вона.

Дженніфер Еністон зробила зізнання / ua.depositphotos.com

Еністон зізналася, що чутки її зачіпають, тому що вона "просто людина".

У 2022 році Еністон зізналася публіці, що вони з Бредом Піттом проходили процедуру ЕКЗ, коли були разом.

Про персону: Дженніфер Еністон Дженніфер Еністон - одна з найбільш високооплачуваних актрис Голлівуду, володарка "Еммі" (2002), "Золотого глобуса" (2003) і премій Гільдії кіноакторів (1996, 2020). Має зірку на голлівудській Алеї слави. Найбільш відома завдяки серіалу "Друзі", де виконала роль Рейчел Грін. Зміцнили її популярність головні ролі в комедійних фільмах "Брюс Всемогутній", "Розлучення по-американськи", "Прикинься моєю дружиною", "Нестерпні боси" тощо. Була визнана журналами People, Cosmopolitan і Esquire найкрасивішою жінкою.

