У Києві встановлять 500 мобільних укриттів: де вони будуть розташовані

За словами мера столиці, питання розширення системи укриттів є для міста пріоритетним.

У Києві встановлять 500 мобільних укриттів / колаж: Главред, фото: ТК Оболонський район, прес-служба КМДА

Столиця планує встановити 500 мобільних укриттів

Райдержадміністрації мають визначити місця розташування укриттів

У Києві планують встановити 500 мобільних укриттів. Пріоритет має бути відданий районам, де немає глибокого метро або стаціонарних укриттів. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Столиця планує встановити 500 мобільних укриттів. Виконавцями будуть - райдержадміністрації, які мають визначити місця розташування та потреби в таких укриттях. Нагадаю, що вимоги до таких укриттів нарешті чітко визначені на державному рівні, законодавчими нормами, як це і має бути", - зазначив Кличко.

За словами мера, питання розширення системи укриттів є для міста пріоритетним. Так, за минулі роки столиця спрямувала на це понад 7 млрд грн, відремонтовано майже 2 000 укриттів.

"Є райони, де немає метро або стаціонарних укриттів. Насамперед ідеться про житлові масиви, віддалені від центру, лівий берег. Мобільні укриття необхідні саме в місцях, де немає можливості облаштувати стаціонарні", - додав Кличко.

Як в Україні облаштовують укриття

Як повідомляв Главред, 2023 року перевірка укриттів у Києві засвідчила, що лише 15% захисних споруд придатні до використання без суттєвих зауважень.

Уряд у рамках освітньої політики, спрямованої на повернення офлайн-навчання в школах, змоделював мережу підземних шкіл у прифронтових регіонах, зараз будується приблизно 200 таких підземних шкіл.

У Запоріжжі на подвір'ях багатоповерхових будинків будуть побудовані спеціальні модульні укриття.

