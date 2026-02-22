"Песимістичні прогнози": Мозгова висловилася про шлюб з Аксельродом

Олена Мозгова прокоментувала десятиліття стосунків із співаком.

Олена Мозгова чоловік - музичний продюсер розповіла про шлюб з Девідом Аксельродом / колаж: Главред, фото: instagram.com/david__axelrod

Олена Мозгова і Девід Аксельрод разом 20 років

Продюсерка поділилася роздумами про їхню пару

Музичний продюсер Олена Мозгова і співак Девід Аксельрод (Володимир Ткаченко) сьогодні святкують річницю стосунків - 20 років разом. Про круглу дату Мозгова розповіла у своєму блозі в Instagram.

Вона опублікувала фото з чоловіком на червоній доріжці, яке, ймовірно, було зроблено в двохтисячних. У підписі до знімка Олена зазначила, що багато хто не вірив у довгостроковість її союзу з Аксельродом. Крім того, пара пройшла разом безліч випробувань. Та вони й досі разом - сильні і закохані, як і два десятиліття тому.

"2006 рік. Початок. З одного боку 20 років - це одна мить. А з іншого, зважаючи скільки всього за цей час сталось... Це Вічність. І, не дивлячись на песимістичні прогнози багатьох і кількість труднощів на шляху, ми все ще разом", - написала Олена Мозгова.

Олена Мозгова чоловік - музичний продюсер розповіла про шлюб з Девідом Аксельродом / фото: instagram.com/olenamozgova1

Олена Мозгова і Девід Аксельрод - стосунки

Пара разом вже двадцять років. У січні 2015 року Олена і Володимир уклали офіційний шлюб. А вже в кінці лютого на світ з'явилася їхня донька Соломія.

Це - третя дитина для Мозгової і перша для Аксельрода. Від попередніх стосунків у Олени є дві дорослі доньки - Зоя (1994 р.н.) і Євгенія (1999 р.н.).

Олена Мозгова з доньками / фото: instagram.com/olenamozgova1

Про персону: Олена Мозгова Олена Мозгова - український музичний продюсер. Донька Народного артиста України Миколи Мозгового. Брала участь у різних проєктах та шоу, в тому числі в організації музичних фестивалів в Україні ("Пісня року", українські версії проєктів "Золотий грамофон" і "Золота шарманка" та ін.).

