Мир "в обмін" на території: Зеленський оголосив про позицію України

Трамп ухвалив рішення, на яке чекала Україна, сказав Володимир Зеленський.

Україна не має наміру йти на так звані територіальні поступки. Глава Білого дому Дональд Трамп ухвалив рішення, на яке чекали в Києві. Припинення вогню залишається можливим, але потрібно посилити тиск на Росію. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час спільного з президентом Європейського Антоніу Коштою спілкування з пресою в четвер, 23 жовтня, напередодні засідання Європейської ради в Брюсселі, український гарант зробив низку заяв.

Україна не поступиться агресору територіями

"Жодних територіальних поступок", - так відповів Зеленський на запитання одного з журналістів. відео дня

"Саме те, чого ми чекали"

Також президент сказав, що нові обмеження щодо Росії з боку США - це те, на що очікували в Києві.

"Рішення Трампа щодо енергетики та санкцій - це саме те, чого ми чекали", - зазначив Зеленський.

Умова припинення вогню

На його думку, припинення вогню все ще можливе. Проте для реалізації таких планів потрібно посилити тиск на Росію.

"Cease-fire, можливий. Я думаю, кожен із нас хоче cease-fire. Але потрібно більше тиску на Росію для cease-fire. Ми готові до переговорів щодо cease-fire", - уточнив Зеленський.

Умова перемовин

Україна готова до будь-якого формату перемовин, умова - справедливий і тривалий мир.

"Ми готові до будь-якого формату. Але важливе значення переговорів - нам потрібен справедливий і довготривалий мир", - наголосив Володимир Зеленський.

Дивіться відео, в якому Зеленський розповів про позицію України щодо територій:

Зеленський розкрив позицію України щодо територій / Скріншот Главред

Що буде, якщо Путін не піде на мир - думка експерта:

Якщо Путін не погодиться на мир, Трамп, можливо, піде на постачання Україні Томагавків та інших озброєнь, сказав в інтерв'ю Главреду колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко.

"А якщо Трамп побачить, що Путін його вкотре "кинув", у нього, думаю, прокинеться елементарна самоповага та гідність. Я все-таки виходжу з того, що занадто довго Трамп терпіти всі ці "штучки" Путіна не буде.

За останні три з половиною роки ми зрозуміли, що найкраща гарантія безпеки - це наші власні дрони і ракети. Це те, що дійсно потрібно Україні", - наголосив Огризко.

Про персону: Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Війна Росії проти України - новини:

Як повідомляв Главред, журналісти Axios написали, що Трамп під час зустрічі із Зеленським у Білому домі 17 жовтня сказав, що поки не готовий поставити Україні ракети Tomahawk. До цього президент Штатів не відкидав такої можливості, але все змінила розмова з Путіним, після якої Трамп і глава Кремля також домовилися про зустріч у Будапешті.

Утім, 23 жовтня Трамп раптом скасував зустріч із Путіним, назвавши її недоцільною на даному етапі. Після цього США ввели нові санкції щодо Росії. Під удар потрапили Лукойл, Роснефть і 30 інших пов'язаних із ними юридичних осіб.

Трамп запропонував хороший компроміс щодо війни, але Путін його не прийме, вважає Володимир Зеленський. Суть пропозиції Трампа - зупинити війну на поточній лінії фронту.

