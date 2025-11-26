У Росії знайшли мертвим головного розробника 'Іскандера' і 'Тополя'

Російський інженер-конструктор Валеріан Соболєв помер у Волгограді.

У РФ помер творець Іскандера Валеріан Соболєв / Колаж: Главред, фото: росЗМІ, Вікіпедія

Що відомо:

У Росії помер Валеріан Соболєв

Він був творцем "Іскандера" і "Тополя"

У Росії помер інженер-конструктор Валеріан Соболєв, який створював ракетні ворожі ракетні комплекси. Він помер у віці 88 років у Волгограді. Про це повідомляють росЗМІ.

Що відомо про Валеріана Соболєва

Валеріан Соболєв народився напередодні Другої світової війни у Сталінграді (нині Волгоград). Тоді його родину евакуювали, а після завершення війни вони повернулися додому.

Соболєв навчався у Сталінградському механічному інституті та здобув інженерну освіту. Після цього він працював на оборонних підприємствах Волгограда, серед яких завод "Барикади".

Він спершу працював інженером, а пізніше дійшов до головного конструктора. Потім Соболєв очолив Центральне конструкторське бюро "Титан", де обіймав посаду генерального конструктора.

Що відомо про ОТРК "Іскандер" / Інфографіка: Главред

Під його керівництвом були розроблені пускові установки та ракетні комплекси: "Луна", "Ока", "Темп-2С", "Піонер", "Тополь", "Іскандер". Він має понад 600 зареєстрованих патентів, а частина його розробок стосувалася не тільки військової техніки, а й цивільного машинобудування, інженерних систем і будівельних конструкцій.

ОТРК Іскандер Сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Розроблено науково-виробничою корпорацією Конструкторське бюро машинобудування в місті Коломні Московської області, передає Вікіпедія. Основне призначення ракетних комплексів "Іскандер" - знищення систем ППО і ПРО противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км. На думку The National Interest, ОТРК "Іскандер" є найнебезпечнішою зброєю ЗС РФ, оскільки має дуже низький бар'єр неядерного застосування, а велика дальність ракет та їхні можливості подолання ПРО можуть одразу ж призвести до величезної шкоди в разі нанесення ударів по аеродромах, логістичних центрах і тому подібних об'єктах. Експерти порівнюють масоване застосування ОТРК "Іскандер" за масштабом шкоди з наслідком бомбардувань авіації НАТО.

