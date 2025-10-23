Рус
Читати російською
Мир "в обмін" на території: Зеленський оголосив про позицію України

Андрій Ганчук
23 жовтня 2025, 10:24оновлено 23 жовтня, 11:00
Трамп ухвалив рішення, на яке чекала Україна, сказав Володимир Зеленський.
Припинення вогню все ще можливе, Україна не поступиться територіями - Зеленський / Колаж: Главред, фото: скріншот Офіс президента, УНІАН

Україна не має наміру йти на так звані територіальні поступки. Глава Білого дому Дональд Трамп ухвалив рішення, на яке чекали в Києві. Припинення вогню залишається можливим, але потрібно посилити тиск на Росію. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час спільного з президентом Європейського Антоніу Коштою спілкування з пресою в четвер, 23 жовтня, напередодні засідання Європейської ради в Брюсселі, український гарант зробив низку заяв.

Україна не поступиться агресору територіями

"Жодних територіальних поступок", - так відповів Зеленський на запитання одного з журналістів.

"Саме те, чого ми чекали"

Також президент сказав, що нові обмеження щодо Росії з боку США - це те, на що очікували в Києві.

"Рішення Трампа щодо енергетики та санкцій - це саме те, чого ми чекали", - зазначив Зеленський.

Умова припинення вогню

На його думку, припинення вогню все ще можливе. Проте для реалізації таких планів потрібно посилити тиск на Росію.

"Cease-fire, можливий. Я думаю, кожен із нас хоче cease-fire. Але потрібно більше тиску на Росію для cease-fire. Ми готові до переговорів щодо cease-fire", - уточнив Зеленський.

Умова перемовин

Україна готова до будь-якого формату перемовин, умова - справедливий і тривалий мир.

"Ми готові до будь-якого формату. Але важливе значення переговорів - нам потрібен справедливий і довготривалий мир", - наголосив Володимир Зеленський.

Дивіться відео, в якому Зеленський розповів про позицію України щодо територій:

Зеленський розкрив позицію України щодо територій / Скріншот Главред

Що буде, якщо Путін не піде на мир - думка експерта:

Якщо Путін не погодиться на мир, Трамп, можливо, піде на постачання Україні Томагавків та інших озброєнь, сказав в інтерв'ю Главреду колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко.

"А якщо Трамп побачить, що Путін його вкотре "кинув", у нього, думаю, прокинеться елементарна самоповага та гідність. Я все-таки виходжу з того, що занадто довго Трамп терпіти всі ці "штучки" Путіна не буде.

За останні три з половиною роки ми зрозуміли, що найкраща гарантія безпеки - це наші власні дрони і ракети. Це те, що дійсно потрібно Україні", - наголосив Огризко.

Про персону: Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Війна Росії проти України - новини:

Як повідомляв Главред, журналісти Axios написали, що Трамп під час зустрічі із Зеленським у Білому домі 17 жовтня сказав, що поки не готовий поставити Україні ракети Tomahawk. До цього президент Штатів не відкидав такої можливості, але все змінила розмова з Путіним, після якої Трамп і глава Кремля також домовилися про зустріч у Будапешті.

Утім, 23 жовтня Трамп раптом скасував зустріч із Путіним, назвавши її недоцільною на даному етапі. Після цього США ввели нові санкції щодо Росії. Під удар потрапили Лукойл, Роснефть і 30 інших пов'язаних із ними юридичних осіб.

Трамп запропонував хороший компроміс щодо війни, але Путін його не прийме, вважає Володимир Зеленський. Суть пропозиції Трампа - зупинити війну на поточній лінії фронту.

