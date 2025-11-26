У Росії знайшли мертвим головного розробника 'Іскандера' і 'Тополя'

Що відомо:
- У Росії помер Валеріан Соболєв
- Він був творцем "Іскандера" і "Тополя"
У Росії помер інженер-конструктор Валеріан Соболєв, який створював ракетні ворожі ракетні комплекси. Він помер у віці 88 років у Волгограді. Про це повідомляють росЗМІ.
Що відомо про Валеріана Соболєва
Валеріан Соболєв народився напередодні Другої світової війни у Сталінграді (нині Волгоград). Тоді його родину евакуювали, а після завершення війни вони повернулися додому.
Соболєв навчався у Сталінградському механічному інституті та здобув інженерну освіту. Після цього він працював на оборонних підприємствах Волгограда, серед яких завод "Барикади".
Він спершу працював інженером, а пізніше дійшов до головного конструктора. Потім Соболєв очолив Центральне конструкторське бюро "Титан", де обіймав посаду генерального конструктора.
Під його керівництвом були розроблені пускові установки та ракетні комплекси: "Луна", "Ока", "Темп-2С", "Піонер", "Тополь", "Іскандер". Він має понад 600 зареєстрованих патентів, а частина його розробок стосувалася не тільки військової техніки, а й цивільного машинобудування, інженерних систем і будівельних конструкцій.
Дивні смерті в РФ - новини за темою
Як повідомляв Главред, у Росії звільнили міністра транспорту Романа Старовойта, проти якого раніше відкрили справу щодо будівництва захисних споруд у Курській області. За даними ЗМІ, причинами відставки могли бути транспортний колапс у російських аеропортах через атаки дронів і свідчення у справі про розкрадання коштів. Незабаром після звільнення Старовойта знайшли мертвим у власному будинку в Одинцово.
Також 1 жовтня 2024 року в Підмосков'ї знайшли мертвим із вогнепальним пораненням у голову колишнього "міністра палива та енергетики ЛНР" Костянтина Завізенова. Його тіло виявили у дворі заміського будинку в Істринському районі.
Крім цього, у 2024 році на заводі "Купол" концерну "Алмаз-Антей" інженер Антон Горобець вчинив самогубство. У передсмертній записці він пояснив свій крок тим, що ракета, до створення якої він був причетний, влучила в житловий будинок у Харкові і вбила його бабусю.
ОТРК Іскандер
Сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Розроблено науково-виробничою корпорацією Конструкторське бюро машинобудування в місті Коломні Московської області, передає Вікіпедія.
Основне призначення ракетних комплексів "Іскандер" - знищення систем ППО і ПРО противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км.
На думку The National Interest, ОТРК "Іскандер" є найнебезпечнішою зброєю ЗС РФ, оскільки має дуже низький бар'єр неядерного застосування, а велика дальність ракет та їхні можливості подолання ПРО можуть одразу ж призвести до величезної шкоди в разі нанесення ударів по аеродромах, логістичних центрах і тому подібних об'єктах. Експерти порівнюють масоване застосування ОТРК "Іскандер" за масштабом шкоди з наслідком бомбардувань авіації НАТО.
