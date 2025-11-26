РФ запустить крилаті ракети, скоро буде новий масований обстріл - монітори

РФ може дарити по Україні крилатими ракетами протягом кількох найближчих діб.

https://glavred.net/ukraine/rf-zapustit-krylatye-rakety-vysoka-ugroza-novogo-massirovannogo-obstrela-10719020.html Посилання скопійоване

РФ може атакувати Україну крилатими ракетами / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Що відомо:

РФ готується до масового ракетного обстрілу України

Новий обстріл може відбутися найближчими днями

РФ найближчими днями може обстріляти Україну крилатими ракетами. Про це повідомляють моніторингові канали.

Нині є висока загроза застосування крилатих ракет Х-22 та Х-32. Вони можуть бути запущені з восьми стратегічних бомбардувальників Ту-22м3.

відео дня

Відомо, що ракета Х-22 може летіти до 600 км. Водночас крилата ракета Х-32 може подолати відстань до 1000 кілометрів.

Монітори наголошують на тому, що обстріл може бути вже до кінця цього робочого тижня. Під атакою можуть опинитися обласні центри у східних та південних регіонах. Небезпека зберігається і для Києва, Київщини.

"Ракета Х-22 - на практиці одна з найбільших бойових частин, окрім авіабомб які застосовуються по ЛБЗ. БЧ Х-22 може доходити до майже 1 тони. Ракета Х-32 +- сумірна по бойовій частині з Іскандер-М з уламково-фугасною БЧ, близько пів тони. Ці 2 ракети, або ж базову й модифікацію об'єднують факти: жахлива точність, немалий відсоток ймовірності відмови ракети як комплекса елементів на практиці", - йдеться у повідомленні.

Ракети, якими РФ обстрілює Україну / Інфографіка: Главред

Ракети РФ долітатимуть до України швидше - думка експертів

Раніше Главред з посиланням на аналітичну групу Tracking повідомляв, що Росія використовує новий невідомий аеродром для бойових вильотів Ту-95МС, які здійснюють ракетні удари по Україні.

"Зараз можемо сказати, що час до пускових вже зменшився на близько 30 хвилин, відповідно підліт до зони складає близько 2 годин та 30 хвилин", - повідомляє OSINT-група.

Нічний удар по Києву - новини за темою

Як писав Главред, у ніч на 25 листопада в Україні оголосили повітряну тривогу через російську атаку. Пізніше в Києві зафіксовано вибухи, що підтвердила офіційна влада столиці.

Вранці у вівторок було зафіксовано зліт російського МіГ-31К - носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Повідомлялося про загрозу застосування ворожих ракет. Росія повторно здійснила комбіновану атаку на столицю.

Пізніше зʼясувалося, що унаслідок нічних обстрілів російської окупаційної армії в Києві тимчасово обмежили надання послуг теплопостачання. Є перебої в роботі комунального транспорту. Також у столиці ввели екстрені відключення електроенергії.

Читайте також:

Що таке літак Ту-22М Ту — 22М ("виріб 45", за кодифікацією НАТО: Backfire)-радянський і російський дальній надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник з крилом змінної стрілоподібності. Може нести ядерну зброю, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред