'Був приліт ракети, вилетіли вікна': будинок нардепа постраждав через атаку РФ

Будинок Разумкова потрапив під атаку / колаж: Главред, фото: ДСНС, facebook.com/dmytro.razumkov

Коротко:

Росія атакувала Київщину ракетами та дронами

Внаслідок атаки постраждав будинок нардепа Дмитра Разумкова

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російського обстрілу

Російська армія здійснила масштабну ракетно-дронову атаку на Київщину. Внаслідок ймовірного збиття ворожої цілі постраждав будинок нардепа і колишнього спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова у селі Софіївська Борщагівка. Про це розповів нардеп у коментарі телеграм-каналу КС: новини Київ.

Під час ворожого обстрілу сім'я Разумкова перебувала вдома. За словами нардепа, діти злякались, але постраждав, на щастя, лише будинок.

На його думку, це був приліт ворожої ракети.

"Був приліт ракети, мабуть, збиття, вона падала. Проходила гучно. Винесла всі вікна. Щось поламало. Діти трохи злякалися, але нормально. Точно краще, ніж в інших. Все гаразд", - сказав нардеп.

Разумков розповів про атаку РФ - відео:

Наслідки атаки РФ у селі Софіївська Борщагівка

В ДСНС розповіли, що на Київщині триває ліквідація наслідків російського обстрілу.

Зазначається, що станом на 12:00 ліквідовані всі пожежі на 8 локаціях у різних районах області.

"У селі Путрівка Фастівського району та селищі Софіївська Борщагівка триває розбір завалів зруйнованих будинків. Встановлено намет для обігріву мешканців пошкоджених вибухом будинків. На місці руйнувань працюють психологи ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у ніч на 22 лютого країна-агресорка Росія атакувала Україну понад 300 ударними дронами, більшість з яких "Шахеди", та 50 ракетами різних типів, із яких значна частина балістики.

За його словами, ворог бив по Києву та області, Дніпровщині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Одещині, Полтавщині, Сумщині.

"Головна ціль удару – енергетика, також постраждали звичайні житлові будинки, є пошкодження залізниці", - додав він.

Атака РФ - останні новини України

Як повідомляв Главред, у ніч на 22 лютого Росія здійснила чергову масштабну комбіновану атаку по Україні. Атака зачепила п’ять районів Київської області, пошкодивши житло, інфраструктуру та господарські об’єкти. Є поранена жінка в Бориспільському районі, де зруйновано приватний будинок і сталася пожежа на фермі.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія вдарила ракетою по американському бізнесу в Україні - цивільному виробничому підприємству компанії "Монделіс" у Тростянці.

