Жінка заклала вибухівку у сміттєві баки: свіжі подробиці теракту у Львові

Поліція затримала жінку, яка влаштувала теракт у Львові. Правоохоронці показали відео, на якому вона закладає вибухівку. Про це повідомила Національна поліція України.
Так, попередньо встановлено, що здетонували саморобні вибухові пристрої, закладені у сміттєві баки. Їх, як повідомили в поліції, заклала підозрювана – 33-річна мешканка Рівненської області.
"За вказівкою так званого "куратора" спецслужб Росії жінка виготовила саморобні вибухові пристрої та встановила їх у заздалегідь визначених місцях", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до розкриття злочину були залучені оперативники та слідчі львівської поліції, співробітники кримінального аналізу, криміналісти, вибухотехніки, кінологи та інші профільні служби. Правоохоронці негайно розгорнули масштабну спецоперацію.
У результаті спільних оперативних заходів поліцейські разом із прикордонниками 7 прикордонного Карпатського загону протягом кількох годин встановили місцезнаходження та затримали зловмисницю в контрольованому прикордонному районі міста Старий Самбір.
"Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Служба безпеки України. Санкція найтяжчої статті передбачає довічне позбавлення волі", - додали в поліції.
Варто наголосити, що внаслідок теракту загинула 23-річна поліцейська. Ще 25 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості, з них 11 госпіталізовані, зокрема шестеро правоохоронців перебувають у тяжкому стані.
Жінка встановила вибухівку у сміттєві баки - відео:
Як повідомляв Главред, об 00:30 - на лінію "102" надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вул. Данилишина, 20 у місті Львів. Після прибуття першого екіпажу патрульної поліції стався перший вибух. Коли на місце приїхав другий екіпаж - пролунав другий.
Пізніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів про затримання особи, яка підозрюється у вчиненні терористичного акту у Львові. Затримання ймовірної підривниці львівських правоохоронців відбувалося силами поліції та СБУ. Наразі інші особи, причетні до скоєння цього злочину встановлюються.
У патрульній поліції Львівської області заявили, що внаслідок теракту загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька. Старший лейтенант поліції була родом з Волині. Спершу працювала на Херсонщині, а з 2023 року на Львівщині.
