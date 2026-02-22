Рус
"Дома Вови більше немає": Остапчук повідомила про приліт вночі

Олена Кюпелі
22 лютого 2026, 13:15
У будинок українського телеведучого Остапчука влучила російська ракета.
Катя Остапчук
Катя Остапчук розповіла, що сталося з будинком / колаж: Главред, фото: instagram.com/ostapchukkaterynaa

Коротко:

  • Що сталося з будинком телеведучого
  • Що про це каже його дружина

Дружина відомого українського ведучого Володимира Остапчука, блогерка Катерина Остапчук, повідомила жахливу новину, яка стосується майна телеведучого.

За словами Катерини, котедж у Золочі, який сам Остапчук і його колишня дружина Христина Горняк ніяк не могли поділити, знищений російською ракетою.

відео дня

Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

"Будинку Вови більше немає. Вночі був приліт. Я не виносила цю тему в сторіз, але тому що так сталося, прокоментую сторіз його колишньої, яка переживає з приводу зруйнованого будинку", - пише Остапчук.

Російська ракета зруйнувала будинок Остапчука
Російська ракета зруйнувала будинок Остапчука / Фото Instagram/ostapchukkaterynaa

За словами Катерини, місяць тому на цей будинок був покупець, проте колишня дружина Остапчука відмовилася продавати будинок за 170 тисяч доларів. "Тепер будинку немає", - пише Катерина.

Наслідки ракетного удару терористичної Росії показала також колишня дружина Остапчука - Крістіна Горняк.

Росія атакувала Україну в ніч на 22 лютого
Росія атакувала Україну в ніч на 22 лютого / Фото Instagram/kristygor

"Будинок не бачила, але кажуть, що сильно постраждав. Значить, ця історія мала закінчитися саме так", - написала Горняк.

Росія атакувала Україну в ніч на 22 лютого
Росія атакувала Україну в ніч на 22 лютого / Фото Instagram/kristygor

Про особу: Володимир Остапчук

Володимир Остапчук - український ведучий (Танці з зірками, Маска, Євробачення-2017, Співають всі), актор (кіно і дубляж) і комік.

Від першого шлюбу з Оленою Войченко у Остапчука є двоє дітей: дочка Емілія і син Еван-Олександр. У 2020 році Остапчук одружився вдруге, з Христиною Горняк, але вже через два роки розлучився. Пізніше він почав жити з молодою українською журналісткою Катериною Полтавською. У березні 2024 року пара розписалася, а в грудні Катя Остапчук подарувала шоумену сина Тимофія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу Володимир Остапчук
