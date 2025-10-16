Зеленський зробив заяву перед переговорами з Трампом - чого чекати

Президент України прибув із візитом до США.

Зеленський прибув до Вашингтона / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Ключові тези Зеленського:

Завтра пройде зустріч з Трампом

Москва спішить поновити діалог з США, тільки почувши про "томагавки"

Мова сили спрацює і щодо РФ

Президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона. Глава держави зустрінеться з представниками оборонних та енергетичних компаній, а також з президентом США Дональдом Трампом. Про це Зеленський повідомив в Telegram.

За його словами, сьогодні відбудеться зустріч з представниками американських оборонних компаній. Основна тема - посилення обороноздатності України, постачання систем протиповітряної оборони.

Також у цей день пройде зустріч із представниками американських енергетичних компаній.

"Зараз, коли Росія ставить на терор проти нашої енергетики і завдає щоденних ударів, ми працюємо на стійкість України", - наголосив Зеленський.

На завтра запланована зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Зеленський висловив сподівання, що "імпульс приборкання терору й війни", який спрацював на Близькому Сході, допоможе закінченню російської агресії проти України.

"Путін точно не сміливіший, ніж ХАМАС чи будь-який інший терорист. Мова сили та справедливості обовʼязково спрацює і щодо Росії. Вже бачимо, що Москва спішить поновити діалог, тільки почувши про "томагавки", - заявив президент.

Зеленський підкреслив, що мир і надійне гарантування безпеки не повинні мати альтернатив, а захист життя від російських ударів та штурмів є пріоритетом. Президент подякував усім партнерам, які підтримують Україну у ці складні часи.

Зеленський прибув із візитом до США - відео:

Зеленський прибув до Вашингтона / Фото: скріншот

З чим пов'язані розмови Трампа з Зеленським - думка експерта

Голова комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко розповів в інтерв'ю Главреду, що прямого зв'язку першого дзвінка Трампа Зеленському з заявами про поновлення розслідування "українського імпічменту" немає.

"Я не думаю, що ця історія якось пов’язана з українським імпічментом. Скоріше, чим більше безпосередніх контактів - телефонних або особистих, тим краще для нас. Я це скоріше пов’язую з тим, що Трамп уже вирішив питання на Близькому Сході, у нього з’явився час і можливість сфокусуватися на питанні України, тому він запрошує Зеленського", - припустив він.

Переговори Трампа з Путіним і зустріч з Зеленським - що відомо

Як повідомляв Главред, 16 жовтня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним, яка тривала близько двох годин. Трамп анонсував особисту зустріч із Путіним у Будапешті для обговорення можливого припинення війни в Україні.

Раніше Трамп провів дві телефонні розмови з президентом Зеленським. Вони обговорили удари Росії по енергетиці та цивільній інфраструктурі, потреби України в системах ППО та нові далекобійні можливості.

Крім цього, напередодні Трамп заявив, що Україна прагне перейти в наступ, тому США доведеться ухвалити рішення щодо цього. Водночас він закликав російського диктатора припинити вбивства українців і росіян.

