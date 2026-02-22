Що буде з графіками відключень світла після удару РФ - прогноз нардепа

Росіяни намагаються локально залишити Одесу без електропостачання.

Наслідки удару по енергетиці

Головне із заяви нардепа:

Російська атака не досягла поставлених цілей

Зафіксовані влучання в об’єкт теплогенерації на Київщині та підстанції на Одещині

Але ситуація з відключеннями світла скоро покращиться

Більшість ракет, якими країна-агресор Росія атакувала енергетичні об’єкти України, було збито ППО, а плани ворога щодо масштабних руйнувань не були реалізовані. Про це заявив народний депутат Сергій Нагорняк в ефірі Київ24.

За його словами, на території Київщина зафіксовані незначні влучання в один із об’єктів теплогенерації.

"На щастя, нам вдалося, переважно, більшість ракет, яка летіла по енергетичним об’єктам, відбити. Були незначні влучання в один із об’єктів теплогенерації на Київщині. Зараз енергетики оцінюють наслідки цього влучання, щоб зрозуміти, скільки потрібно часу і фінансових ресурсів для відновлення", - йдеться у заяві.

Він наголосив, що загалом російська атака не досягла поставлених цілей.

"У цілому те, що ворог сьогодні планував, він не досягнув. Ми достатньо добре відбили атаку, попри те, що застосовувалися різні види озброєння", - сказав депутат.

Нагорняк додав, що окрім Києва, під ударом опинилася й Одещина, де ситуація була складнішою. Російські війська атакували підстанції обленерго напругою 110 кіловольт, намагаючись знеструмити місто.

"Їхні атаки по підстанціях "Укренерго" на Одещині не дають бажаного результату, тому вони намагаються локально залишити Одесу без електропостачання", - зауважив він.

Генерація електроенергії

Якими будуть графіки відключення світла

Крім того, нардеп прогнозує поліпшення ситуації з графіками відключень світла уже з березня.

"Очікується незначне покращення у графіках відключень. Вони будуть менш тривалими, ніж у січні та лютому, за рахунок додаткової генерації з сонячних електростанцій", - каже Нагорняк.

За його словами, йдеться як про промислові сонячні електростанції, так і про приватні дахові установки, які активно встановлюються по всій країні.

"Цей процес дуже активно розвивається. Фактично в кожному регіоні щомісяця з’являються нові, хоч і невеликі, але сонячні електростанції у приватних домогосподарствах", - підсумував він.

Черги відключення світла

Якими будуть удари РФ навесні

Колишній командувач Аеромобільних військ ЗСУ Іван Якубець говорив, що навесні та влітку росіяни можуть почати наносити удари по об'єктах, що забезпечують водопостачання.

За його словами, під загрозою в першу чергу будуть міста-мільйонники, тобто Київ, Одеса, Харків та Дніпро, а також області центри.

"Росіяни можуть і надалі наносити масштабні удари, залучаючи по 400 дронів і 50-60 ракет. При цьому, треба готуватися до загроз з боку Білорусі", - додав він.

Удар по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 22 лютого Росія здійснила чергову масштабну комбіновану атаку по Україні. Під ударами опинилися щонайменше чотири обласні центри, а в Києві внаслідок обстрілу загорівся житловий будинок.

Також Росія вдарила ракетою по ще одному американському бізнесу в Україні - цивільному виробничому підприємству компанії "Монделіс" у Тростянці. Мова йде про одну із перших великих інвестицій США в незалежну економіку України.

Президент України Володимир Зеленськийсказав, що у ніч на 22 лютого країна-агресорка Росія атакувала Україну понад 300 ударними дронами, більшість з яких "Шахеди", та 50 ракетами різних типів, із яких значна частина балістики.

Про персону: Сергій Нагорняк Сергій Нагорняк - підприємець, колишній директор підприємства з роздрібної торгівлі. Нині - народний депутат ІХ скликання від фракції Слуга народу. Член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Керівник підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності, пише Вікіпедія.

