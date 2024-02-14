Кабаєвої більше немає: ЗМІ дізналися про нову коханку Путіна

Нова пасія російського диктатора - недалека глава "безпечного інтернету".

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У Путіна нове кохання / Колаж Главред, фото kremlin.ru, Instagram/ekaterina_mizulina

Терорист і президент Росії, 71-річний диктатор Путін завів собі нову коханку, яка молодша за нього щонайменше вдвічі.

Як розповіли журналісти ТСН, свою колишню коханку і матір його дітей, гімнастку Кабаєву, Путін вирішив списати з рахунків. Тепер же, за інформацією одного з російських телеграм-каналів, який славиться своїми інсайтами, стало відомо, що Путін надзвичайно ніжний із новою фавориткою - громадською діячкою Катериною Мізуліною.

Нова фаворитка Путіна займається громадською діяльністю / Скриншот

Про Мізуліну в Росії кажуть, що вся її сім'я "контужена на голову".

За словами російської журналістки Ольги Романової, нова фаворитка цілком у смаку диктатора. Вона додає, що Мізуліна дуже схожа на ще одну коханку і матір його доньки - Кривоногову. "Путін - чоловік, який дозволяє собі багато чого. Чому ні? І йому плювати, що скажуть виборці, адже їх немає. Є - вірнопіддані", - каже вона.

Нова фаворитка Путіна - Мізуліна / Скриншот Instagram/ekaterina_mizulina

Журналісти додають, що Мізуліна - голова ліги безпечного інтернету. "Тобто робить усе, щоб росіяни залишалися тупими і слухали й далі свою Скабєєву, яка стелиться під Кремль разом зі своїми колегами", - кажуть вони.

Мізуліна старанно відпрацьовує кремлівські наративи і навіть робить це агресивно, що, втім, слухняні росіяни "їдять" на ура. Приміром, під час свого виступу в МІА "Россия Сегодня" 26 травня 2022 року вона назвала всіх росіян, які не підтримують Путіна, "півнями, що кукурікають", а еміграцію незгодних із режимом людей - "очищенням від небажаних громадян".

Крім того, Мізуліна пропонувала "зачистити" Google і "Вікіпедію" після того, як Росія "зачистить нацистів і бандерівців в Україні".

На відео - недалека Мізуліна намагається сформувати свою думку про артистів РФ:

Нагадаємо, раніше Аліна Кабаєва, яку вважають коханкою президента диктатора РФ Володимира Путіна, потрапила в об'єктиви фотокамер із чоловіком.

Відносини Путіна і Кабаєвої

Чутки про роман Путіна і Кабаєвої ходять уже давно. Її вважають коханкою, співмешканкою або навіть дружиною кремлівського диктатора. У лютому вона з'явилася на заході на честь 15-річчя Національної Медіа Групи РФ з обручкою.

За даними ЗМІ, у Путіна і Кабаєвої четверо спільних дітей - два хлопчики і дівчатка-близнючки. Дочок колишня гімнастка народила у Швейцарії.

Видання Le News писало, що Аліна Кабаєва народила дитину в клініці Святої Анни в італомовному регіоні Швейцарії Лугано. Батьком цієї дитини нібито є Володимир Путін.

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