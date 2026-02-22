"Ми не дозволимо": Сіярто перейшов до погроз Україні через нафтопровід "Дружба"

Припинення транзиту нафти не дає спокою угорським політикам, тому вони вирішили "вставляти палки в колеса" Україні.

В Угорщині заявили про суперечку з урядом України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, x.com/FM_Szijjarto

Що повідомив Сіярто:

Угорщина блокуватиме новий пакет санкцій проти РФ

Угорські політики планують блокувати усі важливі рішення для Києва

Україна повинна відновити транзит нафти через "Дружбу"

Рада з закордонних справ Європейського Союзу у понеділок, 23 лютого, планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти країни-агресорки Росії. Однак одна з країн-членів планує блокувати це рішення.

Мова йде про Угорщину. Про таку позицію країни у соцмережі X повідомив очільник МЗС Петер Сіярто. Причиною блокування нових санкцій проти РФ він назвав припинення транзиту Україною нафти через нафтопровід "Дружба".

Представник Угорщини, фактично, оголосив ультиматум Києву: поки транзит не буде відновлено, країна блокуватиме будь-які важливі для України рішення в Євросоюзі.

"Доти, доки Україна не відновить транзит нафти до Угорщини та Словаччини через нафтопровід "Дружба", ми не дозволимо просуватися рішенням, важливим для Києва", - наголосив він.

Нафтопровід "Дружба" / Інфографіка: Главред

Постачання електроенергії Угорщина не припинятиме

Після урядової енергетичної ради, яка відбулася 22 лютого, Сіярто також опублікував звернення, у якому заявив, що у питанні постачання електроенергії Україні потрібна "особлива обережність".

А все тому, що в Україні, а саме на Закарпатті, мешкають угорці, яким країна нібито не хоче нашкодити.

"Сьогодні ми також розглянули питання, пов'язані з постачанням електроенергії. Адже майже половина імпорту електроенергії в Україну надходить з Угорщини. Однак ми дійшли висновку, що в цьому питанні потрібно діяти з особливою обережністю, оскільки по той бік кордону також живуть угорці, і припинення експорту електроенергії в першу чергу торкнеться Закарпаття, створить особливі проблеми, виклики та страждання для тих сімей, які живуть по той бік кордону", - сказав він.

Сіярто наголосив, що суперечка в Угорщини виникла не з людьми, які живуть в Україні, а з державою, урядом і президентом Володимиром Зеленським.

Чи небезпечний для України ультиматум Угорщини - думка експерта

Главред писав, що за словами директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, Угорщина заявила про припинення постачання дизпалива на український ринок.

Однак ці дії поки не виглядають критичними для України. Справа в тому, що обсяги імпорту з Угорщини і Словаччини дизеля були відносно невеликими, тому українські споживачі суттєвого впливу, ймовірно, не відчують.

Погрози Угорщини та Словаччини через нафтопровід "Дружба" - що відомо

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висунув ультиматум Україні і почав відвертий енергетичний шантаж. Він заявив, що Будапешт може прийняти рішення про припинення поставок Україні електроенергії, якщо вона не відновить транзит російської нафти трубопроводом "Дружба".

Нагадаємо, Главред писав, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто раніше заявив, що Будапешт призупиняє постачання дизельного палива в Україну до моменту відновлення роботи нафтопроводу "Дружба".

Напередодні також прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що якщо Україна не відновить постачання нафти через нафтопровід Дружба до понеділка, його країна того ж дня припинить екстрені поставки електроенергії для стабілізації української енергосистеми

Про персону: Петер Сіярто Петер Сіярто — угорський консервативний політик, Міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі з 23 вересня 2014 року, має ступінь магістра в галузі міжнародних відносин, був членом Національних зборів з 2002, пише Вікіпедія. Як і Орбан, Сіярто поширює євроскептицизм а також російську пропаганду у питаннях щодо України та Грузії.

