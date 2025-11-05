Складна ціль: у Повітряних Силах повідомили про проблеми зі збиттям ракет РФ

Ефективність збиття балістичних ракет системою Patriot знизилась через кілька причин.

Росія тепер частіше б'є по Україні балістичними ракетами / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з відео

Що повідомив Ігнат:

Уразити "Іскандер-М" системі Patriot тяжче, ніж інші повітряні цілі

Росія почала застосовувати більше балістичних ракет цього року

Українська протиповітряна оборона щоночі збиває повітряні цілі країни-агресорки Росії. Однак деякі з них знищити набагато тяжче. Зокрема, мова йде про балістичні ракети типу "Іскандер-М".

Про це РБК-Україна розповів начальник управління комунікації командування Повітряних сил України Юрій Ігнат. За його словами, система Patriot, яку використовує Україна, не завжди може збити "Іскандер-М".

Patriot / Інфографіка: Главред

Чому Patriot не може збити усі "Іскандери-М"

Ігнат пояснив, що система ППО збиває балістичні ракети в автоматичному режимі. Через це вирахувати точно момент перехоплення ракети, яка маневрує під час польоту складніше.

"Втім, Patriot продовжує працювати, і результати збиття як "Іскандерів", так і "Кинжалів" є", - наголосив він.

Як Росія ускладнює збиття "Іскандерів"

Начальник управління комунікації командування ПС наголосив, що за останній рік РФ суттєво збільшила кількість пусків "Іскандерів-М". Тепер ракети цього типу ворог застосовує і частіше і більше, при цьому летять вони з різних напрямків, а також окупанти поєднують їх з іншими засобами - безпілотниками і крилатими ракетами.

"І це, своєю чергою, теж ускладнює їхнє збиття. Пропорція застосування балістичних ракет до крилатих зросла порівняно з попередніми роками. Плюс, одна батарея Patriot під час атаки "дивиться" в певному напрямку – вона не може бачити і вражати ворожі цілі на 360 градусів", - зазначив Ігнат.

Де краще ховатися під час атаки балістичних ракет

Главред писав, що за словами речника ДСНС Києва Павла Петрова, зараз є багато зброї, яка легко пробиває не лише дві стіни, а й руйнує цілі підʼїзди, приватні будинки та інші споруди.

Тому укриття, паркінг чи метро - найкращі місця, де можна врятуватися від російських обстрілів. Якщо ж поблизу вище зазначених варіантів немає, то варто звернути увагу на підземний перехід або підземні торгові центри.

Небезпека російських ракет - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Росія провела модернізацію балістичних ракет, що вплинуло на ефективність роботи систем Patriot, які здатні збивати такого типу зброю.

Напередодні у Повітряних Силах заявили, що особливість "Іскандера-К" полягає в тому, що вона не менш небезпечна за балістичну ракету "Іскандер-М", тому що час підльоту невеликий.

Раніше повідомлялося, що окупанти оснастили новими завадозахищеними супутниковими антенами ракети "Іскандер-К". Збільшення кількості елементів у антенах значно підвищило її стійкість до впливу систем радіоелектронної боротьби.

Про персону: Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

