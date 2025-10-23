Дзвінок Путіна зіграв роль: в ОП розкрили нові деталі переговорів Трампа і Зеленського

Андрій Єрмак не погоджується з оцінкою, що зустріч президентів США та України пройшла погано.

https://glavred.net/war/zvonok-putina-sygral-rol-v-op-raskryli-novye-detali-peregovorov-trampa-i-zelenskogo-10708838.html Посилання скопійоване

Позиція Путіна була озвучена на переговорах Трампа і Зеленського / Колаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Головні тези:

Дзвінок Путіна перед зустріччю Трампа і Зеленського вплинув на результати переговорів

Україна не отримала всіх рішень, на які розраховувала

Зустріч не провалено, вона заклала фундамент для подальшої роботи

Глава Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував зустріч лідерів США та України в Білому домі, яка відбулася 17 жовтня. За його словами, сторони заклали фундамент для подальшої роботи.

В інтерв'ю РБК-Україна він заявив, що не згоден з оцінкою, що зустріч Трампа і Зеленського пройшла погано.

відео дня

"Так, ми не отримали всіх рішень, на які розраховували тут і зараз: дзвінок Путіна, безсумнівно, зіграв свою роль. Але це був не спринт за миттєвими перемогами, а радше закладення фундаменту для подальшої роботи. Головне, що розмова завершилася фіксацією нашої спільної стратегічної позиції: будь-які переговори і, як наслідок, припинення вогню, можливі лише з прив'язкою до поточної лінії зіткнення", - заявив Єрмак.

За словами глави ОП, українська делегація успішно провела низку найважливіших переговорів у Конгресі, Держдепартаменті, Пентагоні, Білому домі та з керівництвом провідних збройових компаній - Lockheed Martin і Raytheon.

"Тож, оцінюючи візит загалом, можна - і потрібно - говорити про значний прогрес на всіх рівнях", - зазначив Єрмак.

Про що говорили Трамп і Зеленський

Глава ОП додав, що з президентом США "велася дискусія". Американська сторона представила позицію російської сторони

"Звісно, під час неї озвучували і те, що під час розмови з Трампом говорив Путін. Вони її [російську позицію] представили. Однак позиція російської сторони - це не позиція Сполучених Штатів. Позиція США - і Трамп чітко це озвучив - полягає в тому, що переговори мають починатися з поточної лінії зіткнення. Але всі ми розуміємо, що, як і у випадку з Газою, це неможливо без припинення вогню. Не можна дозволяти Росії продовжувати війну, прикриваючись переговорами, і тим самим гальмувати запровадження нових санкцій та збільшення допомоги Україні", - підкреслив Єрмак.

Крім того, за його словами, Київ отримав повне підтвердження підтримки щодо протиповітряної оборони, і насамперед щодо "Петріотів".

"Ця підтримка - багатокомпонентна, і я не можу розкривати всі деталі. Звичайно, найефективніші системи - новітні, але на них дуже високий попит. Умовно кажучи, там довга черга, але ми намагаємося бути максимально близько до вікна видачі. Найголовніше тут - Трамп дав "зелене світло", тож за цією лінією питання переважно технічні", - додав глава Офісу президента.

Переговори Трампа і Зеленського та дзвінок Путіна - що відомо

Як писав Главред, 16 жовтня Трамп провів телефонну розмову з Путіним і анонсував прямі переговори з главою Кремля в Будапешті.

Тим часом президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона. 17 жовтня Трамп провів у Білому домі зустріч з українським лідером.

Видання Reuters повідомляло з посиланням на джерела, знайомі з перебігом переговорів, що зустріч між Трампом і Зеленським відбулася в напруженій атмосфері та стала розчаруванням для української сторони.

"Це було досить погано", - сказав один зі співрозмовників, стверджуючи, що послання Трампа зводилося до того, що "ваша країна замерзне, і ваша країна буде знищена", якщо Україна не укладе угоду з Росією.

Інше джерело заперечувало використання слова "знищена", але обидва підтвердили, що Трамп кілька разів вдався до ненормативної лексики.

Сам Трамп заявив, що не говорив Володимиру Зеленському віддати Донбас Росії. За його словами, сторони мають зупинитися на тих лініях, на яких вони перебувають зараз.

Не було й рішення про надання Україні ракет "Томагавк". Журналісти Axios після зустрічі Трампа і Зеленського в Білому домі написали, що президент США поки що відмовляється постачати Україні ракети Tomahawk. Також Трамп не готовий узяти на себе зобов'язання і щодо низки інших потрібних Києву озброєнь.

​Ракета Tomahawk - основні характеристики / Інфографіка: Главред ​

Путіну потрібно більше, ніж заморозка війни: думка експерта

Український політичний журналіст Віктор Шлінчак заявив, що увага світових лідерів до України входить у нову фазу загострення, і реальні вимоги до Києва можуть бути набагато глибшими і небезпечнішими, ніж публічно озвучені Дональдом Трампом.

За словами Шлінчака, глава РФ Володимир Путін прагне не просто зафіксувати лінію замороженого конфлікту, а й домогтися внутрішньої трансформації України, спрямованої на злам суспільства, втомленого від війни.

Серед прихованих вимог Кремля він назвав:

надання російській мові офіційного статусу;

закріплення статусу Російської православної церкви;

повернення проросійських партій до участі у виборах;

амністію окремих політичних фігур.

Шлінчак зазначає, що Трамп, імовірно, не приділяє уваги цим нюансам і зосереджений виключно на результаті "зупинки" війни.

На думку Шлінчака, якщо Кремль і далі будує плани обрушити українську оборону до кінця року, Путін тягнутиме час і ухилятиметься від конкретних зобов'язань.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред