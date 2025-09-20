Дикий бешкет і каліцтво на все життя: спливли деталі моторошної таємниці батьків Путіна

На рідкісних збережених фотографіях мати Володимира Путіна Марія Іванівна, як правило, відвертає обличчя від камери.

Стала відома сімейна таємниця Володимира Путіна / Колаж Главред, фото Pexels/Vladimir Srajber, скріншот

Ви дізнаєтеся:

Мати Путіна в юності втратила око після грубого дебошу

Лікарі були змушені видалити око через витівки її майбутнього чоловіка

Мати майбутнього диктатора РФ Володимира Путіна Марія Іванівна, в юності втратила око після грубого бешкету за участю її майбутнього чоловіка, Володимира Спиридоновича Путіна.

Російські журналісти-розслідувачі Роман Баданін і Михайло Рубін у своїй книжці "Цар власною персоною" поділилися маловідомою і шокуючою історією з молодості батьків Путіна, повідомляє Bild.

Бійка між батьками Путіна

Як стверджують автори, подія сталася близько 1928 року в селі Тургинове (Тверська область), коли 17-річна Марія запросила Володимира до себе в гості. Той, однак, з'явився не один, а з друзями. Дівчина злякалася і не відчинила ворота.

Молоді люди спробували силою потрапити на подвір'я - почали зламувати хвіртку вилами. Один з ударів випадково припав їй в обличчя, що призвело до важкої травми - лікарі були змушені видалити око.

Після цього мати Марії зажадала від юнака взяти на себе відповідальність і одружитися з донькою, пригрозивши подати до суду. Володимир погодився, і незабаром молода пара поїхала в Ленінград, де він влаштувався працювати на завод.

Каліцтво на все життя

На рідкісних збережених фотографіях Марія Іванівна, як правило, відвертає обличчя від камери - ймовірно, щоб приховати сліди травми.

Ця історія різко розходиться з тим образом сім'ї, який Володимир Путін публічно описував. У своїх інтерв'ю він неодноразово наголошував, що ніколи не бачив батька п'яним і не чув від нього грубих слів, малюючи образ добропорядної, спокійної сім'ї.

Брудні таємниці Путіна: що відомо

Наприкінці 1990-х років, уже працюючи в Москві, Володимир Путін підшукував окреме житло для зустрічей із коханкою. У вирішенні цього питання йому допоміг Ігор Сєчін - підприємець і колишній заступник голови уряду, який на той момент перебував у підпорядкуванні у Путіна.

Сєчин запропонував використати квартиру, отриману ним від держави, щоб забезпечити конфіденційність. Примітно, що ця житлоплоща була значно просторішою за ту, яку раніше надали самому Путіну.

Цей момент, за деякими даними, сильно зачепив майбутнього президента, оскільки поставив під сумнів ієрархію і статус усередині їхнього кола.

Раніше повідомлялося про те, що коханка Путіна влаштувала істерику в РФ. Мізуліна заявила, що в терористичній Росії відбулася чергова "гола вечірка".

Нагадаємо, раніше спливли факти про неповнолітню фаворитку Путіна. Аліса Харчева знімалася для еротичного календаря до 58-го дня народження Путіна.

Раніше Главред писав, що Путін завів собі нову коханку, яка молодша за нього щонайменше вдвічі. Гімнастку Кабаєву Путін нібито вирішив списати з рахунків. Нова фаворитка Путіна - громадська діячка Катерина Мізуліна.

