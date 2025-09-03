Скандал в сім'ї Путіна: ЗМІ оприлюднили таємницю особистого життя диктатора

Журналісти дізналися про зради кремлівського диктатора.

Секрет подружнього життя Путіна викрито / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, kremlin.ru

Головне:

ЗМІ дізналися про скандал в сім'ї Путіна, який Кремль приховував

Колишня дружина Путіна викрила його на зраді

Особисте життя російського диктатора Володимира Путіна Кремль увесь час намагався тримати під сімома замками. Але російські ЗМІ дізналися про один епізод з життя Путіна, який спричинив серйозну сварку в його оточенні.

Про це журналістам Роману Баданину та Михайлу Рубіну розповів колишній близький знайомий президента.

Що сталося в особистому житті Путіна

Наприкінці 1990-х років Володимир Путін вже працював у Москві і був у пошуку квартири для зустрічей з коханкою. Вирішити це питання йому допоміг підприємець і колишній заступник Голови Уряду РФ Ігор Сєчин, який на той момент працював на диктатора.

Сєчин вирішив надати Путіну квартиру, яку отримав від держави у користування. Що цікаво, вона була більшою за площею ніж та, яку надали Путіну. Очевидно, що цей факт дуже зачепив диктатора. Але Путін забув цю образу, адже Сєчин дав йому можливість зустрічатися з коханкою.

Коли Путіна викрили на зраді

Не довго вдалося приховувати зустрічі Путіна з коханкою на квартирі Сєчина, адже дружина останнього викрила чоловіка на тому, що в помешканні була інш жінка. Поплічик диктатора не витримав допиту дружини і розповів їй правду.

Марина Сєчина в результаті розповіла все дружині Путіна Людмилі, що призвело до сварки у сім'ї президента. Як відомо, ще через кілька років зради диктатора стали однією з причин розлучення пари.

Що відомо про коханку Путіна

Журналісти не дізналися імені жінки, яка зустрічалася у той час з диктатором на квартирі Сєчина, однак є підстави вважати, що це була майбутня мати позашлюбної дочки президента Світлана Кривоногих. На це вказує те, що жінка в той час регулярно прилітала у Москву.

Що сталося з Сєчиним

Попри те, що його балакучість призвела до викриття шлюбної зради диктатора, в результаті його ніяк не покарали. Сєчин зробив кар'єру особистого секретаря президента, куратора енергетики та голови найбільшої нафтової держкомпанії у Росії.

Таємниці особистого життя Путіна - що відомо

Раніше Єлизавета Кривоногих, яка вважається ймовірною позашлюбною дочкою кремлівського диктатора Володимира Путіна, заявила, що виступає проти війни країни-агресорки Росії проти України.

Напередодні Главред писав, що колишня дружина Путіна Людмила руйнує культурний спадок країни-агресорки Росії та викачує з бюджету країни шалені гроші.

Нагадаємо, що при цьому на публіку колишня дружина терориста Путіна продовжує займатися громадською діяльністю, а про сердечні справи воліє мовчати.

