Напруга на валютному ринку: що буде з курсом долара і євро в березні

Спеціаліст пояснив, чи зможе НБУ вберегти гривню від ослаблення.

Прогноз курсу валют в Україні на березень / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Що повідомив Лєсовий:

На валютному ринку березень буде більш напруженим

НБУ має інструменти для стримування ослаблення гривні

Курс долара в березні навряд чи досягне 44 гривень

На валютному ринку України у березні напруга підвищиться. Про це РБК-Україна розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий.

За його словами, попри це система захисту гривні залишається дієвою. НБУ готує відповідь для стримування курсу. Тому різке ослаблення гривні наразі виглядає малоймовірним.

Як зміниться курс долара і євро

Лєсовий вважає, що попри деякі труднощі, валютний ринок, найімовірніше, залишатиметься в межах прогнозованих коридорів.

Тому у березні курс американської валюти коливатиметься в межах 42,5 - 43,7 гривень за долар. Водночас європейська валюта коштуватиме від 50,5 до 52 гривень за євро.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Главред писав, що за словами економіста Олександра Хмелевського, курс гривні до іноземних валют до кінця лютого 2026 року буде відносно стабільним. Після корекції, яка вже розпочалася, курс американської валюти перебуватиме в межах 42,5-43,5 гривень за долар

Водночас курс європейської валюти прогнозується в діапазоні 50-52,5 гривень за євро. При цьому попит на валюту в Україні до кінця місяця не очікується високим.

Нагадаємо, Главред писав, що на валютному ринку України останній тиждень лютого, з 23 по 28 число, проходитиме у складному, але зрозумілому та "звичному" режимі.

Раніше повідомлялося, що на понеділок, 23 лютого, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Зокрема, долар трішки додав у ціні, а злотий – подешевшав.

Напередодні стало відомо, що уряд України прогнозує у 2026 році коливання курсу долара в межах 42-47 гривень за долар. При цьому кілька факторів будуть впливати на курс долара в Україні.

Про персону: Тарас Лєсовий Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

