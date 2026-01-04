"Підстав очікувати миру немає": війна завершиться не в Україні - The Independent

Протягом 2025 року Трамп тричі намагався схилити Україну до прийняття російських вимог під виглядом угоди про припинення вогню.

Що написано в матеріалі The Independent:

Війну не буде вирішено на передовій

Росія хоче ліквідувати Україну як державу

Припинення вогню в Україні за нинішніх умов становитиме серйозну загрозу не тільки для Києва, а й для всієї Європи. Незважаючи на численні заяви про "близький мир", немає жодних підстав вважати, що 2026 рік змінить сценарій 2025 року - війна триватиме, а оптимістичні обіцянки базуються радше на політичних фантазіях, ніж на реальності. Про це пише The Independent.

Росія намагається дипломатичними засобами досягти того, чого не змогла отримати за 11 років війни. Ключовим інструментом Кремля в цьому процесі залишається Дональд Трамп.

"Росія продовжує розширювати межі того, що Україна і Європа змушені прийняти - як на фронті, так і за столом переговорів", - пише видання.

Протягом 2025 року Трамп тричі намагався схилити Україну до прийняття російських вимог під виглядом угоди про припинення вогню. Щоразу найгіршого сценарію вдавалося уникнути лише завдяки екстреним дипломатичним зусиллям європейських лідерів. Водночас кожен новий раунд переговорів об'єктивно покращував позиції Москви.

Показовим прикладом став так званий "російський план із 28 пунктів", представлений у листопаді. Замість повного відхилення він був прийнятий як база для переговорів. Як наслідок, навіть ідея обмеження чисельності Збройних сил України, яку раніше в Європі вважали неприйнятною, зараз фактично отримала мовчазне схвалення.

"Війна не буде вирішена на передовій - і, ймовірно, не в Україні", - констатує видання.

В аналізі видання підкреслюється, що бойові дії в Україні тривають не через відсутність втрат чи тиску, а через небажання ключових гравців - як прихильників України, так і союзників Росії - рішуче змінити баланс сил. Китай, Іран і Північна Корея свідомо підтримують Москву настільки, щоб війна виснажувала Захід, але не переростала в глобальний конфлікт.

Водночас скорочення підтримки України з боку США було передбачуваним, а європейські держави виявилися не готові компенсувати цю втрату. Ба більше, Європа погано підготовлена і до можливого 2027 року, коли Сполучені Штати можуть скоротити або припинити підтримку європейської оборони.

"Світ, у якому США зосереджуються тільки на собі, а Європа і Східна Азія залишаються сам на сам з агресивними сусідами, ще недавно здавався антиутопією", - зазначає видання.

Попри це, американські війська досі залишаються інтегрованими в європейські оборонні структури, зокрема НАТО. Саме непередбачуваність Білого дому, як парадоксально, стримує Росію від прямої атаки на країни Альянсу.

Небезпечна ілюзія миру

Однак для України ключова проблема залишається незмінною: фундаментальні цілі сторін несумісні.

"Росія хоче ліквідувати Україну як вільну і незалежну державу. Україна хоче вижити", - зазначає видання.

Аналітики застерігають, що навіть тимчасове припинення вогню може стати для Кремля можливістю перегрупувати сили і підготувати нову атаку - як це вже було в Грузії та Сирії. При цьому будь-яке зниження інтенсивності бойових дій ризикує створити в Європі ілюзію безпеки і відкласти необхідне переозброєння.

Висновок залишається жорстким: незважаючи на гучні заяви про "90% готовності до миру", реального шляху до завершення війни поки що не існує.

"Поки Росія вважає, що може отримати більше, продовжуючи війну, аніж погоджуючись на запропоновані умови, підстав очікувати миру немає", - ідеться в матеріалі.

Шляхи завершення війни: думка експерта

Публіцист Віталій Портников стверджує, що переговорний процес про припинення війни фактично застопорився, і ключовою причиною цього він називає суперечку навколо територій. Він нагадує, що навіть Дональд Трамп говорив про намір Володимира Путіна встановити контроль не над окремими областями, а над усією Україною. Крім того, Портников зазначає, що у Києва немає підстав йти на відмову від Донбасу, який залишається під українським контролем.

