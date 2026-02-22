"Дома Вови більше немає": Остапчук повідомила про приліт вночі

Коротко:
- Що сталося з будинком телеведучого
- Що про це каже його дружина
Дружина відомого українського ведучого Володимира Остапчука, блогерка Катерина Остапчук, повідомила жахливу новину, яка стосується майна телеведучого.
За словами Катерини, котедж у Золочі, який сам Остапчук і його колишня дружина Христина Горняк ніяк не могли поділити, знищений російською ракетою.
Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.
"Будинку Вови більше немає. Вночі був приліт. Я не виносила цю тему в сторіз, але тому що так сталося, прокоментую сторіз його колишньої, яка переживає з приводу зруйнованого будинку", - пише Остапчук.
За словами Катерини, місяць тому на цей будинок був покупець, проте колишня дружина Остапчука відмовилася продавати будинок за 170 тисяч доларів. "Тепер будинку немає", - пише Катерина.
Наслідки ракетного удару терористичної Росії показала також колишня дружина Остапчука - Крістіна Горняк.
"Будинок не бачила, але кажуть, що сильно постраждав. Значить, ця історія мала закінчитися саме так", - написала Горняк.
Про особу: Володимир Остапчук
Володимир Остапчук - український ведучий (Танці з зірками, Маска, Євробачення-2017, Співають всі), актор (кіно і дубляж) і комік.
Від першого шлюбу з Оленою Войченко у Остапчука є двоє дітей: дочка Емілія і син Еван-Олександр. У 2020 році Остапчук одружився вдруге, з Христиною Горняк, але вже через два роки розлучився. Пізніше він почав жити з молодою українською журналісткою Катериною Полтавською. У березні 2024 року пара розписалася, а в грудні Катя Остапчук подарувала шоумену сина Тимофія.
