"Процес почнеться негайно": Трамп оголосив про початок випробувань ядерної зброї

Віталій Кірсанов
30 жовтня 2025, 09:22
Директор Асоціації з контролю над озброєннями США Деріл Кімбалл вважає, що "Трамп дезінформований і відірваний від реальності".
Трамп оголосив про початок випробувань ядерної зброї
Трамп оголосив про початок випробувань ядерної зброї / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse

Коротко:

  • США знадобляться 36 місяців, щоб відновити ядерні випробування
  • США ведуть переговори з Росією про денуклеаризацію

Президент США Дональд Трамп наказав американським військовим негайно відновити випробування ядерної зброї, вперше за 33 роки. У повідомленні в соцмережі Truth Social він заявив, що доручив Пентагону провести випробування американського ядерного арсеналу "на рівній основі" з іншими ядерними державами.

"У зв'язку з програмами випробувань, що проводяться іншими країнами, я доручив Міністерству оборони почати випробування нашої ядерної зброї на рівній основі. Цей процес розпочнеться негайно. Росія на другому місці, а Китай - на третьому з великим відривом, але зрівняється з лідерами протягом 5 років", - написав Трамп.

Як пише Reuters, при цьому директор Асоціації з контролю над озброєннями США Деріл Кімбалл заявив, що Сполученим Штатам знадобиться щонайменше 36 місяців, щоб відновити контрольовані підземні ядерні випробування на колишньому полігоні в Неваді.

"Трамп дезінформований і відірваний від реальності. У США немає технічних, військових або політичних причин відновлювати випробування ядерної зброї вперше з 1992 року", - заявив Кімбалл у програмі X.

Неясно, чи мав Трамп на увазі випробування ядерної зброї, які проведе Національне управління з ядерної безпеки, чи льотні випробування ракет, здатних нести ядерну зброю.

Згодом на борту Air Force One Трамп підтвердив, що відновлення США ядерних випробувань після 30-річного мораторію було б "доцільним", однак водночас сказав, що веде переговори з Росією про денуклеаризацію.

"У нас більше ядерної зброї, ніж у будь-кого. Ми не проводимо випробування... але оскільки випробування проводять інші, я думаю, що нам теж варто це робити", - заявив він.

Він не уточнив, коли і де відбудуться ядерні випробування в США, сказавши лише: "У нас є випробувальні полігони. Про це буде оголошено".

На запитання, чи турбує його те, що США вступають у більш ризиковане ядерне середовище, Трамп відповів: "Гадаю, у нас все це досить надійно під контролем".

При цьому він заявив, що обговорює з Росією питання денуклеаризації.

"Якщо ми щось зробимо, до цього приєднається і Китай", - підкреслив Трамп.

Чи можна збити ракету Буревісник - думка експерта

Як писав Главред, Росія оголосила про нібито успішне випробування нової ядерної крилатої ракети Буревісник, яку, за словами начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова, запустили на відстань близько 14 тисяч кілометрів, і вона перебувала в повітрі приблизно 15 годин.

Колишній заступник начальника штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко в коментарі УНІАН зазначив, що за своїм профілем польоту "Буревісник" дуже нагадує звичайні крилаті ракети типу Х-101 і "Калібр", які Росія вже регулярно використовує у війні проти України.

За його словами, Збройні сили України збивають близько 80% таких крилатих ракет, зокрема Х-101 і "Калібр". Тобто Буревісник, який має подібні характеристики, також може бути ефективно знищений українською системою ППО. Експерт зазначив, що навіть винищувачі вже неодноразово демонстрували здатність успішно ліквідувати подібні повітряні цілі.

"Наші пілоти F-16 і Mirage це вже неодноразово показали. Є пілоти, які за один виліт збивають до 4 таких ракет із наявної у нас зброї", - резюмував він.

Ракета Буревісник - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія здійснила випробування ядерної крилатої ракети "Буревісник" з території архіпелагу Нова Земля в Баренцевому морі. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на керівника норвезької розвідки Нільса Андреаса Стенсенеса.

Напередодні російський диктатор Володимир Путін публічно похвалився успішними випробуваннями "унікальної" ракети. На це оперативно відреагував президент США Дональд Трамп, який закликав Путіна зосередитися не на випробуваннях озброєнь, а на припиненні війни в Україні.

У Кремлі ж заявили, що ці випробування не повинні спричинити загострення у відносинах між Москвою і Вашингтоном. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков прокоментував слова Трампа, зазначивши, що Росія не бачить підстав для напруження через запуск "Буревісника".

