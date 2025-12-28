В небі червоні спалахи, а тисячі росіян без світла: дрони потужно атакували РФ

Під час атаки росіяни почали скаржитися на проблеми з електропостачанням, і не тільки.

Деталі нічної атаки безпілотників на Росію / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Головне:

Росію атакували вночі десятки дронів

Після вибуху у Сизрані частково зникло світло

Під удар безпілотників потрапив місцевий НПЗ

У ніч на 28 грудня безпілотники потужно атакували країну-агресорку Росію. Міноборони РФ відзвітувало про нібито збиття 25 українських дронів над 6 областями.

Однак збити усе росіянам не вдалося. Гучні вибухи, зокрема, прогриміли у Самарській області РФ, де було атаковано важливі цілі противника.

Що відомо про атаку на Сизрань

Після опівночі у місті прогриміло кілька вибухів. Місцева влада ніяк не коментувала атаку безпілотників, але самі росіяни не змогли змовчати і розповіли про все у Мережі.

Очевидці стверджують, що після одного з вибухів у місті частково зникло світло і почалися перебої з теплопостачанням. Telegram-канал Exilenova+ стверджує, що це сталося після прицільного удару по одній з підстанцій.

Крім цього цієї ночі було, ймовірно, атаковано ще одну підстанцію та двічі дрони влучили по місцевому НПЗ. Одна з мешканок Сизрані розповіла, що після вибухів в район нафтопереробного заводу помчали до десяти пожежних машин та три карети швидкої медичної допомоги.

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео атаки на Сизрань:

Що могли уразити на території НПЗ

За даними інших місцевих мешканців, на Сизранському НПЗ удар припав по установці ЕЛОУ-АВТ-5, туди і їхали пожежники.

ЕЛОУ-АВТ-5 - це комплексна установка первинної переробки нафти на НПЗ, що включає блок електрознесолення та зневоднення і секції атмосферної та вакуумної перегонки. Призначена вона для підготовки сирої нафти, її знесолення та поділу на різні соль масляні фракції та гудрон перед подальшою глибокою переробкою.

НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

Україна регулярно б'є по НПЗ РФ

Главред писав, що декілька днів тому, 17 грудня, Сили оборони України уразили нафтопереробний завод "Славянский" у місті Слов’янськ-на-Кубані в Краснодарському краї, а також нафтобазу "Николаєвская" в Ростовській області РФ.

Внаслідок удару по інфраструктурі НПЗ у Слов’янську-на-Кубані зафіксовано вибухи та пожежу. А в Ростовській області було пошкоджено резервуар та річковий плавзасіб "Капітан Гіберт".

Удари вглиб Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 25 грудня під ударами опинилися морський порт "Темрюк" у Краснодарському краї, військовий аеродром у районі міста Майкоп (Республіка Адигея) та ремонтний підрозділ противника на тимчасово окупованій території Донеччини.

Напередодні, 24 грудня, підрозділи Сил оборони України завдали успішних ударів по декількох ворожих об’єктах. Зокрема, уражено завод синтетичного каучуку та місце зберігання БЕК.

Раніше стало відомо про атаку на Росію 17 грудня. Тоді у Воронежі безпілотники атакували енергоструктуру, внаслідок чого зафіксували пошкодження ліній електропередач та пожежі.

