'Настав час діяти': Сибіга заявив про конкретне рішення після атаки РФ

Міністр заявив, що російська агресія зачепила практично всіх сусідів України.

https://glavred.net/war/prishlo-vremya-deystvovat-sibiga-zayavil-o-konkretnom-reshenii-posle-ataki-rf-10696982.html Посилання скопійоване

Київ наполягає на збитті об'єктів РФ над Україною / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео, t.me/Ukraine_MFA

Ключові тези Сибіги:

Київ чекає на рішення про збиття російських обʼєктів над територією України

Питання обговорювалося з сусідніми країнами

Російська агресія зачепила практично всіх

Україна очікує на конкретні рішення партнерів щодо збиття російських повітряних об’єктів над своєю територією та посилення санкцій проти РФ. Київ обговорював це питання з Румунією та Польщею. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає Ми-Україна.

"Настав час діяти, недостатньо лише засуджень, має бути чітка, тверда реакція наших партнерів як на двосторонньому, так і у багатосторонніх форматах. Що це означає? Швидке рішення, і ми дуже на це очікуємо, про збиття повітряних російських обʼєктів над територією України", - зазначив він. відео дня

Сибіга розповів, що Україна обговорювала це питання зі своїми сусідами, зокрема з Румунією та Польщею, де вже фіксували падіння уламків або порушення повітряного простору. Міністр наголосив, що прийняття такого рішення допоможе не лише зміцнити українську ППО, а й захистити спільний європейський безпековий простір.

"Настав час врешті-решт прийняти це рішення, і воно допоможе в тому числі захистити наш спільний європейський безпековий простір. Друге - нарощування спроможностей України у системах ППО. Конкретний внесок наших найближчих союзників у побудові нашого повітряного щита", - додав глава МЗС.

Третім пріоритетом, за словами міністра, є позбавлення Росії можливості виробляти високоточну зброю. Сибіга нагадав, що навіть ракета, яка влучила у будівлю Кабінету міністрів, містила елементи, виготовлені у західних країнах, незважаючи на санкції.

"Ми вже цю інформацію довели до відповідних столиць. Настав час прийняття руйнівних санкцій", - сказав міністр.

Сибіга наголосив, що російська агресія зачепила практично всіх українських сусідів, адже РФ тестує та провокує країни, порушуючи їхній повітряний простір. Глава МЗС підкреслив, що у більшості сусідів є системи, здатні збивати повітряні цілі над Україною, і закликав до рішучої позиції.

"Це є в інтересах наших сусідів, повітряний простір яких був порушений обʼєктами РФ. У нас по периметру практично це зачепило вже всіх сусідів... Замовчування зараз не пройде. І я вам чітко можу сказати, що політика слабкості, задобрення агресора лише його спонукає", - заявив Сибіга.

Для чого Росія атакувала Польщу

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач в коментарі Главреду заявив, що порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками є черговою провокацією країни-агресора.

За його словами, метою цієї провокації було залякати поляків та європейців загалом. Горбач додав, що реакція на інцидент на військово-політичному рівні була правильною - дрони збили.

"Далі має бути правильна реакція на політико-дипломатичному рівні, у ЄС і НАТО, між США і Європою. Але її не буде швидше за все. Трамп не буде нікого захищати від Путіна скільки б йому заплатили союзники", - наголосив він.

Атака російських дронів по Польщі - останні новини

Як повідомляв Главред, атака Росії проти України вперше зачепила територію Польщі - кілька безпілотників перетнули кордон країни. Як повідомляє Defense Express, Москва ще з липня готувала удари по Польщі, використовуючи польські та литовські SIM-картки та 4G-модеми у своїх дронах.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками "абсолютно безрозсудним".

Водночас МВС Польщі підтвердило, що на території країни виявлено уламки ракети. За даними Sky News, це перший зафіксований випадок, коли ракета РФ потрапила у польський повітряний простір.

Крім цього, президент США Дональд Трамп вперше відреагував на атаку російських дронів по Польщі в ніч на 10 вересня, написавши в соцмережі Truth Social: "Почалось!"

Читайте також:

Про персону: Андрій Сибіга Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред