Жінка заклала вибухівку у сміттєві баки: свіжі подробиці теракту у Львові

Марія Николишин
22 лютого 2026, 14:31оновлено 22 лютого, 15:04
Жінка встановила вибухівку за вказівкою так званого "куратора" спецслужб РФ.
Теракт у Львові / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/UA_National_Police

Головне:

  • Мешканка Рівненської області влаштувала теракт у Львові
  • Жінка виготовила саморобні вибухові пристрої
  • Їй загрожує довічне позбавлення волі

Поліція затримала жінку, яка влаштувала теракт у Львові. Правоохоронці показали відео, на якому вона закладає вибухівку. Про це повідомила Національна поліція України.

Так, попередньо встановлено, що здетонували саморобні вибухові пристрої, закладені у сміттєві баки. Їх, як повідомили в поліції, заклала підозрювана – 33-річна мешканка Рівненської області.

"За вказівкою так званого "куратора" спецслужб Росії жінка виготовила саморобні вибухові пристрої та встановила їх у заздалегідь визначених місцях", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до розкриття злочину були залучені оперативники та слідчі львівської поліції, співробітники кримінального аналізу, криміналісти, вибухотехніки, кінологи та інші профільні служби. Правоохоронці негайно розгорнули масштабну спецоперацію.

У результаті спільних оперативних заходів поліцейські разом із прикордонниками 7 прикордонного Карпатського загону протягом кількох годин встановили місцезнаходження та затримали зловмисницю в контрольованому прикордонному районі міста Старий Самбір.

"Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Служба безпеки України. Санкція найтяжчої статті передбачає довічне позбавлення волі", - додали в поліції.

Варто наголосити, що внаслідок теракту загинула 23-річна поліцейська. Ще 25 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості, з них 11 госпіталізовані, зокрема шестеро правоохоронців перебувають у тяжкому стані.

Жінка встановила вибухівку у сміттєві баки - відео:

Теракт у Львові - останні новини

Як повідомляв Главред, об 00:30 - на лінію "102" надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вул. Данилишина, 20 у місті Львів. Після прибуття першого екіпажу патрульної поліції стався перший вибух. Коли на місце приїхав другий екіпаж - пролунав другий.

Пізніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів про затримання особи, яка підозрюється у вчиненні терористичного акту у Львові. Затримання ймовірної підривниці львівських правоохоронців відбувалося силами поліції та СБУ. Наразі інші особи, причетні до скоєння цього злочину встановлюються.

У патрульній поліції Львівської області заявили, що внаслідок теракту загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька. Старший лейтенант поліції була родом з Волині. Спершу працювала на Херсонщині, а з 2023 року на Львівщині.

Про джерело: Національна поліція України

Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.

новини Львова Національна поліція
21:31

"Це катастрофа": експерт розкрив найгірший прогноз наступу з БілорусіВідео

21:20

Вперше за час війни: Сирський назвав важливу стратегічну перемогу України

20:19

Історію Русі могли переписати: що не так із легендою про варягівВідео

