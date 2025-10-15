Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

У Києві встановлять 500 мобільних укриттів: де вони будуть розташовані

Віталій Кірсанов
15 жовтня 2025, 00:13
68
За словами мера столиці, питання розширення системи укриттів є для міста пріоритетним.
У Києві встановлять 500 мобільних укриттів
У Києві встановлять 500 мобільних укриттів / колаж: Главред, фото: ТК Оболонський район, прес-служба КМДА

Коротко:

  • Столиця планує встановити 500 мобільних укриттів
  • Райдержадміністрації мають визначити місця розташування укриттів

У Києві планують встановити 500 мобільних укриттів. Пріоритет має бути відданий районам, де немає глибокого метро або стаціонарних укриттів. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Столиця планує встановити 500 мобільних укриттів. Виконавцями будуть - райдержадміністрації, які мають визначити місця розташування та потреби в таких укриттях. Нагадаю, що вимоги до таких укриттів нарешті чітко визначені на державному рівні, законодавчими нормами, як це і має бути", - зазначив Кличко.

відео дня

За словами мера, питання розширення системи укриттів є для міста пріоритетним. Так, за минулі роки столиця спрямувала на це понад 7 млрд грн, відремонтовано майже 2 000 укриттів.

"Є райони, де немає метро або стаціонарних укриттів. Насамперед ідеться про житлові масиви, віддалені від центру, лівий берег. Мобільні укриття необхідні саме в місцях, де немає можливості облаштувати стаціонарні", - додав Кличко.

Як в Україні облаштовують укриття

Як повідомляв Главред, 2023 року перевірка укриттів у Києві засвідчила, що лише 15% захисних споруд придатні до використання без суттєвих зауважень.

Уряд у рамках освітньої політики, спрямованої на повернення офлайн-навчання в школах, змоделював мережу підземних шкіл у прифронтових регіонах, зараз будується приблизно 200 таких підземних шкіл.

У Запоріжжі на подвір'ях багатоповерхових будинків будуть побудовані спеціальні модульні укриття.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва Віталій Кличко бомбосховища
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Достатньо одного дзвінка": Сікорський пояснив, як можна завершити війну в Україні

"Достатньо одного дзвінка": Сікорський пояснив, як можна завершити війну в Україні

00:05Світ
Трамп анонсував колапс в Росії та натякнув на нову зброю для України

Трамп анонсував колапс в Росії та натякнув на нову зброю для України

23:02Світ
Частина Києва занурилася в темряву: у ДТЕК сказали, коли з'явиться світло

Частина Києва занурилася в темряву: у ДТЕК сказали, коли з'явиться світло

21:50Україна
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображеннях тракториста за 75 секунд

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображеннях тракториста за 75 секунд

Китайський гороскоп на завтра 15 жовтня: Тиграм - втрати, Свиням - виклики

Китайський гороскоп на завтра 15 жовтня: Тиграм - втрати, Свиням - виклики

Гороскоп на сьогодні 15 жовтня: Скорпіонам - конфлікт, Дівам - підвищення

Гороскоп на сьогодні 15 жовтня: Скорпіонам - конфлікт, Дівам - підвищення

Мобілізація в Україні посилиться: за якими списками будуть призивати та що зміниться

Мобілізація в Україні посилиться: за якими списками будуть призивати та що зміниться

РФ обрала 3 міста і готова завдати масованого удару: названо дату

РФ обрала 3 міста і готова завдати масованого удару: названо дату

Останні новини

00:13

У Києві встановлять 500 мобільних укриттів: де вони будуть розташовані

00:05

"Достатньо одного дзвінка": Сікорський пояснив, як можна завершити війну в Україні

14 жовтня, вівторок
23:43

Що буде, якщо зайнятися прибиранням у це церковне свято: прикмети 15 жовтня

23:10

Сюрприз після мийки: механік назвав звичку, яка вбиває двигун швидше за пробіг

23:02

Трамп анонсував колапс в Росії та натякнув на нову зброю для України

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

22:28

Мене розриває: Джамала в жаху через пісні-претендентів на Нацвідбір Євробачення

21:57

Осіння кампанія РФ: полковник запасу розкрив сценарії другої хвилі наступу

21:56

"Ніколи займатися": зрадниця Лоліта зреклася доньки

21:53

"Я вибрала спокій": зрадниця Яна Соломко виправдалася за свій вибір

Реклама
21:51

Українська Атлантида: що лежить на дні Дніпра

21:50

Частина Києва занурилася в темряву: у ДТЕК сказали, коли з'явиться світло

21:38

Настя Каменських погладшала у США - який у неї зараз вигляд

21:34

Чому Трамп почав говорити про Tomahawk для України - розкрито план Білого дому

21:26

Олена Тополя показала, як відновлює дім після прильоту: новe у "Ближче до зірок"

21:20

Чому не можна вимикати кондиціонер взимку: одну помилку роблять багато водіїв

21:05

У візерунках української вишиванки зашифрований таємний код: що він означає

21:05

Трамп не зможе завершити війну в Україні, з Путіним треба говорити інакше - CNN

21:03

Ольга Сумська зробила важливе зізнання - причина

20:52

Ломаченко може знову вийти на ринг: суперником може стати легенда боксу

20:42

Влуплять сильні заморозки: синоптики оголосили штормове попередження

Реклама
20:32

"Мені шкода": актор Алек Болдвін потрапив в аварію - подробиці

20:20

Є три важливі умови: в ОП висловились про завершення війни в Україні

20:13

Чому волосся швидко брудниться: більшість людей робить одну помилку у душі

20:02

Два тижні української історії просто зникли - історик пояснив, що сталосьВідео

19:55

"Пастка, якої не чекали" — військовий розкрив фатальний прорахунок ворога

19:33

Школяр впіймав рибу гігантського розміру і здивував Мережу: кадри рекордного улову

19:25

"Мені вже важко": Кіркоров зізнався, чому відмовляється від тривалих гастролей

19:24

Замість Труханова: Зеленський анонсував нові кадрові призначення в ОдесіВідео

19:10

Втрати окупантів на фронті стрімко зросли: причинаПогляд

19:07

Позбавлення громадянства мера Одеси Труханова: в СБУ розкрили нові деталі

18:49

"Природний порошок" для грядок: як зробити землю пухкою без перекопування

18:37

Схожий на букет мережив: українка знайшла рідкісний гриб з Червоної книги, фото

18:30

Ціни на продукти б'ють рекорди: названо список лідерів подорожчання

18:23

"Україна повинна отримати все": у США анонсували постачання потужної зброї Києву

18:19

У 9 регіонах запроваджують екстрені відключення світла - Міненерго

18:11

Мобілізація в Україні посилиться: за якими списками будуть призивати та що зміниться

18:04

Чи знають птахи, скільки яєць у них в гніздах: неочікувана відповідь орнітологів

17:58

"Накладений платіж" та "більше того": популярні вирази, які ми кажемо неправильноВідео

17:37

Люди заливають Coca-Cola в унітаз і залишаються в захваті: у чому прихований сенсВідео

17:15

"Починаються проблеми": у Польщі більше не можуть приймати біженців з України

Реклама
16:51

Пам’ятають кожну дрібницю: у які ТОП-4 дати народжуються люди з унікальним розумом

16:38

Палац більше не може приховувати хворобу: король готується передати корону синові

16:24

Чому 15 жовтня не можна залишати на столі недоїдений хліб: яке церковне свято

16:23

РФ обрала 3 міста і готова завдати масованого удару: названо дату

16:08

Долар і євро різко злетіли вгору: новий курс валют на 15 жовтня

15:54

Труханов, Царьов і не тільки: Зеленський підписав укази про позбавлення громадянстваВідео

15:53

Хто згорить і відродиться: ТОП-4 знаки зодіаку, яким посміхнеться доля у жовтні

15:43

На Сонці було 16 спалахів: Україну накрила жорстка магнітна буря

15:43

Tomahawk для України: стало відомо, скільки ракет може передати США

15:37

Більше ніхто не буде набридати: як блокувати спам-дзвінки

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЗакускиЛегкі десертиСалатиНапоїСвяткове меню

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти