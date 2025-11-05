Складна ціль: у Повітряних Силах повідомили про проблеми зі збиттям ракет РФ

Що повідомив Ігнат:
- Уразити "Іскандер-М" системі Patriot тяжче, ніж інші повітряні цілі
- Росія почала застосовувати більше балістичних ракет цього року
Українська протиповітряна оборона щоночі збиває повітряні цілі країни-агресорки Росії. Однак деякі з них знищити набагато тяжче. Зокрема, мова йде про балістичні ракети типу "Іскандер-М".
Про це РБК-Україна розповів начальник управління комунікації командування Повітряних сил України Юрій Ігнат. За його словами, система Patriot, яку використовує Україна, не завжди може збити "Іскандер-М".
Чому Patriot не може збити усі "Іскандери-М"
Ігнат пояснив, що система ППО збиває балістичні ракети в автоматичному режимі. Через це вирахувати точно момент перехоплення ракети, яка маневрує під час польоту складніше.
"Втім, Patriot продовжує працювати, і результати збиття як "Іскандерів", так і "Кинжалів" є", - наголосив він.
Як Росія ускладнює збиття "Іскандерів"
Начальник управління комунікації командування ПС наголосив, що за останній рік РФ суттєво збільшила кількість пусків "Іскандерів-М". Тепер ракети цього типу ворог застосовує і частіше і більше, при цьому летять вони з різних напрямків, а також окупанти поєднують їх з іншими засобами - безпілотниками і крилатими ракетами.
"І це, своєю чергою, теж ускладнює їхнє збиття. Пропорція застосування балістичних ракет до крилатих зросла порівняно з попередніми роками. Плюс, одна батарея Patriot під час атаки "дивиться" в певному напрямку – вона не може бачити і вражати ворожі цілі на 360 градусів", - зазначив Ігнат.
Де краще ховатися під час атаки балістичних ракет
Главред писав, що за словами речника ДСНС Києва Павла Петрова, зараз є багато зброї, яка легко пробиває не лише дві стіни, а й руйнує цілі підʼїзди, приватні будинки та інші споруди.
Тому укриття, паркінг чи метро - найкращі місця, де можна врятуватися від російських обстрілів. Якщо ж поблизу вище зазначених варіантів немає, то варто звернути увагу на підземний перехід або підземні торгові центри.
Небезпека російських ракет - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що Росія провела модернізацію балістичних ракет, що вплинуло на ефективність роботи систем Patriot, які здатні збивати такого типу зброю.
Напередодні у Повітряних Силах заявили, що особливість "Іскандера-К" полягає в тому, що вона не менш небезпечна за балістичну ракету "Іскандер-М", тому що час підльоту невеликий.
Раніше повідомлялося, що окупанти оснастили новими завадозахищеними супутниковими антенами ракети "Іскандер-К". Збільшення кількості елементів у антенах значно підвищило її стійкість до впливу систем радіоелектронної боротьби.
Інші новини:
- Окупантів вже посунули: в ISW повідомили про важливі контратаки ЗСУ на Донеччині
- РФ перекинула гігантське угруповання під Покровськ: військовий розкрив плани ворога
- Росіяни терміново стягують ППО в Крим: до чого готується ворог
Про персону: Юрій Ігнат
Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).
Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".
Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".
Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред