"Кішечка для Путіна": спливли факти про неповнолітню фаворитку диктатора РФ

Аліса Харчева знімалася для еротичного календаря до 58-го дня народження Путіна. На початку їхніх стосунків дівчині було всього 17 років.

Путін і Аліса Харчева зустрічалися у 2010-11 роках / Колаж: Главред, фото: alisakharcheva.livejournal.com, сайт Кремля

Харчева знялася для еротичного журналу і сподобалася Путіну

Роман тривав близько року

Після стосунків Харчева отримала дорогі подарунки

У 2010-2011 роках Володимир Путін, будучи прем'єр-міністром РФ, зустрічався з неповнолітньою абітурієнткою журфаку Московського державного університету (МДУ) Алісою Харчевою. На початку стосунків дівчині було всього 17 років. Її батько досі отримує виплати від Кремля. Про це йдеться в книзі Цар власною персоною Романа Баданіна та Михайла Рубіна.

Знайомство Путіна і Харчевої організували люди, пов'язані з рухом "Наші", які використовували стосунки для потенційного впливу на Путіна.

Аліса Харчева / Фото: alisakharcheva.livejournal.com

Харчева знялася для еротичного календаря до 58-го дня народження Путіна. Його тоді підготували студентки факультету журналістики МДУ. Фотографію Харчевої було опубліковано з підписом "Ви - найкращий!"

Аліса Харчева на обкладинці журналу / Фото: alisakharcheva.livejournal.com

Календар подарували Путіну на його день народження в жовтні 2010 року. Пізніше дівчині телефонували з уряду для зустрічей із Путіним.

Організатори намагалися готувати Харчеву до кожної зустрічі та передавали їй прохання для Путіна, однак, за свідченнями співрозмовників авторів книги, прем'єр не приймав їхніх порад.

Рух "Наші" в РФ - що про нього відомо Рух "Наші" - це російський молодіжний прокремлівський громадський рух, створений 2005 року з ініціативи Владислава Суркова (тодішнього заступника голови адміністрації президента РФ). Рух проіснував до 2013 року, пише Вікіпедія. "Наші" позиціонували себе як "антифашистський рух", але фактично були інструментом Кремля для мобілізації молоді та протидії опозиції. Виникли як відповідь на "кольорові революції" в пострадянських країнах. Лідером був політтехнолог Василь Якеменко. Емблема "Наших" - червоне полотнище з двома діагональними смугами білого кольору (схожа на Андріївський прапор). В інтерв'ю газеті "Новые Известия" Якеменко пояснив: "Наш прапор схожий на Андріївський прапор. Червоний колір - це колір нашого історичного минулого, білий - колір майбутнього". Рух організовував великі форуми ("Селігер") і акції на підтримку Путіна. Активісти "Наших" часто брали участь у провладних мітингах, вуличних акціях проти опозиційних лідерів (наприклад, Бориса Нємцова, Михайла Касьянова, Гаррі Каспарова). Сам Путін регулярно зустрічався з активістами "Наших". Після 2011-2012 років (масових протестів у Росії та повернення Путіна в президентське крісло) рух втратив вплив. У 2012 році фактично був розпущений, а його функції передані іншим прокремлівським проєктам - "Молодій гвардії Єдиної Росії", рухові "Мережа" тощо.

Після роману з Путіним Харчева отримала квартиру в Москві

Роман Путіна і Харчевої тривав близько року. Після його завершення Аліса отримала подарунки: у 2015 році - елітну квартиру в центрі Москви і можливість навчатися в МДІМВ.

Батько дівчини, Всеволод Харчев, з 2020 року отримує зарплату близько 100 тисяч рублів на місяць у прокремлівській структурі АНО "Діалог", якою керує автор календаря Володимир Табак.

Цікаво, що 2016 року видання Reuters писало про те, що маловідомий російський підприємець із Санкт-Петербурга Григорій Баєвський передавав дорогу нерухомість у Москві та Підмосков'ї кільком жінкам, пов'язаним із Путіним. За даними агентства, йдеться про молодшу доньку глави РФ Катерину Тихонову, двох близьких родичок депутата Держдуми Аліни Кабаєвої, а також про дівчину, яка позувала для календаря до дня народження президента. Ймовірно, йшлося про Харчеву.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков тоді заявив Reuters: "Я нічого не знаю про те, хто такий Баєвський. Президент теж із ним не знайомий".

"Кішечка для Путіна"

У 2012 році дівчина знову зробила подарунок Путіну на день народження і опублікувала в блозі на сайті "Живого журналу" свої фотографії з кошеням і підписом "Pussy for Putin" ("кішечка для Путіна"). Зараз ці записи видалено, повідомляють Открытые медиа.

Аліса Харчева / alisakharcheva.livejournal.com

У 2016 році дівчина дала інтерв'ю російським ЗМІ, в якому заявила, що коли знімалася для календаря, вона була абітурієнткою і збиралася вступати на журналістський факультет МДУ. Але після зйомки вона передумала і пішла вчитися в МДІМВ.

Вона також заявила, що підтримує Путіна і голосувала за нього на виборах.

"Участь у зйомках для календаря не сильно вплинула на мене. Ну, був такий досвід. Путіна я продовжую підтримувати. Голосувала за нього на останніх виборах. Але якби зараз мені запропонували знятися в такому календарі, то я б відмовилася. Я виросла і змінила пріоритети. Зараз мене цікавить навчання, сім'я та інші звичайні речі", - розповідала Харчева Снобу.

Чим зараз займається Харчева

2020 року Аліса Харчева стала співвласницею двох салонів краси в центрі Москви.

Зараз Харчева носить прізвище чоловіка - Ахильгова, володіє студією засмаги в Москві та продовжує контактувати зі своїми "звідниками".

За даними витоків, 2021 року вона літала до Туреччини бізнес-джетом у компанії російської медіаменеджерки Христини Потупчик.

Дружини та коханки Путіна - що відомо

Російську художню гімнастку Аліну Кабаєву вважають коханкою, співмешканкою або навіть дружиною кремлівського диктатора Володимира Путіна. У лютому 2023 року вона з'явилася на заході на честь 15-річчя Національної Медіа Групи РФ з обручкою.

За даними ЗМІ, у Путіна і Кабаєвої четверо спільних дітей - два хлопчики і дівчатка-близнючки. Дочок колишня гімнастка народила у Швейцарії.

Видання Le News писало, що Аліна Кабаєва народила дитину в клініці Святої Анни в італомовному регіоні Швейцарії Лугано. Батьком цієї дитини нібито є Володимир Путін.

Існували суперечливі версії цієї історії. Різні місцеві ЗМІ, зокрема Corriere del Ticino, писали про народження дівчинки, а нещодавно видалений акаунт у Twіtter на ім'я Аліни Кабаєвої (можливо, справжній, а можливо, й фейковий) повідомив про народження хлопчика. За іншими повідомленнями, Кабаєва народила близнюків.

Газета Blick писала, що Путін міг супроводжувати Кабаєву і, можливо, залишався з нею в клініці. У будь-якому разі Кремль заперечував, що Путін є батьком одного або кількох дітей Кабаєвої.

У лютому 2024 року ЗМІ писали, що Путін завів собі нову коханку, яка молодша за нього щонайменше удвічі. Гімнастку Кабаєву Путін нібито вирішив списати з рахунків. Нова фаворитка Путіна - громадська діячка Катерина Мізуліна.

Що відомо про книгу "Цар власною персоною" Книга "Цар власною персоною. Як Володимир Путін обдурив усіх нас" побачила світ 2025 року. Її автори - Роман Баданін і Михайло Рубін. Роман Баданін - творець і головний редактор видань "Проект" і "Агентство". У минулому керував РБК, телеканалом "Дождь" та іншими російськими редакціями. Автор десятків розслідувань про російську владу. Лауреат міжнародних журналістських премій. Був змушений емігрувати з Росії. Живе і працює в Каліфорнії (США). Михайло Рубін - заступник головного редактора "Проекту", стипендіат програми JSK у Стенфордському університеті. У минулому був журналістом кремлівського пулу. У 2021 році був змушений виїхати з Росії, зараз живе у США. Книга "Цар власною персоною" ставить під сумнів офіційну біографію Путіна і його образ, створений за останні 25 років. Автори вважають, що Путін "складав легенду про самого себе", і розповідають про маніпуляції, неправдиві наративи, політичні та кримінальні інтриги, корупцію, зв'язки з криміналом. Книга претендує на викриття: вона містить багато фактів, які, на думку авторів, не були відомі або були недооцінені.

