Сотні квадратних кілометрів під контролем: ДШВ пішли у контрнаступ

Командування повідомило про хід операції, в рамках якої ворожі сили будуть розгромлені.

Операція ДШВ зараз в активній фазі / Колаж: Главред, фото: 71 ОАЕМБр

Що повідомили військові:

На Олександрівському напрямку триває операція українських підрозділів

Захисники наступають і повертають території

Українські військові відновили контроль над 300 квадратними кілометрами територій

Угруповання Десантно-штурмових військ проводить операцію на Олександрівському напрямку. Про це повідомило командування ДШВ ЗС України у Facebook.

Основними завданнями, які стоять перед підрозділами угруповання, є зрив планів армії країни-агресорки Росії щодо подальшого просування у Дніпропетровській та Запорізькій областях, розгрому угруповання військ противника та витіснення його за межі адміністративного кордону Дніпропетровської області.

"Незважаючи на активні штурмові дії противника, підрозділи угруповання Десантно-штурмових військ відбивають усі атаки та успішно проводять наступальні дії", - йдеться у повідомленні.

Ситуація залишається динамічною

Командування зазначило, що ворог чіпляється за кожен метр захопленої території, використовуючи всі наявні ресурси як людські, так і технічні. Але, попри це українські військові виконують поставлені завдання і крок за кроком звільняють рідну землю.

"З початком операції, угрупованням ДШВ разом із суміжними підрозділами відновлено контроль над територією понад 300 кв. км., (зачищено від ДРГ противника) над восьми населеними пунктами. Поки триває активна фаза операції, говорити про остаточні її результати дещо передчасно", - додали в ДШВ.

Експерт попередив про загрозу просування окупантів

Главред писав, що за словами військового експерта Сергія Братчука, ЗСУ успішно відкинули російських окупантів на Олександрівському напрямку. Однак ворог накопичує ресурси для весняного наступу, головною ціллю якого може стати Павлоград на Дніпропетровщині.

Найближчим часом на фронті очікується суттєве зростання інтенсивності бойових дій. Окупаційна армія активно використовує накопичені резерви для підготовки до нового етапу війни.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що з кінця січня 2026 року українські військові відновили контроль над більш ніж 300 квадратними кілометрами раніше окупованих територій на півдні України.

Раніше командир полку 1 ОШП ім. Дмитра Коцюбайла Дмитро "Перун" Філатов попередив українців про можливе загострення бойових дій із настанням весни.

Напередодні стало відомо, що підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності ГВ "Схід" стримують натиск противника. Українські військові продовжують активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації.

Про джерело: Десантно-штурмові війська Збройних сил України Десантно-штурмові війська Збройних сил України - окремий рід військ у складі Збройних сил України, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітрянодесантні, аеромобільні та штурмові частини, пише Вікіпедія.

