"Розриває серце": у родині Лесі Нікітюк сталася трагедія

Нікітюк повідомила сумні новини.

Леся Нікітюк сім'я - у ведучої сталося горе / колаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк розповіла про втрату близької людини

Вона вшанувала її пам'ять

Українська ведуча Леся Нікітюк зараз переживає важку втрату. Зірка дуже близька зі своєю родиною, тому відхід когось із її близьких сильно вибиває її з колії.

Сьогодні у своєму блозі в Instagram Леся повідомила, що втратила тітку. Причину смерті Галини вона розкривати не стала.

Але в пам'ять про близьку людину Нікітюк опублікувала миле селфі з "дорогою Галюсічкою", яке було зроблено в Запоріжжі. "Сьогодні не стало моєї тітки Галі... Печаль просто розриває серце", - написала ведуча.

Леся Нікітюк сім'я - у ведучої сталося горе / фото: instagram.com/lesia_nikituk

Про персону: Леся Нікітюк Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, акторка, блогерка. Колишня ведуча телепередачі Орел та Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Сіла птаха", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

