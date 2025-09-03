Рус
Скандал в сім'ї Путіна: ЗМІ оприлюднили таємницю особистого життя диктатора

Анна Косик
3 вересня 2025, 15:28
Журналісти дізналися про зради кремлівського диктатора.
Владимир Путин, Людмила Путина
Секрет подружнього життя Путіна викрито / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, kremlin.ru

Головне:

  • ЗМІ дізналися про скандал в сім'ї Путіна, який Кремль приховував
  • Колишня дружина Путіна викрила його на зраді

Особисте життя російського диктатора Володимира Путіна Кремль увесь час намагався тримати під сімома замками. Але російські ЗМІ дізналися про один епізод з життя Путіна, який спричинив серйозну сварку в його оточенні.

Про це журналістам Роману Баданину та Михайлу Рубіну розповів колишній близький знайомий президента.

відео дня

Що сталося в особистому житті Путіна

Наприкінці 1990-х років Володимир Путін вже працював у Москві і був у пошуку квартири для зустрічей з коханкою. Вирішити це питання йому допоміг підприємець і колишній заступник Голови Уряду РФ Ігор Сєчин, який на той момент працював на диктатора.

Сєчин вирішив надати Путіну квартиру, яку отримав від держави у користування. Що цікаво, вона була більшою за площею ніж та, яку надали Путіну. Очевидно, що цей факт дуже зачепив диктатора. Але Путін забув цю образу, адже Сєчин дав йому можливість зустрічатися з коханкою.

Коли Путіна викрили на зраді

Не довго вдалося приховувати зустрічі Путіна з коханкою на квартирі Сєчина, адже дружина останнього викрила чоловіка на тому, що в помешканні була інш жінка. Поплічик диктатора не витримав допиту дружини і розповів їй правду.

Марина Сєчина в результаті розповіла все дружині Путіна Людмилі, що призвело до сварки у сім'ї президента. Як відомо, ще через кілька років зради диктатора стали однією з причин розлучення пари.

Що відомо про коханку Путіна

Журналісти не дізналися імені жінки, яка зустрічалася у той час з диктатором на квартирі Сєчина, однак є підстави вважати, що це була майбутня мати позашлюбної дочки президента Світлана Кривоногих. На це вказує те, що жінка в той час регулярно прилітала у Москву.

Що сталося з Сєчиним

Попри те, що його балакучість призвела до викриття шлюбної зради диктатора, в результаті його ніяк не покарали. Сєчин зробив кар'єру особистого секретаря президента, куратора енергетики та голови найбільшої нафтової держкомпанії у Росії.

Таємниці особистого життя Путіна - що відомо

Раніше Єлизавета Кривоногих, яка вважається ймовірною позашлюбною дочкою кремлівського диктатора Володимира Путіна, заявила, що виступає проти війни країни-агресорки Росії проти України.

Напередодні Главред писав, що колишня дружина Путіна Людмила руйнує культурний спадок країни-агресорки Росії та викачує з бюджету країни шалені гроші.

Нагадаємо, що при цьому на публіку колишня дружина терориста Путіна продовжує займатися громадською діяльністю, а про сердечні справи воліє мовчати.

