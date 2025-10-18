Рус
Що сказав Трамп Зеленському щодо Tomahawk та інших озброєнь: ЗМІ дізналися деталі

Андрій Ганчук
18 жовтня 2025, 12:34
Настрій Трампа змінився після розмови з Путіним.
Зустріч Зеленського з Трампом була непростою, США поки що відмовилися постачати Томагавки - Axios

Головне:

  • Трамп зараз не готовий поставити Україні Томагавки
  • Трамп не готовий поставити низку інших озброєнь
  • Позиція Трампа після перемовин із Путіним змінилася

Зустріч президента України Володимира Зеленського з главою Білого дому Дональдом Трампом, ймовірно, була жорсткою і напруженою. Трамп заявив, що наразі не готовий поставити Києву ракети Tomahawk, і не взяв на себе зобов'язання щодо інших озброєнь, на які розраховував Зеленський. Настрій Трампа змінився після розмови з Путіним.

"Трамп чинив опір і не виявляв гнучкості"

Журналісти Axios, посилаючись на свої джерела, опублікували матеріал, у якому йдеться про те, що Трамп під час зустрічі із Зеленським припустився кількох різких заяв, а деякі моменти були досить емоційними.

відео дня

Президент Зеленський активно наполягав на рішенні щодо Томагавків, але "Трамп чинив опір і не виявляв гнучкості".

"Трамп чітко дав зрозуміти, що його пріоритетом зараз є дипломатія, і він вважає, що постачання "Томагавків" може її підірвати", - зазначили журналісти.

Крім того, одне джерело сказало, що зустріч "була непростою", а інше охарактеризувало її так: "було погано".

"Ніхто не кричав, але Трамп був жорстким... Трамп зробив декілька різких заяв під час зустрічі, і в деякі моменти зустріч була досить емоційною", - додало друге джерело.

Коротко про ракету Tomahawk

Що пропонують США для завершення війни

За даними журналістів, зустріч тривала 2,5 години, і закінчилася вкрай різко.

"Думаю, ми закінчили. Подивимося, що буде наступного тижня", - сказав Трамп, маючи на увазі заплановані переговори між Сполученими Штатами і агресором РФ.

Також Трамп уточнив, що нинішня пропозиція Вашингтона має такий вигляд: війна має завершитися дипломатією із заморожуванням на поточній лінії фронту.

Трамп не взяв на себе зобов'язання щодо озброєнь для України

Крім того, ЗМІ зазначили, що Трамп відмовився не лише від поставок Томагавків, а й не взяв на себе зобов'язання щодо надання інших типів озброєнь, яких потребує Україна.

"Головним пріоритетом візиту Зеленського було добитися від Трампа зобов'язань не лише щодо "Томагавків", а й щодо різних систем озброєнь, які Україна бажає отримати, повідомив глава його апарату виданню Axios перед зустріччю. Трамп жодних подібних зобов'язань на себе не брав", - підкреслили журналісти.

Чи отримає Україна Tomahawk - думка експерта:

Розмови про те, що США передадуть Україні Томагавки - балаканина, сказав в інтерв'ю Главреду військовий експерт Олег Жданов.

Трамп використовує фактор ракет як важіль тиску на Кремль, щоб примусити Путіна до переговорів.

"Думаю, що розмови про те, що Україна в найближчому майбутньому отримає американські ракети Tomahawk, найімовірніше, є просто балаканиною. Можливо, коли-небудь у перспективі, вже після припинення вогню, ми їх і отримаємо. А зараз Трамп використовує ці погрози виключно для тиску на Путіна, щоб той погодився на переговори і припинення вогню", - вважає експерт.

Росія, своєю чергою, намагається максимально відтягнути переговори, щоб виконати свої "завдання" на полі бою.

"Зараз Росія вийшла з переговорів, але Трамп, як і раніше, розраховує, що все повернеться на круги своя, переговорний процес відновиться і буде досягнуто перемир'я, і він так закінчить цю війну", - підкреслив Жданов.

Зустріч Зеленського і Трампа у Вашингтоні та Томагавки для України - новини:

Як повідомляв Главред, Володимир Зеленський і Дональд Трамп 11 і 12 жовтня двічі поговорили телефоном і домовилися про зустріч. До цього Трамп різко критикував Росію, а після розмов із Зеленським президент США висловив готовність надати Україні ракети Tomahawk, якщо не буде врегулювання війни.

Але "попередив", що може обговорити це питання з Путіним.

"Я можу поговорити з ним (Путіним - ред). Я можу сказати: "Послухай, якщо ця війна не буде врегульована, я відправлю їм (Україні - ред.) Tomahawk". Я можу так сказати... Чесно кажучи, Росії це не потрібно", - сказав тоді Трамп.

При цьому 16 жовтня, за день до зустрічі із Зеленським у Білому домі, Трамп таки провів телефонну розмову з Путіним. Вони домовилися, що зустріч представників США і РФ високого рівня відбудеться вже наступного тижня. Пізніше Трамп і Путін мають особисто зустрітися в Будапешті. Трамп назвав розмову "дуже продуктивною".

Після цього, ще до зустрічі із Зеленським, Трамп натякнув на неготовність поставити Україні ракети Tomahawk.

"Сполученим Штатам також потрібні ці ракети. У нас їх багато, але ми не можемо витрачати їх заради інших країн. Вони дуже потужні, точні та ефективні, але нам вони також потрібні. Тому що з цим робити - невідомо", - додав глава Білого дому.

Зустріч Зеленського і Трампа відбулася ввечері, 17 жовтня, у Білому домі. За її підсумками Трамп закликав РФ і Україну завершити війну на чинній лінії розмежування.

За словами Зеленського, питання далекобійної зброї для України обговорювали, але обидва лідери вирішили публічно не розкривати подробиць розмови.

"Ми вирішили, що не будемо говорити про це, тому що США не хочуть ескалації... Я думаю, Росія боїться "Томагавків", дуже боїться", - уточнив президент України.

Інші новини:

Про джерело: Axios

Axios - американський новинний сайт. Заснований у 2016 році, почав роботу у 2017-му. Ресурс запустили колишні журналісти Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен і Рой Шварц.

Більшість статей - коротші за 300 слів і містять марковані списки. Також сайт випускає періодичні інформаційні бюлетені, пише Вікіпедія.

