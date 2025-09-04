Пугачова в Москві: коханка Путіна закотила істерику в РФ

Мізуліна, яка вивела з сім'ї російського співака, обурилася відсутністю сімейних цінностей на концерті репера.

https://glavred.net/starnews/pugacheva-v-moskve-lyubovnica-putina-zakatila-isteriku-10695242.html Посилання скопійоване

Катерина Мізуліна обурена концертом/ колаж: Главред, фото: t.me, Катерина Мізуліна

Коротко:

Що заявила Мізуліна про Пугачову

Від чого в неї сталася істерика

Можлива коханка російського диктатора Путіна Катерина Мізуліна, заради якої, подейкують, він навіть кинув Аліну Кабаєву, влаштувала істерику через концерт російського репера Єгора Крида.

Як пишуть російські пропагандисти, Мізуліна заявила, що в терористичній Росії відбулася чергова "гола вечірка". Таким чином вона охарактеризувала концерт Кріда на стадіоні в підмосковних "Лужниках". Підставою для цього стали звернення батьків, стурбованих зухвало вдягненими танцівницями на виступі.

відео дня

Алла Пугачова / фото: instagram.com, Максим Галкін

"Тонка" душа Мізуліної не витримала такої "розпусти" і закотила публічну істерику. Вона також звернулася до прокуратури, щоб притягнути до відповідальності співака.

Мізуліна опублікувала на це новий пост, назвавши концерт Крида "черговою провокацією і викликом усьому суспільству в дуже складний час". "Спроба знову промацати ґрунт... Це вже не перша така "куля". Сьогодні концерт зі стрипушником на сцені, завтра - Пугачова з Галкіним у Москві. Вектор цілком зрозумілий", - істерить Мізуліна.

Єгор Крід оскандалився концертом/ instagram.com/egorkreed

У відповідь на критику Єгор Крід спростував розпусність танцювального номера на концерті і звинуватив Мізуліну в "знеціненні сімейних цінностей". За його словами, вона зруйнувала сім'ю шаленого співака-путініста Shaman, який розлучився зі своєю дружиною і тепер на публічних заходах з'являється з Мізуліною.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, Дмитро Медведєв у п'яному стані видав таємницю про особисте життя диктатора Путіна і натякнув, що і сам не проти стосунків із Катериною Мізуліною.

А також диктатора Володимира Путіна засмутило, що його ймовірна коханка Катерина Мізуліна відчуває проблеми через стосунки з ним. Російський диктатор вирішив порадувати її подарунками "на знак подяки за приємне спілкування, глибокі бесіди та взаєморозуміння".

Вас також може зацікавити:

Про персону: Алла Пугачова Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, авторка пісень, режисер-постановник, музичний продюсер, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю сім'єю. 18 вересня 2022 року у своєму інстаграмі Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ із проханням внести її до списку "іноагентів". Її чоловіка Максима Галкіна вже внесла до цього списку російська влада через антивоєнну позицію.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред