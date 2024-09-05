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Як звуть дітей Путіна і як вони живуть: у РФ стався грандіозний злив про життя диктатора

Олена Кюпелі
5 вересня 2024, 01:04
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Виявляється терорист-Путін, який вбиває українських дітей - трепетно і ніжно любить власних синів.
Володимир Путін, Аліна Кабаєва
Володимир Путін і Аліна Кабаєва виховують двох синів/ Колаж: Главред, фото: скріншот

Нарешті ЗМІ змогли дізнатися хоч щось про життя біологічних дітей російського диктатора Путіна, яких йому народила колишня гімнастка і спортсменка Аліна Кабаєва.

Як пише у своєму розслідуванні Досьє з посиланням на власне джерело, яке мешкає в резиденціях з дітьми Путіна, його сини живуть під прикриттям. Під чужими іменами та прізвищами. "Їхні дати народження знають тільки найближчі родичі. Вони не літають звичайними рейсами, у них окремі літаки. Вони не відвідують дитячі садки і школи, їм наймають гувернерів. Вони живуть у резиденціях під охороною ФСО, ходять на яхтах і їздять на бронепоїзді, майже не спілкуються з однолітками і рідко бачать батька. Вони - сини Володимира Путіна", - пише ЗМІ.

Виявляється, що дітей від Кабаєвої диктатор назвав Володимир та Іван.

відео дня

Але раніше швейцарська газета вже писала, що хлопчики народилися у 2015 і 2019 роках. Перший син з'явився на світ у швейцарській клініці в Лугано, а другий уже в Росії, але під наглядом тієї самої лікарки зі Швейцарії, яка вела і першу вагітність Аліни.

До слова, своїх батьків, як і однолітків, сини Путіна бачать мало. Однак дещо відомо про їхні захоплення. "Його старший син Іван віддає перевагу мультфільмам Disney і, на превеликий жаль батьків, грає, прикидаючись їхніми героями. Грати доводиться здебільшого на самоті або разом із дорослими, які постійно перебувають поруч із синами Путіна. Батьків вони бачать хіба що пізно ввечері, а однолітків - здебільшого у свята", - пише Досьє.

Аліна Кабаєва
Аліна Кабаєва / скріншот відео

Видання також додає, що і на Валдаї, і в поїздках діти та обслуговуючий персонал живуть поблизу. Сини - у головному будинку разом із батьками, гувернери і тренери - в окремих будівлях, під заняття відведені спеціальні будівлі, всі ці об'єкти розташовані в кроковій доступності. Але пішки ніхто не пересувається: у братів свої машини з водіями, у вчителів і прислуги - окремі автомобілі. Ба більше, на Валдаї частині співробітників заборонено ходити територією, усі переміщення - тільки на транспорті.

Дітей привозять до вчителів і нянь о 8-9 годині ранку, всі разом вони снідають. Ще кілька років тому молодшою дитиною опікувалися тільки няні, але зараз і їй підбирають гувернерів. Нянь четверо, деякі з них раніше були прибиральницями в резиденції на Валдаї і живуть у населеному пункті поблизу.

Діти Путіна живуть у суворому, почасти "табірному" режимі. Після сніданку - заняття по 30-45 хвилин, потім ігри. У розпорядженні у дітей на Валдаї - два поні, кролики і сенбернар, за яким доглядають два кінологи з ФСО. Собака, втім, не службовий і живе в родині. Серед іграшок масштабна колекція конструкторів Lego та iPad - не тільки для ігор, а й для занять по відеозв'язку. Близько полудня діти їдять, потім денний сон, а після пробудження - заняття і спорт. Після 8 вечора дітей забирають водії, і вони майже одразу вирушають спати.

У синів Путіна, як і в їхнього боягуза-батька - особисті кухарі, які готують їм окремі страви. У них свої кухлі, і п'ють вони тільки з них. Поруч із дітьми завжди охоронці з числа офіцерів служби безпеки президента, головного підрозділу ФСО.

Хто така Аліна Кабаєва

Аліна Маратівна Кабаєва - російська спортсменка (художня гімнастика), громадський і політичний діяч, медіа-менеджер. З вересня 2014 року - Голова ради директорів холдингу "Національна Медіа Група". З 2016 року очолює раду директорів ЗАТ "Спорт-Експрес".
У 2022 році через підтримку терористичного вторгнення РФ в Україну низка країн ввела персональні санкції проти Кабаєвої.

Виявляється, у перервах між обстрілами мирної України, Путін грає зі своїм сином у хокей (для цього на Валдаї побудували хокейний майданчик). Тренування бувають і без президента, і тоді в команду беруть когось із обслуговуючого персоналу. Але якщо запланована гра за участю Путіна, то на лід виходять тільки батько, Іван і співробітники ФСО. Путіни - в одній команді. Іноді подивитися на матч приходить Кабаєва, але її не видно з майданчика, вона уникає прислуги і стежить з окремої ложі, прихованої за непрозорим склом. Так само батьки спостерігають і за виставами, які вчителі готують разом із дітьми до великих свят.

Джерело додає, що терорист і вбивця українських дітей Путін, трепетно ставиться до своїх дітей.

"Численна обслуга з числа родичів дружини, друзів президента, офіцерів спецслужб і найманого персоналу не ризикує сперечатися з дітьми, тож вони ростуть, розуміючи, що вони - виняткові. Будь-який їхній каприз виконується, а всі резиденції, в яких вони живуть, вони сприймають як особисті володіння", - пише ЗМІ.

Видання додає, що вчителі, охоронці та інший персонал бояться Путіна, а сам він - єдиний, хто може суворо поговорити з хлопчиками. Кабаєва, за словами джерела "Досьє", теж може бути суворою і навіть емоційною, але тільки батьківські покарання вони сприймають серйозно. Ймовірно, похвала від батька - головний предмет їхньої гордості. Так, Іван Путін кілька разів переказував своїм гувернерам і охоронцям особливо пам'ятну йому історію. Як йому говорили родичі, коли він народився, Путін був настільки щасливий, що закричав: "Ура! Нарешті хлопчик!".

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