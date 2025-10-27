Рус
РФ лякає світ новою ядерною ракетою: Трамп різко розкритикував Путіна

Маріна Фурман
27 жовтня 2025, 09:15
Трамп заявив, що Путіну слід зосередитися на припиненні війни в Україні, а не на випробуваннях ракет.
Трамп розкритикував Володимира Путіна за його заяви про нову зброю / Колаж: Главред, фото: ОП, kremlin.ru

Головне:

  • Путін похизувався випробуваннями ядерної ракети "Буревісник"
  • Трамп відповів на погрози лідера Кремля
  • Глава Білого дому сказав, що у РФ мають зосередитися на припиненні війни

Російський диктатор Володимир Путін днями похвалився випробуваннями "унікальної" ядерної ракети "Буревісник". Відповідь президента США Дональда Трампа не змусила на себе довго чекати. Реакцію американського лідера на "Буревісник" оприлюднило видання CNN.

Трамп наголосив, що Путін має зосередитися на припиненні війни в Україні, а не на випробуванні ракет.

"Він повинен закінчити війну, яка мала тривати тиждень, а тепер триває вже четвертий рік, ось що він повинен робити замість випробувань ракет", - відреагував Трамп на ядерні випробування "Буревісника".

Глава Білого дому нагадав Путіну, що в США також є ядерна зброя, яка знаходиться поблизу РФ.

"Вони знають, що ми маємо атомний підводний човен, найкращий у світі, прямо біля їхнього узбережжя. Тобто, він не повинен пролітати 8000 миль, і вони не грають з нами в ігри, ми теж не граємо з ними в ігри. Ми постійно випробовуємо ракети. І, до речі, я не думаю, що Путін повинен так говорити", - наголосив Трамп.

Що відомо про ядерну ракету "Буревісник"

9М730 "Буревісник" — це крилата ракета наземного базування. Вона не тільки здатна нести ядерну боєголовку, але й має ядерний двигун, йдеться в матеріалі Reuters.

Уперше Путін повідомив про цей проєкт у березні 2018 року.

За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень, "Буревісник" матиме номінальну дальність до 20 000 км, що дасть йому змогу базуватися в будь-якій точці Росії і вражати цілі в США.

При цьому стверджується, що передбачувана висота польоту ракети становить лише 50-100 метрів.

Деякі західні експерти стверджують, що дозвукова швидкість "Буревісника" зробить його помітним, і що довше він перебуватиме в польоті, то вразливішим він ставатиме.

У Росії же заявили, що під час випробування 21 жовтня ракета подолала 14 000 км і перебувала в повітрі близько 15 годин.

Ядерні погрози Росії - новини за темою

Як писав Главред, Міністерство оборони Росії замовило 56 крилатих ракет 3М-14С із сімейства "Калібр". Вони мають бути оснащені ядерною боєголовкою.

Нагадаємо, раніше колишній президент РФ Дмитро Медведєв різко відреагував на заяву Дональда Трампа, що в Росії нібито залишилося не 50, а всього 10-12 днів на мирне врегулювання з Україною. Він пригрозив США війною.

Після цих слів Трамп порадив Медведєву "стежити за словами". Проте Медведєв не став стриманішим і пригрозив американському лідеру російською ядерною зброєю.

