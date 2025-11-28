Дальність 1000 км: Білорусь могла таємно створити дешеву крилату ракету для РФ

На Dubai Airshow показали нову ударну систему на базі ракети LCCM Mk2.

Нова білоруська газета / Колаж: Главред, фото: European Defense Review / EDR Magazine

На виставці Dubai Airshow представили ударну систему на базі дешевої крилатої ракети LCCM Mk2

Є ознаки, що ракета може бути білоруською розробкою для Росії

Ракета створювалася з урахуванням досвіду війни в Україні

Компанія E-System Solutions на виставці Dubai Airshow в Об'єднаних Арабських Еміратах представила нову ударну систему на базі дешевої крилатої ракети LCCM (Low Cost Cruise Missile) Mk2. Як пише Defense Express, ця ракета може бути спеціальною розробкою Білорусі для росіян.

Як доказ аналітики вказують на те, що виробник ракети - E-System Solutions - заявлений як "білорусько-еміратська компанія". Однак один із російських пропагандистських ресурсів позиціонує цю компанію як "нещодавно засновану фахівцями з РБ і ОАЕ" і яка "досі не демонструвала помітних успіхів".

Журналісти зазначають, що раніше цього року повідомлялося, що білоруська компанія з тією ж назвою показала макет зенітного ракетного комплексу "Бук-МБ2К". Цілком імовірно, що йдеться про одну й ту саму компанію.

Нова білоруська ракета / Фото: European Defense Review / EDR Magazine

З огляду на те, що в E-System Solutions заявляють, що їхня ракета LCCM Mk2 була створена з урахуванням досвіду "українського театру воєнних дій", не виключено, що її розробляли із залученням російських фахівців.

Технічні характеристики білоруської ракети

Дальність, на яку може бити ця ракета, становить 500-1000 км, при цьому бойова частина залежно від дальності становить 25-50 кг.

"Тобто йдеться про спробу вписатися в "тренд" на дешеві крилаті ракети, розробка яких наразі набуває популярності на заході, і з-поміж усього у Сполучених Штатах, де шукають справді дешевих можливостей для ураження цілей на значні відстані", - зазначили в Defense Express.

Довжина ракети - 3,15 метра, розмах крил - 2,5 метра, швидкість до 600 км/год, максимальна висота польоту - до 11 500 метрів. Тип системи наведення, яку використовує ракета LCCM Mk2, не розголошується.

Ракета призначена для використання як з наземних платформ (катапульти, пускова на шасі легкоброньованих машин і контейнерна пускова), так і з кораблів.

Станом на сьогодні відомо, що в компанії завершили розробку комплексу та крилатої ракети та найближчим часом мають пройти його випробування.

Нова білоруська ракета / Фото: European Defense Review / EDR Magazine

Як писав Главред, начальник управління комунікації командування Повітряних сил України Юрій Ігнат заявив на початку листопада, що українські сили ППО можуть збити не всі повітряні цілі країни-агресора Росії. Зокрема, йдеться про балістичні ракети типу "Іскандер-М".

Він пояснив, що система ППО збиває балістичні ракети в автоматичному режимі. Через це обчислити точно момент перехоплення ракети, яка маневрує під час польоту складніше.

Тим часом у Росії помер інженер-конструктор Валеріан Соболєв, який створював ракетні ворожі ракетні комплекси. Він помер у віці 88 років у Волгограді.

