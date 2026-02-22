Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Енергетика

Що буде з графіками відключень світла після удару РФ - прогноз нардепа

Марія Николишин
22 лютого 2026, 12:54
67
Росіяни намагаються локально залишити Одесу без електропостачання.
Що буде з графіками відключень світла після удару РФ - прогноз нардепа
Наслідки удару по енергетиці / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне із заяви нардепа:

  • Російська атака не досягла поставлених цілей
  • Зафіксовані влучання в об’єкт теплогенерації на Київщині та підстанції на Одещині
  • Але ситуація з відключеннями світла скоро покращиться

Більшість ракет, якими країна-агресор Росія атакувала енергетичні об’єкти України, було збито ППО, а плани ворога щодо масштабних руйнувань не були реалізовані. Про це заявив народний депутат Сергій Нагорняк в ефірі Київ24.

За його словами, на території Київщина зафіксовані незначні влучання в один із об’єктів теплогенерації.

відео дня

"На щастя, нам вдалося, переважно, більшість ракет, яка летіла по енергетичним об’єктам, відбити. Були незначні влучання в один із об’єктів теплогенерації на Київщині. Зараз енергетики оцінюють наслідки цього влучання, щоб зрозуміти, скільки потрібно часу і фінансових ресурсів для відновлення", - йдеться у заяві.

Він наголосив, що загалом російська атака не досягла поставлених цілей.

"У цілому те, що ворог сьогодні планував, він не досягнув. Ми достатньо добре відбили атаку, попри те, що застосовувалися різні види озброєння", - сказав депутат.

Нагорняк додав, що окрім Києва, під ударом опинилася й Одещина, де ситуація була складнішою. Російські війська атакували підстанції обленерго напругою 110 кіловольт, намагаючись знеструмити місто.

"Їхні атаки по підстанціях "Укренерго" на Одещині не дають бажаного результату, тому вони намагаються локально залишити Одесу без електропостачання", - зауважив він.

Що буде з графіками відключень світла після удару РФ - прогноз нардепа
Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Якими будуть графіки відключення світла

Крім того, нардеп прогнозує поліпшення ситуації з графіками відключень світла уже з березня.

"Очікується незначне покращення у графіках відключень. Вони будуть менш тривалими, ніж у січні та лютому, за рахунок додаткової генерації з сонячних електростанцій", - каже Нагорняк.

За його словами, йдеться як про промислові сонячні електростанції, так і про приватні дахові установки, які активно встановлюються по всій країні.

"Цей процес дуже активно розвивається. Фактично в кожному регіоні щомісяця з’являються нові, хоч і невеликі, але сонячні електростанції у приватних домогосподарствах", - підсумував він.

Що буде з графіками відключень світла після удару РФ - прогноз нардепа
Черги відключення світла / Інфографіка: Главред

Якими будуть удари РФ навесні

Колишній командувач Аеромобільних військ ЗСУ Іван Якубець говорив, що навесні та влітку росіяни можуть почати наносити удари по об'єктах, що забезпечують водопостачання.

За його словами, під загрозою в першу чергу будуть міста-мільйонники, тобто Київ, Одеса, Харків та Дніпро, а також області центри.

"Росіяни можуть і надалі наносити масштабні удари, залучаючи по 400 дронів і 50-60 ракет. При цьому, треба готуватися до загроз з боку Білорусі", - додав він.

Удар по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 22 лютого Росія здійснила чергову масштабну комбіновану атаку по Україні. Під ударами опинилися щонайменше чотири обласні центри, а в Києві внаслідок обстрілу загорівся житловий будинок.

Також Росія вдарила ракетою по ще одному американському бізнесу в Україні - цивільному виробничому підприємству компанії "Монделіс" у Тростянці. Мова йде про одну із перших великих інвестицій США в незалежну економіку України.

Президент України Володимир Зеленськийсказав, що у ніч на 22 лютого країна-агресорка Росія атакувала Україну понад 300 ударними дронами, більшість з яких "Шахеди", та 50 ракетами різних типів, із яких значна частина балістики.

Читайте також:

Про персону: Сергій Нагорняк

Сергій Нагорняк - підприємець, колишній директор підприємства з роздрібної торгівлі. Нині - народний депутат ІХ скликання від фракції Слуга народу.

Член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Керівник підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

свет новини України енергетика відключення світла Масштабна ракетна атака на енергетику
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Ми не дозволимо": Сіярто перейшов до погроз Україні через нафтопровід "Дружба"

"Ми не дозволимо": Сіярто перейшов до погроз Україні через нафтопровід "Дружба"

13:50Політика
"Був приліт ракети, вилетіли вікна": будинок нардепа постраждав через атаку РФ

"Був приліт ракети, вилетіли вікна": будинок нардепа постраждав через атаку РФ

13:27Україна
Що буде з графіками відключень світла після удару РФ - прогноз нардепа

Що буде з графіками відключень світла після удару РФ - прогноз нардепа

12:54Енергетика
Реклама

Популярне

Більше
"Чесна, драйвова": Олена Тополя вийшла на зв'язок із гучним зізнанням

"Чесна, драйвова": Олена Тополя вийшла на зв'язок із гучним зізнанням

Ластівки в Україні зникають не випадково: хто винен

Ластівки в Україні зникають не випадково: хто винен

Карта Deep State онлайн за 22 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 22 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Тест на геніальність: знайдіть 3 відмінності на зображенні слона у воді за 23 с

Тест на геніальність: знайдіть 3 відмінності на зображенні слона у воді за 23 с

Фільтр зник у прямому ефірі: як одна секунда змінила життя блогерки

Фільтр зник у прямому ефірі: як одна секунда змінила життя блогерки

Останні новини

14:02

Фінансовий гороскоп на тиждень з 23 лютого по 1 березня

13:53

Експерти розкрили гарантований спосіб позбутися живота після 60 років

13:50

"Ми не дозволимо": Сіярто перейшов до погроз Україні через нафтопровід "Дружба"

13:43

"Розриває серце": у родині Лесі Нікітюк сталася трагедія

13:27

"Був приліт ракети, вилетіли вікна": будинок нардепа постраждав через атаку РФФотоВідео

Росія дала Лукашенку термін до 2030 року, йому готують заміну – ЛатушкоРосія дала Лукашенку термін до 2030 року, йому готують заміну – Латушко
13:15

"Дома Вови більше немає": Остапчук повідомила про приліт вночі

12:54

Що буде з графіками відключень світла після удару РФ - прогноз нардепа

12:51

Напруга на валютному ринку: що буде з курсом долара і євро в березні

12:24

Як виростити квіти там, де нічого не росте: поради експертів

Реклама
11:51

Потеплішає до +13 градусів: в Україну вже йде метеорологічна весна

11:06

Горіх становить небезпеку для будинку: на якій відстані його можна саджати

11:01

Підозрювану у вчинення теракту у Львові затримали: з'явилися нові деталі

11:01

Любовний гороскоп на тиждень з 23 лютого по 1 березня

10:48

Летів рій дронів і ракет: Зеленський розповів про смертельний удар РФ по УкраїніФото

10:26

Пережив Сталіна — де похований останній "принц України" і ким він бувВідео

10:25

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 22 лютого (оновлюється)

10:07

У Британії зробили гучну заяву про розгортання військ в Україні - The Telegraph

09:58

"Обрала шлях служіння людям": у Львові під час теракту загинула Вікторія Шпилька

09:32

Відключення світла в Україні - графіки на 22 лютого (оновлюється)

09:25

Гороскоп Таро на тиждень з 23 лютого по 1 березня: Дівам - ризик, Леву - роздоріжжя

Реклама
09:22

Карта Deep State онлайн за 22 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

09:19

РФ вдарила ракетою по американському підприємству у Тростянці - деталі

09:18

Гороскоп на завтра 23 лютого: Близнюкам - цікавий вечір, Терезам - помилка

08:57

Гороскоп на тиждень з 23 лютого по 1 березня: Овну - роздратування, Рибам - диво

08:50

Зеленський скоро може зустрітися з Путіним: Віткофф назвав терміни

08:10

Як РФ може виявитися зберігачем іранського ядерного матеріалуПогляд

08:06

Теракт у Львові: відомо про одну загиблу та більше десятка постраждалихВідео

07:14

Росія задала комбінований удар по Україні: перші наслідки у Києві та інших регіонах

06:14

Як не дати стоногам захопити ваш будинок: від них можна позбутися назавждиВідео

06:10

У провалі контрнаступу винен БайденПогляд

05:58

Ластівки в Україні зникають не випадково: хто винен

05:32

Від сфінкса до регдолла: яка порода кішок підходить кожному знаку зодіаку

05:00

Чорнота на дошці зникне за хвилини: народний лайфхак, перевірений господинямиВідео

04:12

Не варто перекопувати город навесні: агрономи пояснили небезпечну помилку

04:00

Тест на геніальність: знайдіть 3 відмінності на зображенні слона у воді за 23 с

03:00

Три знаки зодіаку ось-ось змінять своє життя на 180 градусів - список обраних

01:40

Комета розміром з місто "вибухнула": астрономи б'ють на сполох

00:14

Нові графіки для Києва та області: відключення електроенергії 22 лютого

21 лютого, субота
23:38

Не тільки Овен і Рак: найбільш несумісні пари знаків зодіаку

22:45

"Підіграють агресору": у МЗС жорстко поставили на місце Орбана і Фіцо

Реклама
22:18

РФ націлена просуватися вглиб: експерт заявив про загрозу для нових міст

21:31

"Це катастрофа": експерт розкрив найгірший прогноз наступу з БілорусіВідео

21:20

Вперше за час війни: Сирський назвав важливу стратегічну перемогу України

20:19

Історію Русі могли переписати: що не так із легендою про варягівВідео

20:17

Війна без перелому надовго: в The Times розкрили сумний сценарій

19:55

Довгоочікуване потепління та "плюс": в Тернополі різко зміниться погода

19:42

Бройлер чи домашній: яких індиків вигідніше тримати

19:32

Ситуація в електромережі змушує діяти: як вимикатимуть світло 22 лютого

19:28

Кухонне "сміття" творить дива в городі: звичайні відходи з кухні рятують урожайВідео

19:10

Чому Одеса є одним з найбільш вразливих для атак противника містПогляд

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини Житомира
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапОлена ЗеленськаСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти