Розмова була далекою від дипломатичної: Трамп закликав Зеленського піти на поступки РФ

Зустріч у Білому домі стала розчаруванням для української сторони, пише Reuters.

Трамп заперечує, що змушував Зеленського погодитися віддати Росії весь Донбас / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Коротко:

Трамп не просив Зеленського віддати Донбас Путіну

Президент США хоче заморожування конфлікту по лінії бойового зіткнення

Переговори Трампа і Зеленського пройшли в напруженій атмосфері

Президент США Дональд Трамп заявив, що не говорив Володимиру Зеленському віддати Донбас Росії.

За його словами, США вважають, що сторони мають зупинитися на тих лініях, на яких вони перебувають зараз.

"Все інше дуже складно узгоджувати. Якщо починати говорити: ви берете це, ми беремо те, там так багато різних варіантів. Тому я кажу, що вони повинні зупинитися просто зараз на лініях фронту, повертатися додому, перестати вбивати людей і все", - сказав глава Білого дому.

Також Трамп відповів на запитання журналіста про те, що, на його думку, має статися з Донбасом.

"Нехай залишається так, як є. Зараз він уже розділений. Я думаю, що Росія вже контролює 78% території. Залиште все, як є зараз. Вони можуть щось узгодити пізніше", - додав лідер США.

Дивіться відео - Трамп виступив за заморожування конфлікту на лінії зіткнення:

Розмова Трампа і Зеленського була далекою від дипломатичної - ЗМІ

Тим часом видання Reuters повідомляє з посиланням на джерела, знайомі з перебігом переговорів, що п'ятнична зустріч між Трампом і Володимиром Зеленським відбулася в напруженій атмосфері.

Обговорення завершилося позицією Трампа про заморожування конфлікту на нинішніх лініях розмежування.

Зазначається, що зустріч стала розчаруванням для української сторони. Зеленський очікував переконати американського лідера надати Києву далекобійні крилаті ракети Tomahawk, здатні вражати цілі в глибині російської території. Однак, як повідомив у неділю віцепрезидент Джей Ді Венс, Трамп ще не ухвалив остаточного рішення з цього питання.

За даними кількох джерел, розмова була далекою від дипломатичної.

"Це було досить погано", - сказав один зі співрозмовників, стверджуючи, що послання Трампа зводилося до того, що "ваша країна замерзне, і ваша країна буде знищена", якщо Україна не укладе угоду з Росією.

Інше джерело заперечувало використання слова "знищена", але обидва підтвердили, що Трамп кілька разів вдався до ненормативної лексики.

У співрозмовників склалося враження, що на позицію Трампа сильно вплинула його розмова з Володимиром Путіним, яка відбулася напередодні. За даними Financial Times, під час цієї розмови Путін запропонував територіальний обмін: Україна відмовляється від Донецької та Луганської областей в обмін на невеликі частини Запорізької та Херсонської областей. Одне з джерел видання стверджує, що Трамп сказав Зеленському, що Путін погрожував "знищити" Україну, якщо вона не погодиться.

Відмова від цієї території, за словами одного з джерел Reuters, зробить решту України набагато вразливішою до подальших російських атак і буде рівнозначною "самогубству".

Повідомляється, що серед американських чиновників найагресивніше переконував українську сторону погодитися на російську пропозицію спецпосланець Трампа Стів Віткофф. За словами одного з джерел, він апелював до того, що в Донецькій і Луганській областях проживає значна частина російськомовного населення.

​Стів Віткофф і Кіт Келлог - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Переговори сторін - що відомо

Як писав Главред, 16 жовтня Трамп провів телефонну розмову з Путіним і анонсував прямі переговори з очільником Кремля в Будапешті.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона. Глава держави зустрінеться з представниками оборонних та енергетичних компаній, а також із президентом США Дональдом Трампом.

17 жовтня Трамп проводить у Білому домі зустріч із Зеленським.

У Білому домі сподіваються на те, що президент України Володимир Зеленський погодиться взяти участь у зустрічі президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна в Будапешті.

Навіщо Путіну мирні переговори: думка експерта

Глава РФ Володимир Путін не зацікавлений у проведенні серйозних мирних переговорів. Його головна мета - уникнути нових американських санкцій. Таку думку озвучив голова комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

За його словами, росіяни не здатні вести справжні переговори і ніколи серйозно їх не вели. Для них усе, включно з переговорами, є інструментом війни та маніпуляцій.

"Він [Путін] може імітувати переговори, але з однією метою: щоб у Трампа не було підстав ввести серйозні санкції. Мета Путіна під час таких "переговорів" - уникнути масштабних обмежень проти РФ та її союзників. По суті, він повторює старі наративи про нібито "капітуляцію України. Росіяни і Путін можуть щось робити тільки під шаленим тиском. Тоді тут і переговорів не треба", - сказав Мережко в інтерв'ю Главреду.

Інші новини:

Про персону: Олександр Мережко Олександр Олександрович Мережко (нар. 14 лютого 1971, м. Бобринець, Кіровоградська область, УРСР) — український правознавець, юрист-міжнародник, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України. Голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, пише Вікіпедія.

