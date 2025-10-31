РФ пошкодила важливі для ядерної безпеки об'єкти України: МАГАТЕ б'є на сполох

Команди агентства одразу на двох українських станціях повідомили про проблеми.

https://glavred.net/ukraine/rf-povredila-vazhnye-dlya-yadernoy-bezopasnosti-obekty-ukrainy-magate-bet-trevogu-10711082.html Посилання скопійоване

Українські АЕС втратили важливі доступи до ліній електропередач / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Що повідомили в агентстві:

Російськими ударами було пошкоджено важливі підстанції

Представники МАГАТЕ були змушені ховатися під час атаки на Україну

Ядерна безпека під постійною загрозою

Під час атаки на Україну 30 жовтня країна-агресорка Росія пошкодила критично важливі для ядерної безпеки підстанції. Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що загроза для ядерної безпеки "дуже реальна і постійно присутня".

відео дня

Чому підвищився рівень ядерної небезпеки

Команди агентства знаходилися під час обстрілу 30 жовтня на українських АЕС. Дві з них - Південно-Українська та Хмельницька, - втратили доступ до однієї із своїх зовнішніх ліній електропередач.

Водночас на Рівненській атомній електростанції фахівцям довелося зменшити потужність двох з чотирьох блоків на прохання оператора мережі.

У МАГАТЕ заявили, що команда агентства на Хмельниччині навіть була змушена "ховатися в готелі" протягом декількох годин вранці, під час обстрілу.

"Я знову закликаю до максимальної військової стриманості поблизу ядерних установок та повної поваги до семи невід’ємних стовпів ядерної безпеки та захищеності", - наголосив Рафаель Гроссі.

Навколо ядерних об'єктів України зростає військова активність

Главред писав, що ще у вересні цього року команда МАГАТЕ повідомляла про те, що рівень загрози навколо ядерних об'єктів України підвищився. Мова йде про Чорнобильську, Рівненську, Південно-Українську та Хмельницьку атомні станцій.

Там, за словами представників МАГАТЕ, відзначали зростання військової активності. Водночас найуразливішою українською АЕС все ще залишається Запорізька.

Загроза ядерній безпеці в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російський безпілотник вибухнув неподалік Південноукраїнської атомної електростанції після збиття. Інцидент стався приблизно за 800 метрів від периметра атомної станції.

Раніше на Запорізькій АЕС сталася стрілянина. В районі об'єкта до цього протягом тижня фіксувалися постійні вибухи та постріли. Тоді ж стрілянину зафіксували експерти МАГАТЕ.

Напередодні також глава Міжнародного агентства з атомної енергетики повідомляв про постійні обстріли поблизу Запорізької АЕС. Команда МАГАТЕ неодноразово чула вибухи на різних відстанях від майданчика.

Більше новин:

Про джерело: МАГАТЕ Міжнародне агентство з атомної енергії — міжнародна організація, яка прагне сприяти мирному використанню ядерної енергії та перешкоджати її використанню в будь-яких військових цілях, зокрема ядерну зброю, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред