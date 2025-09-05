Кабаєва відвідала Китай, де поспішила домовитися про свої справи.

Російська художня гімнастка і можлива коханка диктатора Путіна - Аліна Кабаєва, яка ймовірно неофіційно супроводжувала терориста Путіна під час його візиту до Китаю, привезла звідти власні домовленості.

Так, як написала вона на своїй сторінці в Instagram, тепер коханка Путіна домовилася про проведення турніру з художньої гімнастики. "Міжнародний турнір "Кубок "Небесна грація"" повертається до Китаю. Кабаєва відвідала спорткомплекс "Шоуган" у Пекіні - він стане місцем проведення головного старту 2025 року за правилами Міжнародної Асоціації "Небесна грація", - хвалиться Кабаєва.

До слова, Кабаєва останнім часом виглядає мало впізнаваною. У неї натягнуте через пластику обличчя і її важко впізнати.

Кабаєва приїхала до Китаю / Фото Instagram/alinakabaeva.officiaal

