У Росії знайшли мертвим головного розробника "Іскандера" і "Тополя"

Ангеліна Підвисоцька
26 листопада 2025, 14:45
Російський інженер-конструктор Валеріан Соболєв помер у Волгограді.
Валеріан Соболєв, Іскандер
У РФ помер творець Іскандера Валеріан Соболєв / Колаж: Главред, фото: росЗМІ, Вікіпедія

Що відомо:

  • У Росії помер Валеріан Соболєв
  • Він був творцем "Іскандера" і "Тополя"

У Росії помер інженер-конструктор Валеріан Соболєв, який створював ракетні ворожі ракетні комплекси. Він помер у віці 88 років у Волгограді. Про це повідомляють росЗМІ.

Що відомо про Валеріана Соболєва

Валеріан Соболєв народився напередодні Другої світової війни у Сталінграді (нині Волгоград). Тоді його родину евакуювали, а після завершення війни вони повернулися додому.

Соболєв навчався у Сталінградському механічному інституті та здобув інженерну освіту. Після цього він працював на оборонних підприємствах Волгограда, серед яких завод "Барикади".

Він спершу працював інженером, а пізніше дійшов до головного конструктора. Потім Соболєв очолив Центральне конструкторське бюро "Титан", де обіймав посаду генерального конструктора.

У Росії знайшли мертвим головного розробника 'Іскандера' і 'Тополя'
Що відомо про ОТРК "Іскандер" / Інфографіка: Главред

Під його керівництвом були розроблені пускові установки та ракетні комплекси: "Луна", "Ока", "Темп-2С", "Піонер", "Тополь", "Іскандер". Він має понад 600 зареєстрованих патентів, а частина його розробок стосувалася не тільки військової техніки, а й цивільного машинобудування, інженерних систем і будівельних конструкцій.

Дивні смерті в РФ - новини за темою

Як повідомляв Главред, у Росії звільнили міністра транспорту Романа Старовойта, проти якого раніше відкрили справу щодо будівництва захисних споруд у Курській області. За даними ЗМІ, причинами відставки могли бути транспортний колапс у російських аеропортах через атаки дронів і свідчення у справі про розкрадання коштів. Незабаром після звільнення Старовойта знайшли мертвим у власному будинку в Одинцово.

Також 1 жовтня 2024 року в Підмосков'ї знайшли мертвим із вогнепальним пораненням у голову колишнього "міністра палива та енергетики ЛНР" Костянтина Завізенова. Його тіло виявили у дворі заміського будинку в Істринському районі.

Крім цього, у 2024 році на заводі "Купол" концерну "Алмаз-Антей" інженер Антон Горобець вчинив самогубство. У передсмертній записці він пояснив свій крок тим, що ракета, до створення якої він був причетний, влучила в житловий будинок у Харкові і вбила його бабусю.

Читайте також:

ОТРК Іскандер

Сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Розроблено науково-виробничою корпорацією Конструкторське бюро машинобудування в місті Коломні Московської області, передає Вікіпедія.

Основне призначення ракетних комплексів "Іскандер" - знищення систем ППО і ПРО противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км.

На думку The National Interest, ОТРК "Іскандер" є найнебезпечнішою зброєю ЗС РФ, оскільки має дуже низький бар'єр неядерного застосування, а велика дальність ракет та їхні можливості подолання ПРО можуть одразу ж призвести до величезної шкоди в разі нанесення ударів по аеродромах, логістичних центрах і тому подібних об'єктах. Експерти порівнюють масоване застосування ОТРК "Іскандер" за масштабом шкоди з наслідком бомбардувань авіації НАТО.

Прапор "перевернули", а Тризуб має інше значення: вся правда про символи України

Прапор "перевернули", а Тризуб має інше значення: вся правда про символи України

Гороскоп на завтра 27 листопада: Левам - нові можливості, Водоліям - розчарування

Гороскоп на завтра 27 листопада: Левам - нові можливості, Водоліям - розчарування

"Я залишилася одна": Наталія Могилевська здивувала публічною заявою

"Я залишилася одна": Наталія Могилевська здивувала публічною заявою

Знову багато годин без світла: з'явились графіки відключень на 26 листопада

Знову багато годин без світла: з'явились графіки відключень на 26 листопада

Погода в Україні різко зміниться: де вируватиме справжній шторм

Погода в Україні різко зміниться: де вируватиме справжній шторм

