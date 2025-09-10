'Ні, Віктор': у Польщі жорстко відповіли Орбану після його заяв щодо атаки дронів

Сікорський різко відреагував на заяву Орбана щодо атаки дронів РФ, закликавши його чітко засудити агресію РФ і припинити блокувати підтримку України в ЄС.

У Польщі жорстко відповіли Орбану після його заяв щодо атаки дронів / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський прокоментував заяву прем'єра Угорщини Віктора Орбана, який назвав атаку російських дронів на Польщі неприйнятною. Про це він повідомив у соцмережі X.

"Ні, Вікторе. Цей інцидент доводить, що ви мали б "злізти з паркану" і засудити російську агресію", - написав він. відео дня

Сікорський закликав Обрана розморозити фінансування ЄС на оборонні потреби, підтримати жорсткіші санкції проти Росії та скасувати вето на старт переговорів щодо вступу України до Євросоюзу.

Тим часом угорський прем’єр Віктор Орбан, коментуючи у соцмережі Х атаку російських дронів на території Польщі, заявив, що цей "інцидент" підтверджує правильність угорської політики закликів до "миру" у війні Росії проти України. Він висловив солідарність з Польщею, однак уникнув прямого визнання, що саме російські безпілотники завдали удару.

"Порушення територіальної цілісності Польщі є неприйнятним", – наголосив він.

Орбан також підкреслив, що ці події демонструють необхідність якнайшвидшого досягнення миру, чого послідовно вимагає Угорщина, та додав, що підтримує ініціативи президента США Дональда Трампа у цьому напрямку.

"Цей інцидент доводить, що наша політика закликати до миру у війні між Росією та Україною є розумною та раціональною. Життя в тіні війни сповнене ризиків та небезпек. Настав час покласти цьому край", – написав Віктор Орбан.

Чи є атака на Польщу підставою застосувати 5 статтю НАТО - думка експерта

Як писав Главред, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник пояснив, що ситуація з прольотом російських дронів не може бути однозначно трактована як акт агресії. Хоча Польща й заявила про агресивні дії, з формальної точки зору це виглядає інакше, адже мова не йде про пряме порушення повітряного простору. Як зазначив експерт, якби удар був завданий по літаку чи кораблю, які юридично вважаються територією держави, це вже беззаперечно підпадало б під визначення акту агресії та автоматично активувало б дію статті 5 Статуту НАТО.

"У даному ж випадку Росія намагається діяти "нижче порогу війни", щоб уникнути прямої кваліфікації своїх дій як агресії. Тому Польща ініціює консультації за статтею 4. У їх межах країни-члени НАТО повинні досягти консенсусу: чи розглядати цей інцидент як акт агресії, чи трактувати його як окремий випадок, який можна врегулювати дипломатичними засобами", - резюмує він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск зазначив, що країна ініціює консультації з союзниками по НАТО відповідно до статті 4 Північноатлантичного договору після нічного інциденту 10 вересня, коли російські дрони порушили повітряний простір Польщі.

Атака РФ, спрямована проти України, вперше зачепила територію Польщі — кілька безпілотників залетіли в країну. Як з’ясувалося, Москва ще з липня готувала удари по Польщі, використовуючи польські та литовські SIM-картки та 4G-модеми у своїх дронах. Про це повідомило аналітичне видання Defense Express.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками "абсолютно безрозсудним".

Про персону: Радослав Сікорський Польський політик, політолог і журналіст. У 2005-2007 роках — міністр оборони Польщі, з листопада 2007 по вересень 2014 і з грудня 2023 року - міністр закордонних справ в уряді Дональда Туска. До 2007 року перебував у партії Право і справедливість, в даний час є членом Громадянської платформи, пише Вікіпедія. 22 грудня 2023 року Сікорський прибув в Україну. Це була його перша закордонна поїздка на посаді глави польського МЗС. На брифінгу в Києві Сікорський заявив, що Польща хоче бачити Україну членом Європейського Союзу в кінці десятиліття – і в межах її міжнародно визнаних кордонів. Він додав, що Польща є справжнім другом України, і "зараз, коли на фронті патова ситуація, ця ситуація є випробуванням цієї дружби". "Ми також усвідомлюємо, що якщо Україна переможе, це зміцнить моральний дух не лише самої України, але і всього вільного світу, тому Україна повинна перемогти", – заявляв глава польського МЗС.

