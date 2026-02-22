Рус
Бензин злетить у ціні: українцям назвали терміни стрімкого подорожчання

Марія Николишин
22 лютого 2026, 15:42
Експерт наголосив, що ціни на нафту можуть зрости до $100 за барель.
Зростання цін на бензин в Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне із заяви експерта:

  • В Україні очікується зростання цін на бензин та дизель
  • На це впливатиме курс валют та вартість нафти
  • Ціни на АЗС можуть піднятися протягом найближчих двох тижнів

В Україні знову подорожчає пальне, але причиною цього є не припинення постачання трубопроводом зі Словаччини та Угорщини, а курс валют та ціна на нафту. Про це заявив відомий експерт ринку пального Дмитро Льоушкін.

"Валюту поступово відпускають, стимулюють експорт, знижують дефіцит бюджету, це зрозуміло. То ось із нафтою там вузол на Ірані зав'язаний. Є дві думки. Або на тижні, або вже після Рамадану. Але очікування військової операції нагнітає остраху на ринок", - йдеться у повідомленні.

відео дня

За його словами, Ормузька протока фактично є головною артерією світового нафтового ринку, оскільки через неї проходить близько 20% глобальних обсягів постачання.

Він зауважив, якщо рух танкерів там буде заблоковано або серйозно обмежено на тривалий час, ціни на нафту на хвилі паніки можуть зрости до $100 за барель.

"‎Навіть важко уявити, як це відіб’ється на вартості пального в Україні", - наголосив Льоушкін.

Фахівець додав, що сьогодні оптові ціни зросли ще на гривню, а до цього тижня ринок уже додав приблизно гривню поступового підвищення. Ймовірно, ці зміни відіб’ються на роздрібних цінах – орієнтовно протягом найближчих двох тижнів.

"Все це прилетить у роздріб протягом двох тижнів. Поки що розвороту не проглядається, тому роздріб буде як нитка за голкою за оптовим ринком крокувати", - підсумував він.

Чому дорожчає пальне в Україні

Керівник консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн говорив, що оптова ціна бензину вже зросла приблизно на 2 гривні за літр, аналогічну динаміку показує і дизельне паливо.

За його словами, зростання котирувань нафти на світових ринках і ослаблення гривні по відношенню до основних валют можуть спровокувати нове подорожчання палива.

Як змінюваляся ціни на бензин / Інфографіка: Главред

Ціни на пальне - останні новини

Як повідомляв Главред, засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін раніше заявляв, що вартість бензину та дизеля на українських АЗС може зрости ще на 1 гривню після того, як температура повітря підніметься вище 0°C.

Також варто додати, що з 1 січня 2026 року набули чинності нові акцизи на пальне. В НБУ вважають, що вони спровокують зростання вартості пального не лише у 2026-му, а й у майбутньому.

Про персону: Дмитро Льоушкін

Дмитро Льоушкін - засновник української групи компаній Prime, яка займається транспортними та логістичними послугами. Бізнесмен відкрив перші п'ять власних АЗС для власного і партнерського транспорту у 2015 році.

