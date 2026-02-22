Жінка заклала вибухівку у сміттєві баки: свіжі подробиці теракту у Львові

Жінка встановила вибухівку за вказівкою так званого "куратора" спецслужб РФ.

Теракт у Львові / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/UA_National_Police

Головне:

Мешканка Рівненської області влаштувала теракт у Львові

Жінка виготовила саморобні вибухові пристрої

Їй загрожує довічне позбавлення волі

Поліція затримала жінку, яка влаштувала теракт у Львові. Правоохоронці показали відео, на якому вона закладає вибухівку. Про це повідомила Національна поліція України.

Так, попередньо встановлено, що здетонували саморобні вибухові пристрої, закладені у сміттєві баки. Їх, як повідомили в поліції, заклала підозрювана – 33-річна мешканка Рівненської області.

"За вказівкою так званого "куратора" спецслужб Росії жінка виготовила саморобні вибухові пристрої та встановила їх у заздалегідь визначених місцях", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до розкриття злочину були залучені оперативники та слідчі львівської поліції, співробітники кримінального аналізу, криміналісти, вибухотехніки, кінологи та інші профільні служби. Правоохоронці негайно розгорнули масштабну спецоперацію.

У результаті спільних оперативних заходів поліцейські разом із прикордонниками 7 прикордонного Карпатського загону протягом кількох годин встановили місцезнаходження та затримали зловмисницю в контрольованому прикордонному районі міста Старий Самбір.

"Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Служба безпеки України. Санкція найтяжчої статті передбачає довічне позбавлення волі", - додали в поліції.

Варто наголосити, що внаслідок теракту загинула 23-річна поліцейська. Ще 25 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості, з них 11 госпіталізовані, зокрема шестеро правоохоронців перебувають у тяжкому стані.

Жінка встановила вибухівку у сміттєві баки - відео:

Теракт у Львові - останні новини

Як повідомляв Главред, об 00:30 - на лінію "102" надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вул. Данилишина, 20 у місті Львів. Після прибуття першого екіпажу патрульної поліції стався перший вибух. Коли на місце приїхав другий екіпаж - пролунав другий.

Пізніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів про затримання особи, яка підозрюється у вчиненні терористичного акту у Львові. Затримання ймовірної підривниці львівських правоохоронців відбувалося силами поліції та СБУ. Наразі інші особи, причетні до скоєння цього злочину встановлюються.

У патрульній поліції Львівської області заявили, що внаслідок теракту загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька. Старший лейтенант поліції була родом з Волині. Спершу працювала на Херсонщині, а з 2023 року на Львівщині.

Про джерело: Національна поліція України Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.

