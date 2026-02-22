На Житомирщину йде довгоочікуване потепління, але радіти рано: чим засмутить погода

На Житомирщині вночі та вранці (23 лютого) прогнозують ожеледицю, тож водіям радять бути особливо уважними.

Прогноз погоди у Житомирі і області / Колаж: Главред, фото: УНІАН

У Житомирі та області вночі та вранці очікується мокрий сніг, дощ і ожеледиця

Удень опади триватимуть, температура підніметься до +5…+7°

Вітер посилиться й змінить напрямок із південного на західний

У ніч на понеділок, 23 лютого, Житомир та область опиняться під впливом вологого атмосферного фронту, який принесе опади одразу у двох "форматах" - мокрий сніг та дощ. Про це повідомляє Житомирський обласний центр з гідрометеорології.

За прогнозом синоптиків, у Житомирі протягом доби буде хмарно, а вже з опівночі очікується помірний мокрий сніг, що переходитиме в дощ. Удень опади триватимуть, місцями знову змішуючись зі снігом. Найскладніша ситуація - на дорогах: вночі та вранці прогнозують ожеледицю, тож водіям радять бути особливо уважними.

Вітер протягом доби змінюватиме напрямок: із південного перейде на західний, швидкість - 7–12 м/с. Температура в місті коливатиметься від 0…+2° уночі до +3…+5° удень.

У районах області погода буде схожою, але з деякими нюансами. Вночі очікується мокрий сніг та дощ, а вдень - невеликий, місцями помірний дощ, подекуди з мокрим снігом. На окремих ділянках можливі слабка ожеледь та налипання мокрого снігу, що може ускладнити рух транспорту.

Температура по області протягом доби триматиметься в межах 0…+5°, а місцями вдень підніметься до +7°.

Синоптики закликають жителів регіону враховувати погодні умови під час планування поїздок і бути обережними на слизьких дорогах.

Про джерело: Житомирський обласний центр з гідрометеорології Житомирський обласний центр з гідрометеорології займається моніторингом та прогнозуванням погодних умов у Житомирській області. Він надає прогнози, попередження про небезпечні явища та оцінку забруднення атмосфери для безпеки населення та підтримки діяльності підприємств.

