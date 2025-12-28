Міноборони РФ приховує важливу правду про фронт: аналітики ISW викрили брехню

Ситуація для росіян на одній з ділянок фронту настільки плачевна, що командування почало брехати на всю країну.

Росіянам брешуть про ситуацію в Куп'янську / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, карта ISW

Що повідомили аналітики:

В Міноборони РФ намагаються приховати поразки в Куп'янську

Українські військові вже зачистили більшу частину міста від окупантів

Російські воєнкори критикують Міноборони РФ за брехню про Куп'янськ

Сили оборони України зачистили більшу частину Куп'янська, в той час як Міноборони країни-агресорки Росії усіма силами намагається приховати невдачі армії РФ у місті.

Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Про брехню російського міністерства свідчить опубліковані ним відео з заявами командирів про те, що підрозділи 6-ї армії нібито контролюють Куп'янськ, а російські війська буцімто діють у центральній та північно-східній частині міста.

"Міністерство оборони Росії, ймовірно, використовувало командирів нижчого рангу у звітах від 27 грудня, щоб спробувати відновити довіру до себе в російському інформаційному просторі. Кремль також, ймовірно, намагається використати депутатів Державної думи Росії, які "рішуче заперечують українські досягнення", щоб пом'якшити негативну реакцію на Куп'янськ з боку широкої російської громадськості", – зазначили аналітики.

Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Які є докази звільнення більшої частини Куп'янська

Попри брехню росіян, реальна ситуація в Куп'янську виглядає оптимістично саме для України. А все тому, що геолокаційні відеозаписи від 16,20 та 26 грудня свідчать про просування українських військових вздовж траси P-07 Куп'янськ – Шевченкове та траси P-79 Куп'янськ – Чугуїв у центрі Куп'янська.

Успіх Сил оборони в Куп'янську масово визнавали у російські воєнкори. Вони агресивно звинувачують Міноборони РФ у брехні.

"Міністерство оборони Росії, ймовірно, зараз подвоює зусилля з приховування своїх невдач у Куп'янську, щоб не послаблювати позиції Росії в поточних мирних переговорах зі Сполученими Штатами", – додали в ISW.

Чому для Росії настільки болюча невдача в Куп'янську

Главред писав, що за словами інспектора прикордонної служби 1 категорії прикордонної комендатури швидкого реагування бригади "Помста" Вʼячеслава Федорченка, захоплення Купʼянська могло б відкрити російським військам шлях до Харкова та тилу українських підрозділів на Донбасі.

Це місто - в першу чергу логістична артерія та важливий рубіж оборони для того, щоб ворог не зміг перетнути річку Оскіл. Бо коли він перетне річку і захопить Куп'янськ, у нього відкриваються дві дороги до двох "дверей".

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що росіяни прагнуть відрізати логістику Гуляйполя, штурмуючи Варварівку та Добропілля, які розташовані поблизу. Крім цього армія РФ завдає авіаційних ударів по Гуляйполю, щоб спробувати відрізати логістичні шляхи, що ведуть до цього населеного пункту.

Однак згодом стало відомо, що підрозділ 425-го полку "Скала" увійшов до Гуляйполя Запорізької області та розпочав операції зі звільнення міста від окупантів РФ.

Раніше повідомлялося, що село Дронівка у Донецькій області залишається під контролем Збройних Сил України, незважаючи на тиск російських окупантів, які намагаються захопити його з двох напрямків.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

