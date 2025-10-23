"Акт війни проти РФ": Медведєв накинувся на Трампа і зажадав "довбати зброєю"

Експрезидент Росії впав в істерику через нові санкції та скасування саміту в Будапешті.

https://glavred.net/politics/akt-voyny-protiv-rf-medvedev-nabrosilsya-na-trampa-i-potreboval-dolbit-oruzhiem-10708865.html Посилання скопійоване

Медведєв вибухнув звинуваченнями на адресу Трампа / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП

Ви дізнаєтеся:

Чому переполошився Медведєв

Які звинувачення він висунув Трампу

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв назвав нові санкції США щодо РФ і скасування президентом Дональдом Трампом саміту в Будапешті "актом війни проти Росії" і закликав із новою силою бомбити Україну.

"Якщо у когось із численних коментаторів ще збереглися ілюзії - отримайте. США - наш противник. А їхній балакучий "миротворець" тепер повноцінно став на стежку війни з Росією", - написав Медведєв у Telegram.

відео дня

Таку бурхливу реакцію в експрезидента РФ викликало скасування Трампом саміту в Будапешті та запровадження чергових антиросійських санкцій.

"Що ще? Буде нова зброя, крім горезвісних "Томагавків"?", - обурився Медведєв.

Російський чиновник заявив, що тепер це "конфлікт Трампа", натякаючи на неодноразові заяви глави Білого дому, що війна Росії проти України - це нібито війна його попередника Джо Байдена.

"Будуть, звісно, говорити, що він не міг інакше, на нього тиснули в Конгресі тощо. Це не скасовує головного: ухвалені рішення - це акт війни проти Росії. І тепер Трамп повністю солідаризувався з божевільною Європою", - заявив Медведєв.

Політик закликав "домагатися перемоги на землі, а не за канцелярським столом", атакувати Україну з новою силою та не "укладати безглузді "угоди"".

США запровадили санкції проти РФ - що відомо

Як писав Главред, 22 жовтня міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Штати суттєво посилять санкції проти Росії.

Пізніше Міністерство фінансів США оголосило про черговий пакет санкцій проти Російської Федерації. У відомстві закликали Москву негайно погодитися на припинення вогню в Україні.

Нові обмеження стосуються 28 дочірніх підприємств "Роснефти" і 6 дочірніх компаній "Лукойла".

"При цьому санкції стосуються структур під контролем "Роснефти" і "Лукойлу" більш ніж на 50%, навіть якщо вони не включені до списку безпосередньо", - зазначили в Міністерстві фінансів США.

​Санкції проти Росії / Інфографіка: Главред ​

Трамп відмовився від переговорів із Путіним

Президент США Дональд Трамп оголосив про відмову від запланованої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті. Головною причиною скасування переговорів, за словами американського президента, стало відчуття, що домовленості можуть не принести бажаного результату.

"Ми скасували зустріч із президентом Путіним, просто мені здалося це неправильним", - заявив Трамп 22 жовтня журналістам під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Овальному кабінеті.

Водночас він не відкинув можливості провести переговори з Путіним у майбутньому.

"Ми зробимо це в майбутньому", - сказав Трамп.

Пізніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що запровадження нових санкцій проти Росії не повинно було стати несподіванкою і не означає, що Вашингтон відмовляється від переговорів із Москвою.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред