Теракт у Львові: затримано нових фігурантів, розкрито подробиці затримання "бомбістки"

У Львові стався теракт / Колаж: Главред, фото: МВС

Головне:

У справі про теракт у Львові затримано кількох осіб

Завдяки відео з камер спостереження вдалося відстежити маршрут підозрюваної

У справі про теракт у Львові, в результаті якого загинула поліцейська, затримано кілька осіб, повідомив президент Володимир Зеленський.

Про це він повідомив у Telegram за підсумками доповіді міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

"Міністр внутрішніх справ доповів про деталі розслідування теракту у Львові. Не все зараз можна говорити публічно. Затримано кілька осіб, і в рамках необхідної процесуальної роботи будуть з'ясовані всі факти. Згодом правоохоронці нададуть більше інформації суспільству. Дякую всім, хто допомагає захищати нашу державу, наших людей", - написав глава держави.

Деталі затримання підозрюваної в теракті

Теракт у Львові вночі 22 лютого, швидше за все, був виконаний на замовлення Росії. Ймовірну підривницю вдалося швидко розшукати завдяки відео з камер спостереження, розповів у коментарі РБК-Україна глава МВС Ігор Клименко.

"Є всі підстави вважати, що злочин виконано на замовлення Росії. Ворог вкотре використовує вербування наших громадян, створюючи смертельні пастки для українських правоохоронців", - пояснив він.

За його словами, тривають подальші оперативні заходи та слідчі дії. Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до організації цього злочину.

"Завдяки відео з камер спостереження вдалося швидко відпрацювати маршрут руху підозрюваної і зафіксувати момент закладення вибухового пристрою. Вже через 10 годин після підриву поліція спільно з СБУ затримали ймовірну виконавицю", - додав Клименко.

Раніше повідомлялося про те, що поліція затримала жінку, яка влаштувала теракт у Львові. Правоохоронці показали відео, на якому вона закладає вибухівку. Про це повідомила Національна поліція України.

Як повідомляв Главред, вночі надійшло повідомлення про проникнення в магазин на вул. Данилішина, 20 в місті Львів. Після прибуття першого екіпажу патрульної поліції стався перший вибух. Коли на місце приїхав другий екіпаж - прогримів другий.

Нагадаємо, в патрульній поліції Львівської області заявили, що в результаті теракту загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька. Старший лейтенант поліції була родом з Волині. Спочатку працювала в Херсонській області, а з 2023 року - у Львівській області.

Про персону: Ігор Клименко Ігор Володимирович Клименко - державний український діяч, міністр внутрішніх справ України з 7 лютого 2023 року (виконував обов'язки з 18 січня до 7 лютого), з 2019 до 2023 року - голова Національної поліції України, повідомляє "Вікіпедія".

