На Житомирщину йде довгоочікуване потепління, але радіти рано: чим засмутить погода

Дар'я Пшеничник
22 лютого 2026, 17:01
На Житомирщині вночі та вранці (23 лютого) прогнозують ожеледицю, тож водіям радять бути особливо уважними.
На Житомирщину йде довгоочікуване потепління, але радіти рано: чим засмутить погода
Прогноз погоди у Житомирі і області

Головне з новини:

  • У Житомирі та області вночі та вранці очікується мокрий сніг, дощ і ожеледиця
  • Удень опади триватимуть, температура підніметься до +5…+7°
  • Вітер посилиться й змінить напрямок із південного на західний

У ніч на понеділок, 23 лютого, Житомир та область опиняться під впливом вологого атмосферного фронту, який принесе опади одразу у двох "форматах" - мокрий сніг та дощ. Про це повідомляє Житомирський обласний центр з гідрометеорології.

відео дня

За прогнозом синоптиків, у Житомирі протягом доби буде хмарно, а вже з опівночі очікується помірний мокрий сніг, що переходитиме в дощ. Удень опади триватимуть, місцями знову змішуючись зі снігом. Найскладніша ситуація - на дорогах: вночі та вранці прогнозують ожеледицю, тож водіям радять бути особливо уважними.

Вітер протягом доби змінюватиме напрямок: із південного перейде на західний, швидкість - 7–12 м/с. Температура в місті коливатиметься від 0…+2° уночі до +3…+5° удень.

У районах області погода буде схожою, але з деякими нюансами. Вночі очікується мокрий сніг та дощ, а вдень - невеликий, місцями помірний дощ, подекуди з мокрим снігом. На окремих ділянках можливі слабка ожеледь та налипання мокрого снігу, що може ускладнити рух транспорту.

Температура по області протягом доби триматиметься в межах 0…+5°, а місцями вдень підніметься до +7°.

Синоптики закликають жителів регіону враховувати погодні умови під час планування поїздок і бути обережними на слизьких дорогах.

Як повідомляв Главред, синоптики говорили, що на вихідних погоду в Тернопільській області визначатиме вплив антициклону, який принесе недовготривалі морози. Але вже з понеділка очікується зміна синоптичної ситуації - проходження атмосферних фронтів з Атлантики.

Водночас Дніпро стоїть на порозі календарної весни — останній тиждень лютого у місті обіцяє мінливу, але поступово теплішу погоду. Містян чекають морозні ранки, мокрий сніг, хмарність і відчутний температурний стрибок уже 1 березня.

На Рівненщині впродовж 21-23 лютого прогнозується зміна погодних умов. Якщо протягом 21-22 лютого синоптики прогнозують морозну погоду, то вже з 23 лютого очікується відчутне підвищення температури.

Про джерело: Житомирський обласний центр з гідрометеорології

Житомирський обласний центр з гідрометеорології займається моніторингом та прогнозуванням погодних умов у Житомирській області. Він надає прогнози, попередження про небезпечні явища та оцінку забруднення атмосфери для безпеки населення та підтримки діяльності підприємств.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода синоптик Житомирська область новости Житомира Погода в Житомирі Погода Житомирська область
