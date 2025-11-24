Рус
Тепер ракети до України долітатимуть швидше - Росія вдалась до серйозних змін

Юрій Берендій
24 листопада 2025, 16:20
Росія змінила місце базування стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, більше не використовуючи авіабазу Оленья для ударів по Україні, вказують осінтери.
Росія почала використовувати новий аеродром для атак по Україні / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з відео

Країна-агресорка Росія більше не використовує авіабазу Оленья для бойових вильотів літаків стратегічної авіації типу Ту-95 МС. Про це повідомляє аналітична група Tracking.

Зазначається, що авіабаза Оленья на Кольському півострові, розташована приблизно за 92 кілометри на південь від Мурманська поблизу Оленегорська, більше не використовується як основний майданчик для бойових вильотів Ту-95МС, що здійснюють ракетні удари по Україні. Під час атак, проведених 30 жовтня та 19 листопада, літаки Ту-95МС злітали вже з іншого, наразі не встановленого аеродрому.

"Зараз можемо сказати, що час до пускових вже зменшився на близько 30 хвилин, відповідно підліт до зони складає близько 2 годин та 30 хвилин", - повідомляє OSINT-група.

Літаки серії Ту, якими Росія обстрілює Україну / Інфографіка Главреда

Які втрати росіян в стратегічній авіації внаслідок операції павутина - думка експерта

Як писав Главред, українська спецоперація "Павутина", завдала серйозних втрат російським Повітряно-космічним силам. За оцінкою німецького генерал-майора Крістіана Фройдінга, пошкоджено близько 10% стратегічних бомбардувальників РФ. В коментарі Reuters він зазначив, що, за попередніми даними, ураження зазнали понад десять літаків, зокрема стратегічні Ту-95 і Ту-22, а також літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

Операція СБУ "Павутина" / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 17 листопада повідомлялося, що російські окупанти готують новий масований удар по Україні.

У ніч проти 19 листопада окупанти здійснили масштабну повітряну атаку, атакувавши Україну ракетами і дронами. Одна з ворожих ракет зруйнувала житловий будинок у Тернополі. Попередньо встановлено, що в будівлю влучила ракета Х-101, повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російська армія завдала ударів по житлових багатоповерхівках у Тернополі крилатими ракетами Х-101, випущеними зі стратегічних бомбардувальників. Уточнюється, що удари завдавали ракетами Х-101, запущеними з шести Ту-95МС, що базувались на аеродромі "Олєнья", а також із чотирьох Ту-160МС, з авіабаз "Енгельс" та "Українка".

Про персону: Крістіан Фройдінг

Крістіан Фройдінг (народився 20 серпня 1971 року у Вайдені, земля Оберпфальц) - генерал-майор німецької армії, керівник Ситуаційного центру в Україні та керівник Штабу планування та командування Федерального міністра оборони в Берліні. Фройдінг був командиром роти Сил стабілізації (SFOR) в Боснії і Герцеговині у 2002 році та начальником штабу Групи з відновлення провінції (PRT) Міжнародних сил сприяння безпеці в Кундузі, Афганістан, з 2007 по 2008 рік, повідомляє Вікіпедія.

