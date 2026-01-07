"Це може тривати довго": тривожний прогноз про терміни закінчення війни

РФ може і далі збільшувати податкове навантаження на населення і бізнес для фінансування військової машини, вважає Віталій Шапран.

Віталій Шапран прокоментував ймовірні терміни завершення війни / Колаж: Главред, фото: Facebook/UALandForces, Facebook/shapranv

Головне із заяв Шапрана:

РФ може довго перекладати військові витрати на бізнес і населення

Кремль може і далі збільшувати податкове навантаження в РФ

Тиск на РФ має сенс і здатен принести Україні перемогу

Економіст, член Українського товариства фінансових аналітиків (УТФА), член ради НБУ (2019-2021 рр.) Віталій Шапран прокоментував питання щодо того, наскільки довго російська влада здатна перекладати тягар військових витрат на бізнес і населення через податки, разові збори та інші непрямі механізми.

"Об'єктивно, за сприятливих для РФ умов, це може тривати довго. Не забувайте, що ринки динамічні, і за високих цін на золото, алмази, нафту і скраплений газ, а також за ослаблення санкцій або дефіциту далекобійної зброї в Україні РФ може й надалі збільшувати податкове навантаження на населення і бізнес для фінансування військової машини", - розповів він в інтерв'ю Главреду.

Водночас, на думку експерта, терміни цього сценарію всередині РФ залежать суто від поведінки російських регіонів і від мистецтва федерального центру залагоджувати конфлікти з місцевими елітами.

"Мені часто кажуть: мовляв, росіяни затягнуть паски і терпітимуть. Однак терпіти вони будуть тільки до певної межі. Не забувайте, за яким сценарієм розпався СРСР. Це був саме економічний сценарій, коли низькі ціни на нафту і газ, виснажена гонкою озброєнь економіка і нездатність Москви годувати регіональні еліти призвели до розпаду цілої імперії", - говорить він.

Співрозмовник також нагадав про те, що радянському уряду не допомогли ні павловська грошова реформа, ні конфіскація вкладів Ощадбанку, ні КДБ СРСР.

"Сучасна ж РФ - це жалюгідна копія СРСР, де населення все-таки встигло ковтнути трохи свободи і побачити, як живе вільний світ. Тож продовження тиску на РФ має сенс і здатне принести Україні перемогу", - додав Шапран.

Чому переговори не приведуть до миру: думка експерта

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач вважає, що нинішні багатосторонні контакти за участю Росії, України та США за темою завершення війни мають формальний характер і фактично лише створюють видимість діалогу. У коментарі для "Главреда" він зазначив, що такий формат не здатний привести до будь-яких практичних домовленостей.

Раніше Володимир Зеленський назвав терміни вирішальних переговорів про завершення війни. Важливо, щоб працювали санкції проти Росії, всі форми політичного тиску за агресію, підкреслив президент.

Нагадаємо, раніше Трамп із Зеленським зробили гучні заяви з приводу мирного плану з 20 пунктів.

Як раніше писав Главред, припинення вогню в Україні за нинішніх умов становитиме серйозну загрозу не тільки для Києва, а й для всієї Європи. Про це пише The Independent.

Про персону: Віталій Шапран Віталій Шапран - економіст, фінансовий аналітик. У 2007-2018 рр. працював головним аналітиком одного з провідних національних уповноважених рейтингових агентств, у 2018-2019 роках обіймав посаду головного експерта з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради НБУ. У листопаді 2019 року був призначений Верховною Радою України на посаду члена Ради НБУ. З травня 2020 року - член редакційної колегії міжнародного наукового економічного журналу VUZF Review (Софія, Болгарія). Також є членом громадських організацій: Українське товариство фінансових аналітиків (УТФА) та Українська професійна асоціація із захисту інвесторів, кредиторів і страхувальників (УПАЗИКС). Має науковий ступінь PhD, який визнано в ЄС.

