Ядерний удар по Україні: названо головний страх Путіна, який його підштовхне

Путін може піти на ядерну ескалацію, якщо це вирішить якусь його проблему.

Чи використає Путін ядерну зброю / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео

Головне із заяви експерта:

США почали серйозно реагувати на ядерні погрози РФ

Через це ризик ядерної авантюри зменшується

Але Путін все ще може завдати тактичного ядерного удару по Україні

Те, що США почали симетрично відповідати на ядерні погрози країни-агресорки Росії своїми погрозами, є фактором, який стабілізує ситуацію і зменшує ризики. Про це в коментарі Главреду розповів політичний експерт Максим Розумний.

За його словами, ситуація до цього, коли Росія безкарно провокувала Захід і піднімала градус ескалації на очах усього світу була більш небезпечною.

"Це було небезпечно тим, що якісь авантюристи в Москві могли вирішити, що нанесення ядерного удару в якійсь обмеженій формі їм зійде з рук, і застосувати ядерку. А тепер, коли в Москві побачили, що у відповідь на їхні дії США почали реагувати серйозно, ризик ядерної авантюри зменшується", - вважає експерт.

Він наголосив, що незважаючи на все, загроза нанесення Росією по Україні тактичного ядерного удару залишається. Але вона обумовлена не стільки риторикою США і Росії щодо їхнього ядерного потенціалу, скільки певними тактичними і політичними факторами.

"Путін може відреагувати на певну ситуацію, яка здається йому загрозливою для його режиму і його реноме в цій війні, як загнаний пацюк. Він може завдати тактичного ядерного удару по Україні, але якщо буде впевнений, що не буде жорсткої реакції Заходу і Китаю. Тобто коли він відчуватиме безкарність, він може піти на такий крок, якщо це вирішить якусь його проблему", - підкреслює Розумний.

Однак, він додає, що на даний момент ситуація не виглядає такою – вона вирішується для Путіна іншими важелями: пропагандою, діями російської армії на фронті.

"Тому на даний момент ядерна загроза для України з боку Росії не є гостро актуальною", - підсумував експерт.

Ядерний шантаж Путіна

Колишній російський дипломат Борис Бондарєв сказав, що коли звичайні інструменти - безпілотники, терор, провокації, навіть біологічні чи інші атаки - перестануть працювати, коли гібридна війна не принесе бажаного результату, Путін може розпочатися ядерний шантаж.

"Адже коли економіка загинається і вже не можна агресивно воювати - це, за великим рахунком, означає поразку. Потрібно буде якось тиснути на супротивника і домагатися поступок, тому ідея ядерного шантажу може спливти", - вважає він.

Типи ядерної зброї / Інфографіка: Главред

Ядерна зброя - останні новини

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп наказав американським військовим негайно відновити випробування ядерної зброї, вперше за 33 роки.

Трамп також говорив, що Путін має зосередитися на припиненні війни в Україні, а не на випробуванні ядерних ракет "Буревісник". Він нагадав Путіну, що в США також є ядерна зброя, яка знаходиться поблизу РФ.

Крім того, відомо, що Міністерство оборони Росії замовило 56 крилатих ракет 3М-14С із сімейства "Калібр". Вони мають бути оснащені ядерною боєголовкою.

Про персону: Максим Розумний Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. З 2024 року – професор кафедри міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

