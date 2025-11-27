Пентагон лякає Європу ракетами РФ, просуваючи "швидкий мир" для України - NYT

Адміністрація Трампа пов'язує мир із ракетною загрозою Росії.

Головні тези:

Дрисколл попередив європейських дипломатів про зростаючу ракетну загрозу з боку РФ

Необхідне швидке врегулювання війни, інакше загроза може вийти за межі України

Експерти вважають, що припинення війни може лише збільшити запаси російських ракет

Міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл під час візиту до Києва заявив європейським дипломатам про ракетну загрозу з боку Росії не лише для України. Таким чином представник Пентагону просував "швидке врегулювання" війни.

Як пише The New York Times із посиланням на європейських чиновників, минулого тижня в Києві були присутні європейські дипломати, щоб послухати, як адміністрація президента США Дональда Трампа представить свій "мирний план".

Дрісколл заявив, що впродовж багатьох років Москва запускала ракети в Україну майже так само швидко, як тільки могла їх виробляти. За його словами, зараз Росія виробляє їх достатньо, щоб накопичити зростаючий запас зброї великої дальності.

За словами європейських чиновників, натяк був очевидними: необхідне швидке врегулювання через зростаючу ракетну загрозу, яка може завдати нищівного удару по Україні та вийти за її межі.

"Вважається малоймовірним, що Росія значно сповільнить виробництво зброї навіть у разі закінчення війни, припинення конфлікту може позбавити Москву потенційного виправдання для запуску ракет або дронів по іншій європейській країні", - зазначає NYT.

Західні чиновники, які взяли участь у зустрічі з Дрісколлом назвали російське нарощування військової сили тривожним і заявили, що його попередження викликало резонанс.

"Традиційно США, найімовірніше, критикували б Росію за накопичення зброї, а не використовували б її виробництво як спосіб продати мирну угоду, невигідну для об'єкта російської агресії (...) Але аргумент адміністрації Трампа про те, що Росія має перевагу у війні та що Україна має незабаром погодитися на укладення миру, залишається чинним", - ідеться в статті.

Оцінка США, що Москва накопичує ракети, яка підтверджується даними українських військових і розрахунками аналітиків, свідчить про важливу зміну в російській оборонній промисловості.

Аналітики зазначають, що Росія може використати свої запаси для руйнування і без того пошкодженої енергетики України. Вони також зазначають, що Росія може погрожувати ракетними або дронними атаками на інші європейські країни.

За даними аналізу даних військово-повітряних сил, проведеного The Times, торік Росія випустила по Україні 2061 крилату і балістичну ракету, а цього року планує випустити ще більше.

Але навіть за зростаючої інтенсивності обстрілів у Росії залишаються сотні додаткових ракет на складах.

За словами Фабіана Гофмана, експерта з ракетної зброї з Університету Осло, який стежить за війною в Україні, Росія може поповнювати запаси на випадок непередбачуваних обставин, як-от військовий конфлікт за межами України, або для посилення тиску на Київ.

Балістичні ракети вже запускаються в Україну з більшою швидкістю, ніж Україна може забезпечити два типи перехоплювачів, здатних їх збивати: американські Patriot і французькі та італійські ракети SAMP/T. Ця тенденція, каже Гофман, вказує на момент, коли Україна залишиться без перехоплювачів для захисту Києва.

Хоча Дрісколл, можливо, назвав зростання запасів ракет причиною, через яку Україна повинна закінчити війну, Гофман попередив, що запаси Росії тільки зростуть, якщо бойові дії припиняться.

"Якщо Росія вийде переможницею з цієї війни, вона може відчути себе дуже сміливою в майбутньому і мати величезні запаси далекобійної зброї", - сказав Гофман.

Візит Дрісколла до Києва і мирний план Трампа - що відомо

Як писав Главред, наприкінці листопада з неоголошеним візитом в Україну прибули міністр армії США Ден Дрісколл і начальник штабу генерал Ренді Джордж. Президент США Дональд Трамп відправив до Києва делегацію високого рівня з Пентагону для проведення переговорів у рамках спроби його адміністрації відновити переговори про припинення війни Росії в Україні.

За даними NBC News, на зустрічі з українськими офіційними особами в Києві Дрісколл дав похмуру оцінку ситуації на фронті. За його словами, ЗСУ зіткнулися з важкою ситуацією на полі бою та зазнають неминучої поразки від російських військ.

25 листопада Трамп заявив, що доручив Дрісколлу і своєму спецпредставнику Стіву Віткоффу фіналізувати умови проєкту "мирної угоди" з РФ і Україною, для чого Віткофф поїде в Москву. У разі виходу на завершальний етап її підготовки Трамп зустрінеться з Путіним і Зеленським.

Президент США Дональд Трамп прокоментував переговори щодо завершення війни Росії та України і назвав головну поступку з боку РФ. За його словами, головною поступкою, на яку піде країна-окупант, буде те, що вона просто припинить воювати.

Як пише видання Politico з посиланням на джерела, США хочуть укласти мирну угоду, перш ніж погодитися на будь-які гарантії безпеки для України. Президент США Дональд Трамп заявив, що не запрошуватиме главу України Володимира Зеленського до Білого дому, доки не буде підписано угоду.

Чи будуть виконуватися умови "мирного плану" Трампа: думка експерта

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок вважає, що пункти мирної угоди, які стосуються територій і скорочення армії, будуть виконуватися.

"Тому що утримання армії вимагає грошей, а з фінансами у нас, як я вже сказав, серйозні проблеми. Утримувати таку армію ми не зможемо. Волонтери після зупинки війни також перестануть витягати все на собі - давайте будемо чесними. Тим більше, на тлі корупційних скандалів", - сказав Клочок в інтерв'ю Главреду.

Водночас експерт поставив під сумнів перспективу того, що президент України Зеленський особисто підписуватиме будь-яку угоду з главою РФ Путіним. Він нагадав, що Мінські угоди підписував експрезидент України Леонід Кучма.

"Так само і Зеленський може призначити уповноваженого. Але я не вважаю це проблемою. Проблема - це те, що буде після. І гойдалки в Україні будуть такі, що ми ще багато про це будемо говорити", - зазначив він.

Інші новини:

Про персону: Валерій Клочок Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби. З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою. З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом. З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

