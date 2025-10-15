"Може загуляю": Аліна Гросу зізналась, чого боїться в стосунках з чоловіком

Співачка Аліна Гросу вирішила не афішувати стосунки.

https://glavred.net/starnews/mozhet-zagulyayu-alina-grosu-priznalas-chego-boitsya-v-otnosheniyah-s-muzhem-10706624.html Посилання скопійоване

Аліна Гросу про стосунки з чоловіком / колаж: Главред, фото: instagram.com, Аліна Гросу

Ви дізнаєтесь:

Чому Аліна Гросу приховує чоловіка

Плани співачки на майбутнє

Співачка Аліна Гросу, яка приховує особистість свого чоловіка, зізналась, чому не поспішає розповідати прихильникам про свої стосунки. Артистка розповіла Радіо Люкс, що боїться суспільного осуду.

На думку Гросу, публічність стосунків може значно нашкодити у випадку їх закінчення. Люди можуть стати на сторону обранця Аліни та засуджувати її, якщо вона вирішить розірвати відносини.

відео дня

"Я не хочу щось приховувати. Але не хочу потім виправдовуватися за кожні свої стосунки. Усяке в житті буває. Я ж не знаю: може, загуляю, а, може, він. Що мені потім робити? От моє серце обрало іншого. А потім пояснюй, що це я була поганою. Уся країна буде його жаліти, а мене осуджувати", — поділилась співачка.

Аліна Гросу вийшла заміж / фото: instagram.com, Аліна Гросу

Також Аліна вважає, що увага прихильників спричиняє проблеми у її стосунки. Саме тому артистка тримає себе у руках, адже думає про суспільну думку.

"Коли починаю показувати свої стосунки, то завжди в них трапляються негаразди. Коли кохаю, то хочеться кричати на весь світ, що в мене все круто: я його обрала, він – мене; ми не зробили помилку. Але боюся бути мінливою в очах людей. З одного боку мені начхати, з іншого – ні, бо не знаю, як буде моїм батькам, рідним", — розповіла знаменитість.

Водночас Аліна заперечує, що вони з чоловіком занадто оберігають свої стосунки від чужих очей.

Аліна Гросу хоче дітей / фото: instagram.com, Аліна Гросу

"Це не означає, що ми сидимо вдома. Ми виходимо. До нас підходять фотографуватися – фотографуємося. Але мої соцмережі вільні від стосунків", — пояснила Гросу.

Також співачка розповіла, що вони з чоловіком уже планують поповнення у родині. Артистка заявила, що хоче народити як мінімум двох дітей. Вона також зазначила, що планує народжувати в Україні.

"Я люблю дітей. Хочу й дівчинку, і хлопчика. Чим більше – тим краще", — підсумувала Аліна Гросу.

Аліна Гросу інфографіка / Інфографіка: Главред

Аліна Гросу — особисте життя

У 2019 році Аліна вийшла заміж за російського бізнесмена Олександра Комкова, але вже через пів року подружжя розлучилося. Згодом співачка зустрічалася з актором Романом Полянським, однак їхні стосунки завершилися під час повномасштабного вторгнення. Навесні 2024-го артистка повідомила, що знову одружилася, не розкривши імені чоловіка, проте фанати припускають, що її новим обранцем став саме Полянський.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що молодшому братові Аліни Гросу Михайлу виповнилося вісім років. На честь цієї події співачка опублікувала серію милих кадрів з іменинником. У коментарях шанувальники доєдналися до привітань, проте знайшлися й ті, у кого святковий пост викликав підозру.

Також українська співачка Аліна Гросу ще до початку повномасштабної війни в Україні почала зустрічатися з російським актором Романом Полянським. Однак з часом почали з'являтися чутки про їхнє возз'єднання, а в березні 2024 року Гросу підтвердила, що вдруге вийшла заміж.

Вас може зацікавити:

Про персону: Аліна Гросу Аліна Михайлівна Гросу - відома українська співачка.

Перший коханий Гросу - московський бізнесмен Олександр Комков, який влітку 2019-го став законним чоловіком артистки, але вже в грудні того ж року пара почала жити окремо, після чого розлучилася.

Наступним кавалером зірки став росіянин Роман Полянський, з яким вона розійшлася вже під час повномасштабного вторгнення.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред