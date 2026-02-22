'Ставка не спрацювала': в РНБО заявили про гучний провал Кремля у війні

Попри значні ресурси та спроби впливу, Росії не вдалося розхитати українське суспільство зсередини та здобути стратегічну перевагу, вказали в ЦПД.

В РНБО заявили про гучний провал Кремля у війні / Колаж: Главред, фото: ДСНС Одеської області, Володимир Зеленський/Telegram (https://t.me/V_Zelenskiy_official)

Основна ставка росіян на зимовий період не спрацювала

Ворог не зміг зробити розкол всередині України

Країна-агресорка Росія витрачає значні ресурси на інформаційні операції в Україні та за її межами

Основною метою російських атак на енергетичну інфраструктуру взимку була спроба спричинити повний блекаут і водночас інформаційно розпалити нібито "повстання українців". Однак ці плани зазнали невдачі й поставлених завдань країні-агресорці Росії досягти не вдалось. Про це у своєму Telegram повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Він зазначив, що енергосистему вдалося втримати завдяки надзусиллям українських енергетиків і підтримці міжнародних партнерів. Також, за його словами, не спрацювала спроба створити інформаційну ілюзію "революційних настроїв": частину ботоферм блокували, паралельно постійно велася роз’яснювальна робота з населенням. Люди емоційно реагували на складну ситуацію, однак отримували пояснення щодо реального стану справ.

Атомна генерація в Україні / Інфографіка: Главред

"Це вже не перша подібна поразка росіян. Враховуючи, що підтримка України в європейських суспільствах стабільна протягом років, і навіть в країнах, де російська пропаганда особливо активна, а всередині України ворог не зміг породити розкол, ставку на який вони робили ще з 2022 року (військові/політична влада) - можна говорити, що росіяни програють інформаційну війну, на яку витрачають мільярди щороку", - зазначив він.

Коваленко додав, що попри наявність у Росії ресурсів та інфраструктури для інформаційного впливу, які інколи можуть створювати проблеми й впливати на окремі рішення проти України, стратегічної переваги це їй не дає. За його словами, значні фінансові витрати з боку РФ не перетворюються на довгострокову перевагу.

"Навпаки, вони програли наратив про "переслідування в Україні вірян" на Заході, хоч і продовжують за нього битися, вони програли тему викрадення дітей, програли історію про звинувачення України в небажанні миру, програли дискредитацію підтримки України в Європі, врешті вибори в Молдові вони теж програли. І ще чимало інших треків. Це все, нагадаю, маючи колосальну перевагу у ресурсах. Боротьба триває", - наголошує очільник ЦПД.

Як писав Главред, Україна здатна перехоплювати російські балістичні ракети лише за допомогою систем Patriot і SAMP/T, однак комплексів Patriot і боєприпасів до них наразі недостатньо. Водночас існує ще один спосіб посилити захист міст від ракетних ударів. Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Він зазначив, що фактично єдиним альтернативним, але надзвичайно складним у реалізації рішенням є знищення пускових установок противника.

"Крім активної оборони, ми можемо почати справжнє полювання на російські пускові установки, щоб знищувати їх на території РФ. Це дуже складне завдання: їх важко вистежити, зафіксувати, супроводжувати і знищувати. Але якщо ми говоримо про якусь протидію, то вона може бути тільки такою", - пояснив експерт.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив про готовність стати першим керівником оборонного відомства, який направить британських військових до України після підписання мирної угоди. Він переконаний, що 2026 рік має стати роком завершення цієї виснажливої війни.

Стів Віткофф і Джаред Кушнер винесли на обговорення ініціативи, які потенційно можуть відкрити шлях до зустрічі президента України Володимира Зеленського та кремлівського лідера Володимира Путіна.

Попри складну ситуацію на фронті, 2025 рік приніс Україні стратегічно важливий результат. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського наприкінці року Росія почала втрачати більше військових, ніж здатна залучити до армії.

Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

